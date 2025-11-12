ETV Bharat / state

यूपी एसटीएफ ने छह साल से फरार महिला को लखनऊ से किया गिरफ्तार, जानिये कौन है 50 हजार की इनामी प्रियंका सिंह?

लखनऊ : उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और ललितपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. टीम ने करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में पिछले छह वर्षों से फरार चल रही 50 हजार की इनामी महिला प्रियंका सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. प्रियंका सिंह को लखनऊ के जानकीपुरम से गिरफ्तार किया गया है.

एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक सुधांशु शेखर ने बताया कि गिरफ्तार महिला प्रियंका सिंह से गहन पूछताछ जारी है. इस गिरोह के बाकी फरार साथियों राजेश कुमार सिंह, दीपक शुक्ला, दुर्गेश जायसवाल और विक्रांत त्रिपाठी की तलाश में टीमें विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही हैं.



क्या है पूरा मामला : पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला प्रियंका सिंह वर्ष 2019 से ललितपुर में दर्ज करोड़ों की ठगी के एक मामले में वांछित थी. एसटीएफ को सूचना मिली थी कि झांसी पुलिस की ओर से घोषित 50 हजार रुपये की इनामी आरोपी महिला लखनऊ में छिपकर रह रही है. पूछताछ में प्रियंका सिंह ने खुलासा किया कि उसने वर्ष 2011 में अपने पति राजेश कुमार सिंह और अन्य साथियों दीपक शुक्ला, आशीष श्रीवास्तव, दुर्गेश जायसवाल और विक्रांत त्रिपाठी के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की थी.