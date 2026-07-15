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यूपी STF को सफलता, वीडियो वेरिफिकेशन बायपास कर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाला इब्राहिम अंसारी गिरफ्तार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो घर बैठे फर्जी तरीके से लोगों के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर मोटी कमाई कर रहा था. आरोपी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों के लोगों के लिए भी फर्जी लाइसेंस तैयार कर चुका है. यूपी एसटीएफ के अपर महानिदेशक अमिताभ यश ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम इब्राहिम अंसारी है, जो बिजनौर जिले के नहटौर थाना क्षेत्र के फुलसंद हीरा गांव का रहने वाला है. एसटीएफ ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया है.

बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद: उसके पास से तलाशी के बाद दो लैपटॉप, एक स्मार्टफोन, चार फर्जी आधार कार्ड, चार एटीएम कार्ड, तीन चेकबुक और वाई-फाई राउटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जो लोग ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया नहीं जानते थे, उनसे वह पैसे लेकर उनका काम कर देता था. आधार ई-केवाईसी के जरिए आवेदन करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा भी खुद ही पास कर देता था. इसके बाद तैयार लाइसेंस की पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज देता था और फीस यूपीआई के जरिए अपने खाते में ले लेता था.

जावास्क्रिप्ट कोड से परिवहन विभाग की वेबसाइट हैक: एसटीएफ की जांच में सामने आया कि आरोपी ब्राउजर में टैंपर मंकी नाम का एक्सटेंशन और उसमें एक विशेष जावास्क्रिप्ट कोड जोड़ता था. इसकी मदद से परिवहन विभाग की वेबसाइट पर होने वाली ऑनलाइन परीक्षा के दौरान वीडियो सत्यापन (वीडियो वेरिफिकेशन) को बायपास कर देता था. आधार ई-केवाईसी से मिली फोटो का इस्तेमाल करके वह खुद ही परीक्षा पूरी कर लेता था और बिना वास्तविक अभ्यर्थी के शामिल हुए लर्निंग लाइसेंस तैयार कर देता था. एसटीएफ के अनुसार आरोपी उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और अन्य राज्यों के लोगों के लिए भी इसी तरीके से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करता था.