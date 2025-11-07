ETV Bharat / state

UP STF ने 50 हजार के इनामी को किया गिरफ्तार, नौकरी दिलाने का झांसा देकर की थी ठगी, दिल्ली में छिपा था

लखनऊ : उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF) ने 50 हजार के इनामी आरोपी श्रीप्रकाश शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ गोंडा में कई केस दर्ज है. आरोपी श्रीप्रकाश पर एक असाशकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में फर्जी लिपिक नियुक्ति पत्र देकर ठगी करने का आरोप है. STF ने आरोपी को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है.

STF लखनऊ के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार दीक्षित के निर्देशन में निरीक्षक प्रताप नारायण सिंह की टीम ने श्रीप्रकाश शर्मा को गिरफ्तार किया है. टीम को सूचना मिली थी कि गोंडा का वांटेड अपराधी नई दिल्ली में छिपकर रह रहा है.

पूछताछ में श्रीप्रकाश शर्मा ने बताया कि उसने अखिलेन्द्र प्रताप सिंह निवासी पुरैना, गोंडा को असाशकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में लिपिक के पद पर नौकरी दिलाने का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 4.50 लाख रुपए लिए थे. आरोपी श्रीप्रकाश शर्मा ने पैसा लेने के बावजूद अखिलेश प्रताप सिंह को नौकरी नहीं दिलाई और फरार हो गया.