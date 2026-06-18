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यूपी एसटीएफ का एक्शन; RO/ARO पेपर लीक मामले में आरोपी गिरफ्तार, 2 साल से था फरार

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा 11 फरवरी 2024 को RO/ARO प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था. परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पेपर वायरल करने की शिकायत मिली थी. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने परीक्षा निरस्त कर दी थी. सरकार ने इस मामले की जांच एसटीएफ को दी. एसटीएफ ने पेपर लीक नेटवर्क का खुलासा करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था. एसटीएफ के एक्शन के बाद कुछ आरोपी फरार हो गए थे. उनमे से एक आरोपी आलोकि मिश्रा भी था, जिसे एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है.

एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान आलोक मिश्रा पुत्र संजय मिश्रा निवासी बाबूरायपुर, मानपुर, थाना जंगीपुर, गाजीपुर के रूप में हुई है. यह वर्तमान में मऊ के कोतवाली क्षेत्र में रह रहा था.

लखनऊ: यूपी एसटीएफ (STF) को समीक्षा अधिकारी (RO) एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) प्रारंभिक परीक्षा-2023 के प्रश्नपत्र लीक मामले में दो साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ा कामयाबी मिली है. एसटीएफ ने पेपर लीक करने वाले गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. आरोपी को टीम ने मऊ से गिरफ्तार किया है.

एसटीएफ की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने RO/ARO परीक्षा का फॉर्म भरा था. उसके बहनोई कृष्णा पांडेय को भी परीक्षा देनी थी. परीक्षा से 15 दिन पहले पहले वाराणसी रेलवे स्टेशन के पास उसे अमरजीत शर्मा मिला था. अमरजीत ने दावा किया कि उसके पास प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र पहले ही पहुंच जाते हैं. अमरजीत ने दोनों से परीक्षा का प्रश्नपत्र देने व नौकरी लगवाने के बदले 12-12 लाख रुपये की डील की थी. आलोक और उसके बहनोई ने नौकरी के लालच में एडवांस तीन-तीन लाख रुपये नकद दिए. आरोपियों ने उनकी हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक की मार्कशीटों के साथ SBI बैंक के दो ब्लैंक चेक भी अपने पास भविष्य के लिए रख लिए.

भोपाल में दिखाया था पेपर

आलोक ने एसटीएफ को बताया कि अमरजीत शर्मा ने उसे और उसके बहनोई को भोपाल बुलाया था, जहां 9 फरवरी 2024 को दोनों पहुंचे. वहां आनंद नगर स्थित होटल में रुके थे. होटल में पहले से मौजूद सुभाष प्रकाश, विवेक उपाध्याय समेत अन्य लोगों ने उन्हें सामान्य अध्ययन और हिंदी विषय के प्रश्न व उत्तर पढ़ने के लिए दिए थे. करीब तीन-चार घंटे तक उन्हें प्रश्नपत्र और उसके उत्तर रटवाए गए. बाद में सभी दस्तावेज वापस लेकर उन्हें परीक्षा देने के लिए भेज दिया गया. 10 फरवरी 2024 को वह लौट आया और अगले दिन परीक्षा में शामिल हो गया. परीक्षा के दौरान उसे वही प्रश्न मिले, जिन्हें भोपाल में पढ़ाया गया था. बाद में मीडिया रिपोर्ट से उसे पता चला कि पेपर लीक मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और परीक्षा भी निरस्त कर दी गई है.

कई गिरफ्तारियां

एसटीएफ के अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में गैंग से जुड़े प्रमुख आरोपी सुभाष प्रकाश और विवेक उपाध्याय समेत अन्य लोगों को पहले ही 23 जून 2024 को गिरफ्तार किया जा चुके हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया था. आरोपी के बहनोई कृष्णा पांडेय को 10 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया जा चुका था.

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