लखनऊ के रिटायर्ड प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 95 लाख रुपये ठगे थे, 8 महीने बाद शातिर ठग गिरफ्तार
मध्य प्रदेश के रहने वाले आरोपी ने साइबर गिरोह को उपलब्ध कराया था बैंक खाता, दो आरोपी महाराष्ट्र से पहले हो चुके हैं गिरफ्तार
लखनऊ: डिजिल अरेस्ट कर रिटायर्ड प्रोफेसर से साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी प्रदीप सोनी मध्य प्रदेश के विदिशा का रहने वाला है, जिसे एसटीएफ ने गोमतीनगर विस्तार स्थित फिनिक्स पलासियो मॉल के पीछे से गुरुवार दोपहर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ब्लैंक चेक और बैंक खातों की जानकारी मिली है.
एसटीएफ अपर पुलिस अधीक्षक विशाल विक्रम सिंह ने बताया कि रिटायर्ड प्रो. डॉ. बी.एन सिंह को 6 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2 बजे दीपक कुमार श्रीवास्तव ने व्हाट्सएप कॉल किया था. कॉलर ने कहा कि कोरियर कम्पनी से बोल रहा है और आपके नाम से अवैध पार्सल पकड़ा गया है. जिसके सम्बन्ध में कॉन्फ्रेंस कराकर उसने फर्जी पुलिस अधिकारी के. मोहनदास से बात करवाई.
पुलिस के नाम पर किया डिजिटल अरेस्ट: इसके बाद एक अन्य मोबाइल नम्बर से रिटायर्ड प्रोफेसर को वीडियो कॉल आई. वीडियो कॉल पर तथाकथित पुलिस अधिकारी ने कहा कि आपके (डा. बीएन सिंह) आधार नम्बर का गलत इस्तेमाल करके ऑनलाइन पार्सल भेजा जा रहा है, जिसमें अवैध सामान है. बीएन सिंह से जांच में सहयोग करने को कहा. इसके साथ ही जांच के दौरान किसी से संपर्क नहीं करने और न बताने की हिदायत दी. कहा, ऐसा करने पर न केवल जांच प्रभावित होगी, बल्कि आपको और आपके परिवार को जान-माल का बड़ा नुकसान भी हो सकता है.
3 दिनों में ट्रांसफर कराए 95 लाख: एसटीएफ एएसपी के मुताबिक, फर्जी पुलिस अधिकारी ने 6 से 8 अप्रैल तक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट कर डा. बीएन सिंह से 95 लाख बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए. जब डॉ. बीएन सिंह को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम रिर्पोटिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के साथ ही साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
420 ट्रांजेक्शन के द्वारा बैंक में भेजी गयी रकम: एएसपी ने बताया कि साइबर अपराधियों की तरफ से प्रयोग किए गए खातों की जानकारी करने पर पता चला कि लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपये लेन देन किए गए हैं. प्रोफेसर से ठगे गए 95 लाख रुपयों को कुल 420 ट्रांजेक्शन के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर कराया गया था. जिससे कि बैंक खाते में किए गए लेन-देन का किसी को शक न हो. इस मामले में महाराष्ट्र के ठाणे से ठग मोहम्मद इकबाल और शाइन इकबाल को गिरफ्तार किया गया था.
किराए के बैंक खातों में आया ठगी का पैसा: आरोपी प्रदीप सोनी ने पूछताछ में बताया कि उसकी साइबर ठग गिरोह के अमित और रोहित से मुलाकात हुई. इन लोगों ने बताया कि बैंक खातों को किराए पर लेते हैं और प्रति बैंक खाता 10 हजार रुपए देते हैं. रुपए कमाने की लालच में आकर रोहित को 8-10 बैंक खाते, साइबर ठगी का रुपया मंगाने के लिए दे दिया. धीरे-धीरे रोहित के साइबर ठगी करने वाले ऑर्गनाइज गैंग का सक्रिय सदस्य हो गया. प्रो. बीएन सिंह के ठगे गए 95 लाख रुपए उसके दिए गए बैंक खातों में डाले गए थे.
