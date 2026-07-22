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यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई: फर्जी दस्तावेजों से फास्टैग बनाकर करोड़ों का टोल टैक्स चोरी करने वाले दो गिरफ्तार

सीतापुर के रहने वाले अनंत राम राठौर और नकीब खान लखनऊ से गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: टोल प्लाजा पर लगे कैमरे वाहन का नंबर स्कैन करते थे और फास्टैग से रुपये कट जाते थे. यूपी एसटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने बताया कि जांच में सामने आया कि एक गिरोह इसी सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाकर करोड़ों रुपये के टोल टैक्स की चोरी कर रहा था. गिरोह फर्जी वाहन नंबर और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फास्टैग जारी कराता था. इसके बाद इन फास्टैग का इस्तेमाल दूसरे वाहनों पर किया जाता था. पॉलीटेक्निक चौराहे से दो शातिर गिरफ्तार: नतीजा यह होता था कि वाहन टोल प्लाजा पार कर जाते थे और सरकार को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता था. इस मामले में STF ने सीतापुर निवासी अनंत राम राठौर और नकीब खान को लखनऊ के पॉलीटेक्निक चौराहे से गिरफ्तार किया है. इनके पास से दो मोबाइल फोन, दो पैन कार्ड और 4,230 रुपये नकद बरामद हुए हैं. दोनों पहले से दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहे थे. एक ही फर्जी फास्टैग का सालों तक इस्तेमाल: जांच में पता चला कि वाहन संख्या UP-32 ZN-8925 के मालिक रियाज और उसके भाई सिराज ने पहले फर्जी दस्तावेजों के जरिए दूसरे नंबर MA-34 S-9455 का फास्टैग बनवाया. वर्ष 2024 में इस फास्टैग का इस्तेमाल दूसरे वाहन पर किया गया. बाद में वर्ष 2025 में यही फर्जी फास्टैग फिर एक अन्य वाहन पर इस्तेमाल होने लगा. इस तरह एक ही फर्जी पहचान का इस्तेमाल अलग-अलग वाहनों के लिए किया जाता रहा. पंचर की दुकान से शुरू हुआ फर्जीवाड़े का खेल: पूछताछ में नकीब खान ने बताया कि उसकी खैराबाद टोल प्लाजा के पास पंचर की दुकान है. वहीं उसकी पहचान बैंक एजेंटों से हुई. वर्ष 2022 में अनंत राम राठौर ने उसे बैंक का एजेंट बनवा दिया. शुरुआत में उसने सामान्य तरीके से फास्टैग बनाए, लेकिन बाद में सिराज ने अधिक पैसे का लालच देकर फर्जी नंबरों पर फास्टैग बनाने के लिए कहा.