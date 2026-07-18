यूपी एसटीएफ का एक्शन: 10 करोड़ की ड्रग्स के साथ नाइजीरियाई साइबर ठग ओबेस प्रॉस्पर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने लखनऊ में 10 करोड़ रुपये की मेथामफेटामाइन ड्रग्स के साथ नाइजीरियाई नागरिक ओबेस प्रॉस्पर को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 9:59 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्सने एक ऐसे शातिर नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपये की साइबर ठगी करता था. यूपी एसटीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक अमिताभ यश ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए मुख्य आरोपी का नाम ओबेस प्रॉस्पर है. पुलिस टीम ने उसके पास से करीब 5.085 किलोग्राम मेथामफेटामाइन नामक बेहद खतरनाक और प्रतिबंधित ड्रग बरामद की है. अंतरराष्ट्रीय ब्लैक मार्केट में इस जब्त की गई ड्रग्स की अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपये से भी अधिक आंकी गई है.
फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल से करते थे ठगी: यूपी एसटीएफ की शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी और उसके साथी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर अमेरिका तथा ब्रिटेन के नागरिकों के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाते थे. इन नकली प्रोफाइल के जरिए वे मुख्य रूप से भारतीय युवकों और युवतियों को टारगेट कर उनसे दोस्ती करते थे और धीरे-धीरे उन्हें पूरी तरह अपने भरोसे में लेते थे. दोस्ती गहरी होने पर कुछ समय बाद पीड़ित को विदेश से बेहद महंगे गिफ्ट, डॉलर या पाउंड भेजने का बड़ा झांसा दिया जाता था. जब पीड़ित उस कथित विदेशी गिफ्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता था, तभी इस गिरोह का दूसरा सक्रिय सदस्य एक्शन में आता था.
कस्टम अधिकारी बनकर लोगों को करते थे ब्लैकमेल: वह सदस्य पीड़ित को फोन कर खुद को दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट का कस्टम अधिकारी या आयकर विभाग का बड़ा अधिकारी बताता था. फोन पर ठग दावा करता था कि आपका विदेश से आया हुआ कीमती गिफ्ट एयरपोर्ट पर अवैध होने के कारण रोक लिया गया है. इसे कानूनी रूप से छुड़ाने के लिए पीड़ित को कस्टम ड्यूटी, टैक्स या पेनल्टी शुल्क के नाम पर तुरंत कुछ सरकारी रकम जमा करनी होगी. उनके बुने जाल और प्रभाव के झांसे में आकर लोग बिना सोचे-समझे बताए गए फर्जी बैंक खातों में लाखों रुपये ट्रांसफर कर देते थे.
वीज़ा खत्म होने के बाद भी दिल्ली में रह रहा था: एसटीएफ से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार इसी शातिर तरीके का इस्तेमाल कर लखनऊ के एक सीधे-साधे युवक से करीब 68 लाख रुपये की भारी-भरकम ठगी को अंजाम दिया गया था. एसटीएफ की कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वह साल 2023 में मेडिकल वीजा पर पहली बार भारत आया था. लेकिन भारत में उसका अधिकृत वीजा खत्म होने के बाद भी वह अवैध रूप से दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में छिपकर रह रहा था. उसने यह भी कबूल किया कि वह केवल साइबर ठगी ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी में भी संलिप्त था.
गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में एसटीएफ: इस खुलासे के बाद अब एसटीएफ की टीमें इस बड़े गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्यों, ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गहनता से फॉरेंसिक जांच कर रही हैं. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस नेटवर्क के तार देश के और किन-किन राज्यों से जुड़े हुए हैं. गिरफ्तार नाइजीरियाई नागरिक के पास से मिले फोन और लैपटॉप के डेटा को खंगालने के लिए साइबर विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है. बहुत जल्द इस सिंडिकेट से जुड़े कुछ अन्य स्थानीय मददगारों की भी गिरफ्तारी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है.
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