UP STF ने 6 जालसाजों को पकड़ा, तारकोल में मार्बल डस्ट मिलाकर पेट्रोलियम पदार्थ की कर रहे थे कालाबाजारी
गैंग मथुरा रिफाइनरी से बिटुमिन लोड करता था. बीच में रुककर एक टैंकर से 7-8 ड्रम बिटुमिन निकाल लेते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 9:54 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF ) ने कानपुर नगर के अरौल थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है. तारकोल में सफेद मार्बल डस्ट मिलाकर पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है. STF ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से लाखों रुपये मूल्य का अपमिश्रित तारकोल, मार्बल डस्ट की बोरियां और इसे भरने के लिए इस्तेमाल होने वाले टैंकर व मशीनरी उपकरण बरामद किए हैं.
पूछताछ में मुख्य अभियुक्त पवन सिंह उर्फ राजेंद्र और उसके चालक व सहयोगी कर्मियों ने बताया कि गैंग संगठित रूप से पिछले काफी समय से अवैध कारोबार कर रहा है. मथुरा रिफाइनरी से बिटुमिन लोड करते थे. बीच में ही फैक्ट्री में रुककर एक टैंकर से 7-8 ड्रम बिटुमिन निकाल लेते थे. लगभग 70,000 से 80,000 हजार रुपये का मुनाफा कमा रहे थे.
नकली तारकोल टैंकर में भरते थे : बिटुमिन की भरपाई के लिए मिक्सर मशीन में सफेद मार्बल पाउडर मिलाकर नकली तारकोल तैयार करते थे और उसे वापस टैंकर में भर देते थे. डेली 8 से 10 टैंकरों में इसी तरह से अपमिश्रण का काम करते थे. तैयार किए गए अपमिश्रित तारकोल को मथुरा, हरदोई, फर्रुखाबाद, उन्नाव, कन्नौज और आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे.
सड़क निर्माण को भारी नुकसान : STF इंस्पेक्टर दिलीप कुमार तिवारी ने बताया, बिटुमिन ऑयल और मार्बल पाउडर से बने नकली तारकोल से बनने वाली सड़कों को भारी नुकसान होता है. परतों में बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम होने के कारण मजबूती और टिकाऊपन नहीं रहता, जिससे सड़क जल्दी खराब होने लगती है. थोड़ी सी बारिश में ही सड़कें टूट जाती हैं. जिससे सरकार को भारी आर्थिक हानि और आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है.
ये सामान हुआ बरामद : STF इंस्पेक्टर दिलीप कुमार तिवारी ने बताया, गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में पवन सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह, रणवीर, सुशील कुमार, सतीश कुमार, बंटी और देवी सिंह शामिल हैं. इनके पास से सफेद मार्बल डस्ट 252 बोरी लगभग 126 क्विंटल, बिटुमिन ऑयल से भरे दो टैंकर, जिनमें कुल 53.55 टन तारकोल लदा था, अपमिश्रित तारकोल भरने के लिए उपयोग होने वाले दो अन्य मशीनरी उपकरण समेत कई अन्य सामग्री बरामद हुई है. आरोपियों को कबीर कोल्ड स्टोर के पीछे ईंट भट्टा से गिरफ्तार किया है गया.
