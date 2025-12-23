ETV Bharat / state

आगरा में जनसुनवाई में महिला बेहोश; महिला आयोग की अध्यक्ष ने भिजवाया अस्पताल, बोलीं- आधा भारत कब्जा किये हुए हैं बांग्लादेशी

उप्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने मंगलवार को आगरा के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की.

महिला आयोग अध्यक्ष ने महिला को भिजवाया अस्पताल
महिला आयोग अध्यक्ष ने महिला को भिजवाया अस्पताल (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 7:08 PM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 7:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : उप्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने मंगलवार को आगरा के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की. वह महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने को लेकर उनकी पीड़ा सुन रही थीं, तभी अपनी शिकायत लेकर आई एक महिला बेहोश हो गई. महिला के बेहोश होने से खलबली मच गई. यह देखकर महिला आयोग अध्यक्ष तत्काल महिला के पास पहुंचीं. वहां पर मौजूद डॉक्टर ने महिला को उपचार दिया. इसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर महिला को जिला अस्पताल भेज दिया. महिला की हालत खतरे से बाहर है.


जनसुनवाई में महिला के बेहोश होने पर हड़कंप मच गया. मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए. मौके पर मौजूद डिप्टी सीएमओ ने तत्काल महिला की जांच की और उसे होश में लाने का प्रयास किया. पीड़िता की मां ने बताया कि जनसुनवाई में बेहोश होने वाली महिला की शादी बोदला में हुई थी. पति ने उसे छोड़ दिया है. लंबे समय से अपनी शिकायत लेकर भटक रही है. पीड़िता की मां ने बताया कि पिछले तीन दिन से बेटी खाना नहीं खा रही है.

उप्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)




घरेलू हिंसा से पीड़ित है महिला : राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि जनसुनवाई में आए पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर संबंधित विभाग और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं. जनसुनवाई में बेहोश होने वाली महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है. उसके पति ने उसे छोड़ दिया है. महिला ने कुछ नहीं खाया था. आशंका है कि उसका बीपी गिर गया हो. उसे बेहतर उपचार के लिए भेज दिया गया है. महिला की हर संभव मदद की जा रही है. उसके बच्चे को विभाग की योजना का लाभ दिलाया जाएगा. महिला की भी हर संभव मदद की जाएगी.

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर कही ये बात : महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ये सभी को पता है. आधा भारत कब्जा किये हुए हैं बांग्लादेशी. भारत में आए बांग्लादेशी अवैध तरीके से सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं. यहां उन पर कोई और किसी तरह का अत्याचार नहीं हो रहा है. जो भारतीय बांग्लादेश में हैं, वो वहां पर अनुमति से रहे हैं. उनकी सुरक्षा करनी चाहिए. इस बारे में सरकार संज्ञान ले रही है. बांग्लादेश के लोगों को सोचना चाहिए कि यहां पर उनके लोग रह रहे हैं.



यह भी पढ़ें : KGMU लव जिहाद केस; रेजिडेंड डॉक्टर मलिक सस्पेंड, शादी छिपाकर हिंदू डॉक्टर से किया अफेयर, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव

Last Updated : December 23, 2025 at 7:34 PM IST

TAGGED:

AGRA NEWS
BABITA CHAUHAN
उप्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष
BABITA CHAUHAN STATEMENT
AGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.