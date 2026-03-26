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UP STF ने सॉल्वर गैंग के 9 सदस्यों को किया गिरफ्तार; प्रतियोगी परीक्षा में हुए थे शामिल

UP STF ने सॉल्वर गैंग के 9 सदस्यों को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: UP STF ने सॉल्वर गैंग के 9 सदस्यों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है. सभी विकास नगर थाना क्षेत्र में आयोजित परीक्षा में शामिल थे. यह गैंग CBSE बोर्ड द्वारा आयोजित जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करता है.

इस गैंग का सरगना मनीष नामक व्यक्ति बताया जा रहा है. यह गैंग फर्जी तरीके से पर्संस विद डिसअबेलिटीज (PWD) सर्टिफिकेट के आधार पर परीक्षा में शामिल होता है. नियम विरुद्ध तरीके से पेपर हल करवाता है. गैंग के गिरफ्तार सदस्यों से पुलिस पूछताछ कर रही है.

STF पुलिस उपाधीक्षक विमल कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मनीष मिश्रा, राजकिशोर, नीरज झा, राममिलन, सत्यम, आकाश अग्रवाल, सौरभ सोनी, अभिषेक यादव और दीपक कुमार शामिल हैं. इनके पास से 13 मोबाइल, 270475 रुपए. एक कार और 6 फर्जी PF प्रमाण पत्र बरामद हुए हैं.

STF पुलिस उपाधीक्षक विमल कुमार सिंह ने बताया कि STF को सूचना मिली कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जनपद झांसी और जालौन के साथ ही अन्य प्रांतीय समीपवर्ती जनपदों में एक गैंग सक्रिय है. यह गैंग बेरोजगार युवक-युवतियों और उनके अभिभावकों को नौकरी का लालच देकर उनसे धन वसूली करता है.

उन्होंने बताया कि गैंग स्वस्थ प्रतियोगी अभियार्थियों को पर्संस विद डिसअबेलिटी (PWD) का प्रमाण पत्र दलालों और अन्य माध्यमों से बनवा लेते थे. प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वतः पर्संस विद डिसअबेलिटी (PWD) घोषित कर फर्जी तरीके से बनवाए प्रमाण पत्र दिखाकर परीक्षा में बैठते थे.