ETV Bharat / state

यूपी एसटीएफ ने हेरोइन तस्कर को किया गिरफ्तार, कार से साढ़े तीन किलो नशा बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 24 करोड़

आरोपी लखनऊ के खदरा के बड़ी पकड़िया की रहने वाली बादाम नाम की महिला से हेरोइन खरीद कर लाया था.

पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : यूपी एसटीएफ व कोतवाली देहात पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. तस्कर के पास से साढ़े तीन किलो हेरोइन बरामद हुआ है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद हेरोइन की कीमत 24 करोड़ रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने तस्कर को जेल भेज दिया है. लखनऊ से नानपारा जाते समय यूपी एसटीएफ ने तस्कर को पकड़ा.

कोतवाली देहात के बरुआ मोड़ तिराहा के पास से यूपी एसटीएफ व कोतवाली देहात पुलिस ने नानपारा थाना क्षेत्र के कहारन टोला के रहने वाले सोनू अहमद (32) पुत्र मकबूल अहमद को गिरफ्तार किया है.

मुखबिर ने दी थी सूचना : एसटीएफ टीम के शामिल उप निरीक्षक अमित तिवारी ने बताया कि एएसपी एसटीएफ दिनेश कुमार सिंह को मुखबिर ने बताया था कि एक व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर कार से मादक पदार्थ लेकर आ रहा है. जिस पर एसटीएफ और पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए सोनू अहमद को धर दबोचा.

पहले भी कर चुका है सप्लाई : कार की तलाशी लेने पर 3.440 किग्रा ब्राउन शुगर (हेरोइन) बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 24 करोड़ से अधिक बताई जा रही है. अमित तिवारी ने बताया, इससे पहले भी वह करीब 100 किग्रा ब्राउन शुगर की सप्लाई कर चुका है.

लखनऊ की एक महिला से खरीदता था नशा : सोनू लखनऊ के खदरा के बड़ी पकड़िया की रहने वाली बादाम नाम की महिला से हेरोइन खरीद कर लाया था, जिसे नानपारा जिला मुख्यालय समेत पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में इसकी सप्लाई थोक में करता था.

यह भी पढ़ें : पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सहारनपुर के हरदा खेड़ी में होगा अंतिम संस्कार

TAGGED:

UP STF ARRESTED HEROIN SMUGGLER
BAHRAICH NEWS
HEROIN WORTH RS 24 CRORE RECOVERED
बहराइच में हेरोइन तस्कर गिरफ्तार
BAHRAICH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.