ETV Bharat / state

"भारत के बच्चों के यह संस्कार नहीं हैं..."; आगरा में महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा- ऐसा प्रधानमंत्री मिलना भी बहुत दुर्लभ बात

महिला आयोग अध्यक्ष ने आगरा में मंगलवार को नवीन सर्किट हाउस में जनसुनवाई की.

उप्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने नवीन सर्किट हाउस में महिला जनसुनवाई की
उप्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने नवीन सर्किट हाउस में महिला जनसुनवाई की (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 7:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : उप्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने आगरा में मंगलवार को नवीन सर्किट हाउस में महिला जनसुनवाई की. इस दौरान जनसुनवाई में 49 शिकायतें पहुंचीं. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा राज्य महिला आयोग की सर्वाेच्च प्राथमिकता है. हर पीड़िता को त्वरित न्याय और हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी.

उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों से महिलाओं की हर संभव मदद के साथ ही प्रदेश सरकार की संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए. मीडिया से बातचीत के दौरान ​उप्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने जंतर-मंतर विवाद पर बड़ा बयान दिया.

उप्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने छात्र-छात्राओं की आपत्तिजनक बयानबाजी पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि भारत के बच्चों के यह संस्कार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं. उन्होंने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री मिलना भी बहुत दुर्लभ बात है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चाहते तो इन बच्चों का भविष्य प्रभावित हो सकता था. मगर, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए बच्चों को माफ किया है.


उप्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने नवीन सर्किट हाउस में सिटी मजिस्ट्रेट अमित शुक्ला, जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल सोनी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने आख्या तलब की.

बैठक में बताया गया कि प्राप्त 81 शिकायती प्रार्थना पत्रों में 21 प्रार्थना पत्र विभिन्न राज्यों व जनपदों तथा दिल्ली, अलीगढ़, फिरोजाबाद के निकले थे. जिन्हें संबंधित जिले को प्रेषित किया गया. इस दौरान उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की समीक्षा की गई.

कौशल विकास मिशन की संचालित योजनाओं में महिलाओं के स्व रोजगार प्रशिक्षण की जानकारी तलब की. जिसमें बताया गया कि माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1855 पंजीकृत प्रशिक्षार्थियों में 903 महिला प्रशिक्षार्थी हैं. ऐसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में 1015 के सापेक्ष 780 महिला प्रशिक्षार्थी शामिल हैं.

जनसुनवाई में 49 शिकायतें आईं : उप्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्ट्रीट चिल्ड्रेन (सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों) के चिन्हांकन एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए. महिला की जनसुनवाई में 49 आवेदन मिले. जिसमें सबसे अधिक मामले घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता व पेंशन के रहे. जिनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि यूपी सरकार और आयोग की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा आयोग की सर्वाेच्च प्राथमिकता है. महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. पीड़ित महिलाओं को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. आमजन से अपील की कि किसी भी प्रकार के महिला उत्पीड़न की सूचना तत्काल संबंधित विभाग या महिला आयोग को दें, ताकि समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई की जा सके.

उप्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने जंतर-मंतर विवाद पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में आपत्तिजनक बयानबाजी पर उन्होंने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चाहते तो इन बच्चों का भविष्य प्रभावित हो सकता था. मगर, उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर बच्चों को माफ किया है. उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए.

यह भी पढ़ें : आगरा में जनसुनवाई में महिला बेहोश; महिला आयोग की अध्यक्ष ने भिजवाया अस्पताल, बोलीं- आधा भारत कब्जा किये हुए हैं बांग्लादेशी

TAGGED:

WOMEN COMMISSION CHAIRPERSON
उप्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष
COMMISSION CHAIRPERSON STATEMENT
AGRA LATEST NEWS
AGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.