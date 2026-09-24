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SSC GD परीक्षा में सेंध लगाने वाला Devil गिरफ्तार, प्रॉक्सी सर्वर से कंट्रोल करता था अभ्यर्थियों के कंप्यूटर

लखनऊ : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की GD कांस्टेबल ऑनलाइन परीक्षा में सेंध लगाकर अभ्यर्थियों को नकल कराने वाले नेटवर्क का यूपी एसटीएफ ने खुलासा किया है. एसटीएफ ने परीक्षा में धांधली के मामले में हैकर अरुण कुमार यादव उर्फ Devil को दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके से गिरफ्तार किया है. एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि आरोपी ऑनलाइन परीक्षा के सर्वर की सोर्स फाइल को डिक्रिप्ट कर उसमें बदलाव करने और प्रॉक्सी सर्वर के जरिये परीक्षा केंद्र के बाहर से अभ्यर्थियों के कंप्यूटर नियंत्रित करने की तकनीक में शामिल था.

अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था उत्तर प्रदेश अमिताभ यश ने बताया, ऑनलाइन परीक्षा में सेंध लगाने के लिए आरोपी और उसके साथियों ने सामान्य नकल के बजाय तकनीक का इस्तेमाल किया. परीक्षा केंद्र के कंप्यूटरों को प्रॉक्सी सर्वर से जोड़ने की व्यवस्था तैयार की गई थी. इसके लिए सर्वर की महत्वपूर्ण फाइलों को डिक्रिप्ट कर उनमें जरूरी बदलाव किए गए.

इसके बाद बाहर बैठे व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में चल रहे कंप्यूटर तक पहुंच और उसे नियंत्रित करने का रास्ता मिल जाता था. एसटीएफ अब इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों और इससे जुड़ी गतिविधियों की जांच कर रही है. जांच में अरुण कुमार यादव उर्फ Devil की भूमिका सामने आई. एसटीएफ के मुताबिक, अमित राणा और अरुण ने परीक्षा सर्वर की सोर्स फाइल को डिकोड कर उसमें ऐसे बदलाव किए, जिनसे क्लाइंट कंप्यूटर को प्रॉक्सी सर्वर से जोड़ना संभव हुआ.

इसी व्यवस्था के जरिये परीक्षा केंद्र के बाहर से कंप्यूटर की स्क्रीन और परीक्षा प्रक्रिया को नियंत्रित करने की तकनीक तैयार की गई थी. अप्रैल मई 2026 में हुई SSC GD कांस्टेबल ऑनलाइन परीक्षा के दौरान भी अरुण की भूमिका सामने आई है. पूछताछ में पता चला कि अरुण बीए पास है और उसने आईटीआई जहांगीरपुरी से कंप्यूटर फंडामेंटल का एक साल का कोर्स किया था.