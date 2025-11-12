ETV Bharat / state

यूपी एसटीएफ ने छह साल से फरार महिला को लखनऊ से किया गिरफ्तार, जानिये कौन है 50 हजार की इनामी प्रियंका सिंह?

एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक सुधांशु शेखर ने बताया कि गिरफ्तार महिला से पूछताछ जारी है.

प्रियंका सिंह
प्रियंका सिंह (Photo credit: Police Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 5:52 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और ललितपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. टीम ने करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में पिछले छह वर्षों से फरार चल रही 50 हजार की इनामी महिला प्रियंका सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. प्रियंका सिंह को लखनऊ के जानकीपुरम से गिरफ्तार किया गया है.

एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक सुधांशु शेखर ने बताया कि गिरफ्तार महिला प्रियंका सिंह से गहन पूछताछ जारी है. इस गिरोह के बाकी फरार साथियों राजेश कुमार सिंह, दीपक शुक्ला, दुर्गेश जायसवाल और विक्रांत त्रिपाठी की तलाश में टीमें विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही हैं.


क्या है पूरा मामला : पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला प्रियंका सिंह वर्ष 2019 से ललितपुर में दर्ज करोड़ों की ठगी के एक मामले में वांछित थी. एसटीएफ को सूचना मिली थी कि झांसी पुलिस की ओर से घोषित 50 हजार रुपये की इनामी आरोपी महिला लखनऊ में छिपकर रह रही है. पूछताछ में प्रियंका सिंह ने खुलासा किया कि उसने वर्ष 2011 में अपने पति राजेश कुमार सिंह और अन्य साथियों दीपक शुक्ला, आशीष श्रीवास्तव, दुर्गेश जायसवाल और विक्रांत त्रिपाठी के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की थी.

कंपनी का रजिस्टर्ड दफ्तर लखनऊ के हजरतगंज में था, जबकि इसकी एक शाखा ललितपुर में संचालित की जा रही थी. आरोप है कि कंपनी के जरिए एजेंट बनाकर आरोपियों ने लोगों से अनुबंध कराए और उनके नाम से फर्जी एफडी और खाते खुलवाए. निवेशकों से करोड़ों रुपये भी जमा कराए गए. आरोप है कि पैसे जमा होते ही कंपनी का पूरा स्टाफ एक रात में सभी कागजात लेकर फरार हो गया. निवेशकों को जब उनका पैसा वापस नहीं मिला, तो उन्होंने कोतवाली ललितपुर में ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी : पुलिस के मुताबिक, कंपनी के एक अन्य डायरेक्टर आशीष श्रीवास्तव को एसटीएफ ने पहले ही 29 जून 2025 को इंदौर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया था. प्रियंका सिंह की तलाश लंबे समय से जारी थी, जिसके चलते झांसी पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

