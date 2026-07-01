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यूपी एसटीएफ का एक्शन; फर्जी फास्टैग से सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले दो सगे भाई गिरफ्तार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने फर्जी फास्टैग और फर्जी वाहन नंबर का इस्तेमाल कर टोल प्लाजा और ऑनलाइन चालान को धोखा देने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई की है. एसटीएफ ने गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. जांच में पता चला है कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फास्टैग बनवाकर नेशनल हाईवे और टोल प्लाजा से बिना सही फीस दिए प्लाजा को क्रॉस किया और सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है. एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि 1 जुलाई 2026 को मुकदमा संख्या 119/2026 की विवेचना के दौरान यह कार्रवाई की गई है.

सीतापुर के दो सगे भाई गिरफ्तार: मामला दर्ज है. जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी वाहन नंबर और कूटरचित फास्टैग का इस्तेमाल कर ऑनलाइन चालान और टोल से बचते रहे. एसटीएफ ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनका नाम रियाज पुत्र सगीर और सिराज पुत्र सगीर है. दोनों आरोपी सीतापुर जिले के लहरपुर थाना क्षेत्र के पटकी टोला, वार्ड मीरा टोला के रहने वाले हैं.

एक्सीडेंट के बाद दूसरी गाड़ी पर लगाया फास्टैग: रियाज वाहन का रजिस्टर्ड मालिक भी है. दोनों को 30 जून 2026 की रात करीब 9:45 बजे एसटीएफ मुख्यालय, गोमती नगर, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है. जांच में पता चला कि वाहन संख्या UP 32 ZN 8925 के मालिक रियाज और उसके भाई सिराज ने वर्ष 2024 से फर्जी वाहन संख्या MA 34 S 9455 के नाम पर जारी फास्टैग का इस्तेमाल अपने वाहन UP 34 T 9974 पर करना शुरू किया था. बाद में जब यह वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसी फर्जी फास्टैग को वर्ष 2025 से वाहन UP 32 ZN 8925 पर इस्तेमाल करने लगे.