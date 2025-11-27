ETV Bharat / state

यूपी STF का एक्शन; 100 करोड़ की नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाला गिरफ्तार; बांग्लादेश-नेपाल में भी करता था सप्लाई

सरगना शुभम जायसवाल का पार्टनर है अमित टाटा, ज्यादा मुनाफे की लालच में बन गया तस्कर, इंटरनेशनल कनेक्शन की जांच.

पकड़ा गया तस्कर.
पकड़ा गया तस्कर. (Photo Credit; UP STF and IANS)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 8:55 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने 100 करोड़ से अधिक के नशीले कफ सिरप सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. प्रमुख तस्कर अमित टाटा भी पकड़ा गया है. फर्जी बिलों से झारखंड, बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल तक कोडीन मिक्स फेन्सेडिल सिरप की तस्करी होती थी. वहीं दूसरी ओर बरेली में एसटीएफ ने 2 तोता तस्करों को भी पकड़ा.

एसटीएफ ने बड़े अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. ​गुरुवार की सुबह 7 बजे गोमतीनगर के ग्वारी चौराहे के पास से तस्करी नेटवर्क के बड़े मोहरे अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा को पकड़ा गया. उसके पास एक फॉर्च्यूनर कार, 2 मोबाइल फोन और कई अहम डिजिटल दस्तावेज मिले हैं.

मोबाइल डेटा से सामने आएंगे बड़े नाम : एसटीएफ को उम्मीद है कि मोबाइल डेटा से तस्करी के रूट, ट्रांजेक्शन और सिंडिकेट से जुड़े बड़े नामों का खुलासा होगा. आरोपी अमित टाटा इस अवैध कारोबार के किंगपिन (सरगना) शुभम जायसवाल का करीबी पार्टनर है. आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि इस सिंडिकेट ने फर्जी बिलों का इस्तेमाल करके 100 करोड़ से अधिक का नशीला कफ सिरप झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल जैसे बाजारों में खपाया.

ज्यादा मुनाफे के लालच में फंसा अमित : अपर पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप सिंह ने बताया कि​ अमित टाटा ने बताया कि वह ज्यादा मुनाफे के लालच में इस अवैध धंधे में आया. गिरोह ने जनवरी 2024 में झारखंड के धनबाद में अमित टाटा के नाम पर 'देवकृपा मेडिकल एजेंसी' नाम की एक फर्जी फर्म खोली. बाद में वाराणसी में भी 'श्री मेडिकल' के नाम से ड्रग फर्म का लाइसेंस लिया गया.

पत्नी के खाते में जमा करता था काली कमाई : झारखंड की फर्म के जरिए प्रतिबंधित सिरप की खेप पहले पश्चिम बंगाल भेजी जाती थी. यहां से फर्जी खरीद-बिक्री बिल और ई-वे बिल बनाकर इसे बांग्लादेश और नेपाल तक तस्करी किया जाता था. आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने इस धंधे से 20 से 22 लाख रुपये नकद कमाए, जिसे वह अपनी पत्नी के बैंक खाते में जमा करता था. वहीं एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक सिंडिकेट ने दवा कंपनी से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का कफ सिरप खरीदा था.

मास्टरमाइंड दुबई से चला रहा नेटवर्क : आरोपी ने दावा किया कि इस पूरे खेल में दवा कंपनी के कुछ अधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के सहारे यह खेप तस्करों को बेची. ​एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि रांची और गाजियाबाद में पहले हुई कुछ गिरफ्तारियों के बाद तस्करी का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल अपने पार्टनरों के साथ दुबई भाग गया है. वहां वह वीडियो कॉल के जरिए नेटवर्क को चला रहा है. एसटीएफ अब उसके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की जांच में जुटी है.

तोते के साथ पकड़े गए तस्कर.
तोते के साथ पकड़े गए तस्कर. (Photo Credit; UP STF)

300 प्रतिबंधित तोतों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार : उत्तर प्रदेश STF ने संरक्षित रोजरिंग प्रजाति के 300 तोतों के साथ दो अंतरराज्यीय तस्करों को बरेली से गुरुवार को गिरफ्तार किया. तस्कर इन तोतों को रामपुर से दिल्ली ले जा रहे थे. एसटीएफ इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार वर्मा ने बताया कि रामपुर के दो तस्कर कार से तोतों को लेकर जा रहे थे. सूचना मिलते ही STF ने वन विभाग, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो गोरखपुर और स्थानीय थाना पुलिस के साथ मिलकर तस्करों को पकड़ लिया.

पूछताछ में दोनों तस्करों ने बताया कि वे तोतों को रामपुर निवासी सिब्बू खान उर्फ नेता से 200 रुपये प्रति जोड़ी के हिसाब से खरीदते थे. इसके बाद दिल्ली ले जाकर छोटे व्यापारियों को 400-500 प्रति जोड़ी की दर से बेच दिया करते थे. पकड़े गए आरोपियों में अरसलान खान रामपुर के बरेली गेट नूरानी मस्जिद के पास का रहने वाला है, जबकि शाकिब रामपुर के बिलासपुर गेट का रहने वाला है.

