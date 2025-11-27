ETV Bharat / state

यूपी STF का एक्शन; 100 करोड़ की नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाला गिरफ्तार; बांग्लादेश-नेपाल में भी करता था सप्लाई

लखनऊ : उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने 100 करोड़ से अधिक के नशीले कफ सिरप सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. प्रमुख तस्कर अमित टाटा भी पकड़ा गया है. फर्जी बिलों से झारखंड, बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल तक कोडीन मिक्स फेन्सेडिल सिरप की तस्करी होती थी. वहीं दूसरी ओर बरेली में एसटीएफ ने 2 तोता तस्करों को भी पकड़ा.

एसटीएफ ने बड़े अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. ​गुरुवार की सुबह 7 बजे गोमतीनगर के ग्वारी चौराहे के पास से तस्करी नेटवर्क के बड़े मोहरे अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को पकड़ा गया. उसके पास एक फॉर्च्यूनर कार, 2 मोबाइल फोन और कई अहम डिजिटल दस्तावेज मिले हैं.

मोबाइल डेटा से सामने आएंगे बड़े नाम : एसटीएफ को उम्मीद है कि मोबाइल डेटा से तस्करी के रूट, ट्रांजेक्शन और सिंडिकेट से जुड़े बड़े नामों का खुलासा होगा. आरोपी अमित टाटा इस अवैध कारोबार के किंगपिन (सरगना) शुभम जायसवाल का करीबी पार्टनर है. आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि इस सिंडिकेट ने फर्जी बिलों का इस्तेमाल करके 100 करोड़ से अधिक का नशीला कफ सिरप झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल जैसे बाजारों में खपाया.

ज्यादा मुनाफे के लालच में फंसा अमित : अपर पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप सिंह ने बताया कि​ अमित टाटा ने बताया कि वह ज्यादा मुनाफे के लालच में इस अवैध धंधे में आया. गिरोह ने जनवरी 2024 में झारखंड के धनबाद में अमित टाटा के नाम पर 'देवकृपा मेडिकल एजेंसी' नाम की एक फर्जी फर्म खोली. बाद में वाराणसी में भी 'श्री मेडिकल' के नाम से ड्रग फर्म का लाइसेंस लिया गया.

पत्नी के खाते में जमा करता था काली कमाई : झारखंड की फर्म के जरिए प्रतिबंधित सिरप की खेप पहले पश्चिम बंगाल भेजी जाती थी. यहां से फर्जी खरीद-बिक्री बिल और ई-वे बिल बनाकर इसे बांग्लादेश और नेपाल तक तस्करी किया जाता था. आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने इस धंधे से 20 से 22 लाख रुपये नकद कमाए, जिसे वह अपनी पत्नी के बैंक खाते में जमा करता था. वहीं एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक सिंडिकेट ने दवा कंपनी से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का कफ सिरप खरीदा था.