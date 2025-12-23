ETV Bharat / state

आगरा में जनसुनवाई में महिला बेहोश; महिला आयोग की अध्यक्ष ने भिजवाया अस्पताल, बोलीं- आधा भारत कब्जा किये हुए हैं बांग्लादेशी

आगरा : उप्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने मंगलवार को आगरा के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की. वह महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने को लेकर उनकी पीड़ा सुन रही थीं, तभी अपनी शिकायत लेकर आई एक महिला बेहोश हो गई. महिला के बेहोश होने से खलबली मच गई. यह देखकर महिला आयोग अध्यक्ष तत्काल महिला के पास पहुंचीं. वहां पर मौजूद डॉक्टर ने महिला को उपचार दिया. इसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर महिला को जिला अस्पताल भेज दिया. महिला की हालत खतरे से बाहर है.







जनसुनवाई में महिला के बेहोश होने पर हड़कंप मच गया. मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए. मौके पर मौजूद डिप्टी सीएमओ ने तत्काल महिला की जांच की और उसे होश में लाने का प्रयास किया. पीड़िता की मां ने बताया कि जनसुनवाई में बेहोश होने वाली महिला की शादी बोदला में हुई थी. पति ने उसे छोड़ दिया है. लंबे समय से अपनी शिकायत लेकर भटक रही है. पीड़िता की मां ने बताया कि पिछले तीन दिन से बेटी खाना नहीं खा रही है.