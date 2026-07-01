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यूपी एसटीएफ का एक्शन; फर्जी फास्टैग से सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले दो सगे भाई गिरफ्तार

लखनऊ में फर्जी फास्टैग और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए टोल टैक्स और ऑनलाइन चालान की चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है.

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करोड़ों के राजस्व नुकसान मामले में सीतापुर के भाई गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 9:55 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने फर्जी फास्टैग और फर्जी वाहन नंबर का इस्तेमाल कर टोल प्लाजा और ऑनलाइन चालान को धोखा देने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई की है. एसटीएफ ने गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. जांच में पता चला है कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फास्टैग बनवाकर नेशनल हाईवे और टोल प्लाजा से बिना सही फीस दिए प्लाजा को क्रॉस किया और सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है. एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि 1 जुलाई 2026 को मुकदमा संख्या 119/2026 की विवेचना के दौरान यह कार्रवाई की गई है.

सीतापुर के दो सगे भाई गिरफ्तार: मामला दर्ज है. जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी वाहन नंबर और कूटरचित फास्टैग का इस्तेमाल कर ऑनलाइन चालान और टोल से बचते रहे. एसटीएफ ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनका नाम रियाज पुत्र सगीर और सिराज पुत्र सगीर है. दोनों आरोपी सीतापुर जिले के लहरपुर थाना क्षेत्र के पटकी टोला, वार्ड मीरा टोला के रहने वाले हैं.

एक्सीडेंट के बाद दूसरी गाड़ी पर लगाया फास्टैग: रियाज वाहन का रजिस्टर्ड मालिक भी है. दोनों को 30 जून 2026 की रात करीब 9:45 बजे एसटीएफ मुख्यालय, गोमती नगर, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है. जांच में पता चला कि वाहन संख्या UP 32 ZN 8925 के मालिक रियाज और उसके भाई सिराज ने वर्ष 2024 से फर्जी वाहन संख्या MA 34 S 9455 के नाम पर जारी फास्टैग का इस्तेमाल अपने वाहन UP 34 T 9974 पर करना शुरू किया था. बाद में जब यह वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसी फर्जी फास्टैग को वर्ष 2025 से वाहन UP 32 ZN 8925 पर इस्तेमाल करने लगे.

एजेंट की मदद से बनवाए फर्जी दस्तावेज: एसटीएफ के अनुसार सिराज ने अपने परिचितों के माध्यम से सीतापुर के खैराबाद टोल प्लाजा के पास मौजूद इंडसइंड बैंक के फास्टैग एजेंट को अपना ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर और कूटरचित आरसी उपलब्ध कराई. इन दस्तावेजों के आधार पर फर्जी वाहन संख्या MA 34 S 9455 के नाम से नया फास्टैग जारी करा लिया गया, जिसे बाद में दूसरे वाहनों पर इस्तेमाल किया जाता रहा. एसटीएफ की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अधिक लाभ कमाने के लिए फर्जी फास्टैग का इस्तेमाल किया. इससे वे उत्तर प्रदेश के विभिन्न टोल प्लाजा से गुजरते समय टोल शुल्क और ऑनलाइन चालान से बचते रहे. जांच एजेंसियों का मानना है कि इस तरीके से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया है.

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