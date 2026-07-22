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यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई: फर्जी दस्तावेजों से फास्टैग बनाकर करोड़ों का टोल टैक्स चोरी करने वाले दो गिरफ्तार

यूपी एसटीएफ ने फर्जी दस्तावेजों से फास्टैग बनाकर करोड़ों की टोल टैक्स चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को पॉलीटेक्निक चौराहे से गिरफ्तार किया.

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सीतापुर के रहने वाले अनंत राम राठौर और नकीब खान लखनऊ से गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 9:58 PM IST

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लखनऊ: टोल प्लाजा पर लगे कैमरे वाहन का नंबर स्कैन करते थे और फास्टैग से रुपये कट जाते थे. यूपी एसटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने बताया कि जांच में सामने आया कि एक गिरोह इसी सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाकर करोड़ों रुपये के टोल टैक्स की चोरी कर रहा था. गिरोह फर्जी वाहन नंबर और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फास्टैग जारी कराता था. इसके बाद इन फास्टैग का इस्तेमाल दूसरे वाहनों पर किया जाता था.

पॉलीटेक्निक चौराहे से दो शातिर गिरफ्तार: नतीजा यह होता था कि वाहन टोल प्लाजा पार कर जाते थे और सरकार को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता था. इस मामले में STF ने सीतापुर निवासी अनंत राम राठौर और नकीब खान को लखनऊ के पॉलीटेक्निक चौराहे से गिरफ्तार किया है. इनके पास से दो मोबाइल फोन, दो पैन कार्ड और 4,230 रुपये नकद बरामद हुए हैं. दोनों पहले से दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहे थे.

एक ही फर्जी फास्टैग का सालों तक इस्तेमाल: जांच में पता चला कि वाहन संख्या UP-32 ZN-8925 के मालिक रियाज और उसके भाई सिराज ने पहले फर्जी दस्तावेजों के जरिए दूसरे नंबर MA-34 S-9455 का फास्टैग बनवाया. वर्ष 2024 में इस फास्टैग का इस्तेमाल दूसरे वाहन पर किया गया. बाद में वर्ष 2025 में यही फर्जी फास्टैग फिर एक अन्य वाहन पर इस्तेमाल होने लगा. इस तरह एक ही फर्जी पहचान का इस्तेमाल अलग-अलग वाहनों के लिए किया जाता रहा.

पंचर की दुकान से शुरू हुआ फर्जीवाड़े का खेल: पूछताछ में नकीब खान ने बताया कि उसकी खैराबाद टोल प्लाजा के पास पंचर की दुकान है. वहीं उसकी पहचान बैंक एजेंटों से हुई. वर्ष 2022 में अनंत राम राठौर ने उसे बैंक का एजेंट बनवा दिया. शुरुआत में उसने सामान्य तरीके से फास्टैग बनाए, लेकिन बाद में सिराज ने अधिक पैसे का लालच देकर फर्जी नंबरों पर फास्टैग बनाने के लिए कहा.

फर्जी आरसी और केवाईसी से जारी होते थे फास्टैग: अनंत राम राठौर ने उसे पूरा तरीका सिखाया कि बैंक के पोर्टल पर फर्जी आरसी और केवाईसी दस्तावेज अपलोड कर फास्टैग कैसे जारी किया जाता है. नकीब ने STF को बताया कि उसने सिराज के नाम पर फर्जी दस्तावेज अपलोड कर फास्टैग जारी किया, जिसके बदले उसे 5,000 रुपये मिले. इसके बाद लालच बढ़ता गया और अनंत राम राठौर की मदद से कई अन्य वाहनों के लिए भी फर्जी फास्टैग बनाए गए. इन फर्जी फास्टैग से मिलने वाला कमीशन और रकम दोनों आपस में बांट लेते थे.

बैंक पोर्टल बंद, नेटवर्क की तलाश जारी: मुकदमा दर्ज होने के बाद से बैंक का वह पोर्टल भी बंद हो गया, जिससे यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा था. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने कहा कि यह सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं है. जांच में कई और लोगों की भूमिका सामने आने की संभावना है. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है.

संगठित गिरोह के खिलाफ जांच तेज: जांच में सामने आया कि आरोपी फास्टैग व्यवस्था का दुरुपयोग कर टोल टैक्स देने से बचते थे. वे ऐसे तरीके अपनाते थे, जिनसे टोल प्लाजा पर बिना भुगतान किए वाहन निकाल दिए जाते थे. शुरुआती जांच के मुताबिक, यह काम अकेले संभव नहीं था, बल्कि एक संगठित नेटवर्क के जरिए किया जा रहा था. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस पूरे खेल में किन-किन लोगों की भूमिका थी, कितने समय से यह गड़बड़ी चल रही थी और इससे सरकारी राजस्व को कितना नुकसान पहुंचा है.

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