UP STF ने 50 हजार के इनामी को किया गिरफ्तार, नौकरी दिलाने का झांसा देकर की थी ठगी, दिल्ली में छिपा था

आरोपी ने एक असाशकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में फर्जी लिपिक नियुक्ति पत्र देकर 4.50 लाख रुपए ठगे थे.

STF ने आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार.
STF ने आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार.
Published : November 7, 2025 at 7:41 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF) ने 50 हजार के इनामी आरोपी श्रीप्रकाश शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ गोंडा में कई केस दर्ज है. आरोपी श्रीप्रकाश पर एक असाशकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में फर्जी लिपिक नियुक्ति पत्र देकर ठगी करने का आरोप है. STF ने आरोपी को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है.

STF लखनऊ के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार दीक्षित के निर्देशन में निरीक्षक प्रताप नारायण सिंह की टीम ने श्रीप्रकाश शर्मा को गिरफ्तार किया है. टीम को सूचना मिली थी कि गोंडा का वांटेड अपराधी नई दिल्ली में छिपकर रह रहा है.

पूछताछ में श्रीप्रकाश शर्मा ने बताया कि उसने अखिलेन्द्र प्रताप सिंह निवासी पुरैना, गोंडा को असाशकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में लिपिक के पद पर नौकरी दिलाने का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 4.50 लाख रुपए लिए थे. आरोपी श्रीप्रकाश शर्मा ने पैसा लेने के बावजूद अखिलेश प्रताप सिंह को नौकरी नहीं दिलाई और फरार हो गया.

पीड़ित अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने 20 जून को गोंडा के परसपुर थाने में श्रीप्रकाश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए परसपुर थाने की पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन वह फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र अमित पाठक ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. अभियुक्त श्रीप्रकाश शर्मा पर गोंडा के अलग-अलग थानों में कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.

