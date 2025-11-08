ETV Bharat / state

यूपी STF ने 245 तोते और 12 मोर के साथ 4 तस्कर दबोचा, बरेली पुलिस ने 1.40 करोड़ का नशीला पदार्थ पकड़ा

राष्ट्रीय पक्षी और तोते को कोलकाता बेचने ले जा रहे थे तस्कर, मणिपुर से मार्फीन की तस्करी करने वाले 2 तस्कर बरेली में गिरफ्तार

Etv Bharat
वाराणसी से पक्षी तस्कर गिरफ्तार. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 7:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ/बरेलीः उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अन्तर्राज्यीय स्तर पर वन्य जीवों की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 तस्करों को वाराणसी के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रोड रखौना चौराहा थाना क्षेत्र राजा तालाब से गिरफ्तार किया है. एसटीएफ ने 245 प्रतिबंधित तोते व 12 राष्ट्रीय पक्षी मोर बरामद किया है. वहीं, बरेली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो अलग-अलग गैंग के अंतरराज्यीय पांच आरोपियों को गिरफ्तार करते एक करोड़ चालीस लाख रुपये की अफीम और मार्फीन को बरामद किया है.

अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ लखनऊ सत्यसेन यादव ने बताया कि एसटीएफ को काफी दिनों से संरक्षित वन्य जीवों की अवैध तस्करी करने वाले तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाए प्राप्त हो रहीं थी. मामले की जांच पड़ताल चल रही थी कि सूचना मिली कि 4 तस्कर वाहन से राष्ट्रीय पक्षी जीवों को प्रयागराज-वाराणसी के रास्ते आसनसोल पश्चिम बंगाल ले जा रहे हैं.

सूचना पर टीम द्वारा वन विभाग वाराणसी एवं वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो टीम के साथ रखौना चौराहा थाना राजा तालाब से 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार वशीम उर्फ अरमान ने पूछताछ में बताया कि नितेश दिवाकर की इनोवा गाड़ी किराये पर बुक किया था. कौशाम्बी निवासी पंकज से 500 रुपये प्रतिम मोर और तोता 100 से 200 रूपये में खरीदकर आसनसोल ले जाते हैं. वहां छोटे व्यापारियों को प्रति तोता 400 से 500 रुपये में एवं मोर को 2500 से 3000 में बेच देते हैं. इसके पहले भी कई बार पंकज से तोता, मोर व अन्य जीवों को खरीदकर ले जा चुका है. इस काम में इसका मुख्य सहयोगी आयूब है.

बरेली पुलिस की गिरफ्त में तस्कर.
बरेली पुलिस की गिरफ्त में तस्कर. (ETV Bharat)
मणिपुर से लाए थे मार्फीन

वहीं, बरेली के बारादरी थाने की पुलिस शुक्रवार की रात वाहनों की चेकिंग कर रही थी. तभी एक बाइक पर सवार तीन लोगों को रोक कर जब चेकिंग की गई. इस दौरान मौका पाते ही नवीन मौके से फरार हो गया. जबकि भूपराम और उसके दोस्त प्रमोद को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर जब तलाशी ली तो उनके पास 1 किलो 657 ग्राम मार्फीन को बरामद हुआ. बरामद मार्फीन की कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है.पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि बारादरी थाने की पुलिस ने दो अलग-अलग गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से एक करोड़ 40 लाख रुपए के अवैध मादक पदार्थों को बरामद किया है. आरोपी मणिपुर से सस्ते दाम पर खरीद कर लाते थे और फिर बरेली और आसपास के जिलों में उसकी सप्लाई करते थे. फिलहाल उनके और साथियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है.

TAGGED:

UP STF ARRESTED SMUGGLERS
PARROTS AND PEACOCKS SMUGGLING
MORPHINE SMUGGLER ARRESTED BAREILLY
वाराणसी में तस्कर गिरफ्तार
SMUGGLER ARRESTED UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.