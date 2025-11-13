ETV Bharat / state

UP STF ने 6 जालसाजों को पकड़ा, तारकोल में मार्बल डस्ट मिलाकर पेट्रोलियम पदार्थ की कर रहे थे कालाबाजारी

UP STF ने किया गैंग का खुलासा. ( Photo Credit; UP STF )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF ) ने कानपुर नगर के अरौल थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है. तारकोल में सफेद मार्बल डस्ट मिलाकर पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है. STF ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से लाखों रुपये मूल्य का अपमिश्रित तारकोल, मार्बल डस्ट की बोरियां और इसे भरने के लिए इस्तेमाल होने वाले टैंकर व मशीनरी उपकरण बरामद किए हैं. ​पूछताछ में मुख्य अभियुक्त पवन सिंह उर्फ राजेंद्र और उसके चालक व सहयोगी कर्मियों ने बताया कि गैंग संगठित रूप से पिछले काफी समय से अवैध कारोबार कर रहा है. मथुरा रिफाइनरी से बिटुमिन लोड करते थे. बीच में ही फैक्ट्री में रुककर एक टैंकर से 7-8 ड्रम बिटुमिन निकाल लेते थे. लगभग 70,000 से 80,000 हजार रुपये का मुनाफा कमा रहे थे. नकली तारकोल टैंकर में भरते थे : बिटुमिन की भरपाई के लिए मिक्सर मशीन में सफेद मार्बल पाउडर मिलाकर नकली तारकोल तैयार करते थे और उसे वापस टैंकर में भर देते थे. डेली 8 से 10 टैंकरों में इसी तरह से अपमिश्रण का काम करते थे. ​तैयार किए गए अपमिश्रित तारकोल को मथुरा, हरदोई, फर्रुखाबाद, उन्नाव, कन्नौज और आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे.