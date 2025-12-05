ETV Bharat / state

नोएडा में 10 बैंकों से 100 करोड़ की ठगी, 8 ठगों ने लगाया चूना; STF ने किया खुलासा

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में 100 करोड़ से ज्यादा के लोन फ्रॉड का खुलासा हुआ है. पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंको को ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है. एसटीएफ ने गिरोह के सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. बैंक से लोन लेने के बाद गैंग के सदस्य फरार हो जाते थे. इस मामले में कुछ बैंक कर्मियों की भी मिलीभगत सामने आई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. इनके पास से भारी मात्रा में आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बरामद किए गए हैं. सभी आरोपियो के खिलाफ सूरजपुर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.

नोएडा एसटीएफ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रामकुमार, नितिन जैन, मो. वसी शमशाद आलम, इन्द्रकुमार कर्माकर, अनुज यादव, अशोक कुमार उर्फ दीपक जैन उर्फ रिंकी और ताहिर हुसैन के रूप में की गई है. ये सभी गैंग के सदस्य है, जो बेहद शातिर तरीके से आप्रेट कर रहा था. यूपी एसटीएफ नोएडा यूनिट के अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पहले ये फर्जी नाम और पते से आधार और पैन कार्ड बनाते थे. फिर इन्हीं दस्तावेजों पर होम लोन और पर्सनल लोन लेते थे. लोन पास होते ही ये गायब हो जाते थे. जांच में पता चला है कि ये 'प्रोफाइल फंडिंग' के नाम पर बिल्डर्स के साथ सांठ-गांठ कर रहे थे.