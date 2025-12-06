ETV Bharat / state

लखनऊ के रिटायर्ड प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 95 लाख रुपये ठगे थे, 8 महीने बाद शातिर ठग गिरफ्तार

लखनऊ: डिजिल अरेस्ट कर रिटायर्ड प्रोफेसर से साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी प्रदीप सोनी मध्य प्रदेश के विदिशा का रहने वाला है, जिसे एसटीएफ ने गोमतीनगर विस्तार स्थित फिनिक्स पलासियो मॉल के पीछे से गुरुवार दोपहर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ब्लैंक चेक और बैंक खातों की जानकारी मिली है.

एसटीएफ अपर पुलिस अधीक्षक विशाल विक्रम सिंह ने बताया कि रिटायर्ड प्रो. डॉ. बी.एन सिंह को 6 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2 बजे दीपक कुमार श्रीवास्तव ने व्हाट्सएप कॉल किया था. कॉलर ने कहा कि कोरियर कम्पनी से बोल रहा है और आपके नाम से अवैध पार्सल पकड़ा गया है. जिसके सम्बन्ध में कॉन्फ्रेंस कराकर उसने फर्जी पुलिस अधिकारी के. मोहनदास से बात करवाई.



पुलिस के नाम पर किया डिजिटल अरेस्ट: इसके बाद एक अन्य मोबाइल नम्बर से रिटायर्ड प्रोफेसर को वीडियो कॉल आई. वीडियो कॉल पर तथाकथित पुलिस अधिकारी ने कहा कि आपके (डा. बीएन सिंह) आधार नम्बर का गलत इस्तेमाल करके ऑनलाइन पार्सल भेजा जा रहा है, जिसमें अवैध सामान है. बीएन सिंह से जांच में सहयोग करने को कहा. इसके साथ ही जांच के दौरान किसी से संपर्क नहीं करने और न बताने की हिदायत दी. कहा, ऐसा करने पर न केवल जांच प्रभावित होगी, बल्कि आपको और आपके परिवार को जान-माल का बड़ा नुकसान भी हो सकता है.

3 दिनों में ट्रांसफर कराए 95 लाख: एसटीएफ एएसपी के मुताबिक, फर्जी पुलिस अधिकारी ने 6 से 8 अप्रैल तक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट कर डा. बीएन सिंह से 95 लाख बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए. जब डॉ. बीएन सिंह को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम रिर्पोटिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के साथ ही साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.