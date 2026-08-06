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KGMU, लखनऊ यूनिवर्सिटी और एकेटीयू में धर्मांतरण रोधी दस्ता तैयार, प्रलोभन और ब्लैकमेलिंग से बचेंगे छात्र

केजीएमयू में सामने आए थे धर्मांतरण के मामले: केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. के.के. सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि विश्वविद्यालय में धर्मांतरण विरोधी दस्ता गठित हुए लगभग आठ महीने हो चुके हैं. इस दौरान दो मामले सामने आए. पहले मामले में शिकायत मिली थी कि कुछ बाहरी लोग विश्वविद्यालय के कुछ विभागों में आकर विशेष रूप से छात्राओं से बातचीत करते हैं और उनकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होती हैं. शिकायत मिलने के बाद समिति ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच की, संबंधित लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी, लेकिन जांच में आरोप निराधार पाए गए.

पहचान गोपनीय रखकर की जाती है जांच: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक परिसरों में विद्यार्थियों को प्रलोभन अथवा मानसिक दबाव के माध्यम से धर्मांतरण कराने के प्रयासों की खबरें लगातार संज्ञान में आ रही हैं. ऐसे में सुरक्षित, धर्मनिरपेक्ष और स्वस्थ अकादमिक वातावरण बनाए रखने के लिए प्रशासन का सतर्क रहना आवश्यक है. पत्र में विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश ने विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि विद्यार्थियों को धर्मांतरण के प्रयासों से बचाने के लिए प्रभावी और निवारक कदम उठाए जाएं. पत्र में उल्लेखित बिंदु 4.1 से 4.6 के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

राज्यपाल सचिवालय से जारी निर्देशों के अनुपालन में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस विशेष दस्ते का गठन किया जा चुका है. ऐसे में सवाल यह है कि अब तक धर्मांतरण से जुड़ी कितनी शिकायतें सामने आई हैं, इस दस्ते का उद्देश्य क्या है और यह किस प्रकार कार्य करता है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में 'धर्मांतरण विरोधी दस्ता' का गठन किया गया है. इसका उद्देश्य शैक्षणिक परिसरों में विद्यार्थियों को प्रलोभन, मानसिक दबाव, ब्लैकमेलिंग अथवा अन्य किसी अनुचित माध्यम से धर्म परिवर्तन के प्रयासों से सुरक्षित रखना और उन्हें भयमुक्त एवं सुरक्षित वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराना है.

डॉ. रमीज प्रकरण के बाद गठित हुई विशेष समिति: दूसरा मामला एक फर्जी डॉक्टर से जुड़ा था, जिसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई. डॉ. सिंह ने बताया कि इससे पहले विश्वविद्यालय में एक गंभीर प्रकरण सामने आया था, जिसमें डॉ. रमीज पर एक महिला डॉक्टर को प्रेम संबंध में फंसाकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा था. विश्वविद्यालय की गठित समिति ने जांच के बाद डॉ. रमीज को निलंबित कर दिया. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश धर्मांतरण कानून के तहत कार्रवाई की गई.

विश्वविद्यालयों में काम कर रहा एंटी-कन्वर्जन स्क्वाड: इसी घटना के बाद विश्वविद्यालय में धर्मांतरण विरोधी दस्ता गठित किया गया. डॉ. के.के. सिंह के अनुसार, यह दस्ता एक अध्यक्ष और कई सदस्यों से मिलकर बना है. इसके अलावा प्रत्येक विभाग में छात्र प्रतिनिधि भी नामित किए गए हैं. समय-समय पर विश्वविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें छात्र-छात्राओं को बताया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लालच, प्रलोभन, प्रेम संबंध, ब्लैकमेलिंग, भय या दबाव के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करता है तो उसकी तत्काल शिकायत की जाए.

भयमुक्त एवं सुरक्षित वातावरण में शिक्षा. (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी के राज्य विश्वविद्यालयों में बना दस्ता: उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है. दस्ता सभी तथ्यों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करता है तथा उसके बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाती है. विद्यार्थी विभागीय प्रतिनिधियों के माध्यम से, सीधे दस्ते के अध्यक्ष से संपर्क कर अथवा शिकायत पेटिका में लिखित शिकायत डालकर भी अपनी बात रख सकते हैं. लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रो. मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि राजभवन के निर्देश पर धर्मांतरण विरोधी दस्ता गठित किया जा चुका है.

LU और एकेटीयू में स्थिति पूरी तरह सामान्य: अब तक विश्वविद्यालय को धर्मांतरण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि दस्ता पूरी पारदर्शिता के साथ गठित किया गया है और यदि भविष्य में कोई शिकायत आती है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसका निस्तारण किया जाएगा. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ. पवन त्रिपाठी ने बताया कि राजभवन के निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय में धर्मांतरण विरोधी दस्ता गठित कर दिया गया है. शासन और राजभवन की ओर से जारी सभी निर्देशों का पालन किया गया है.

विश्वविद्यालयों में काम कर रहा एंटी-कन्वर्जन स्क्वाड. (Photo Credit: ETV Bharat)

छात्रों को सुरक्षित और भयमुक्त माहौल देने की कोशिश: अब तक विश्वविद्यालय में धर्मांतरण से जुड़ा कोई मामला सामने नहीं आया है. डॉ. के.के. सिंह का कहना है कि इस दस्ते का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र-छात्राएं सुरक्षित वातावरण में शिक्षा ग्रहण करें और किसी भी प्रकार के प्रलोभन, दबाव या धोखे का शिकार न हों. कोई भी व्यक्ति उनकी आस्था या धार्मिक विश्वास के साथ अनुचित हस्तक्षेप न कर सके. उन्होंने कहा कि अतीत में विश्वविद्यालय में कुछ गंभीर घटनाएं सामने आई थीं, जिनसे संस्थान की छवि भी प्रभावित हुई थी.

कैसे काम करता है धर्मांतरण विरोधी दस्ता: इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए राजभवन के निर्देश पर इस दस्ते का गठन किया गया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम की जा सके. केजीएमयू की एक छात्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि उन्हें धर्मांतरण विरोधी दस्ते के बारे में पूरी जानकारी दी गई है. छात्रों को यह भी बताया गया है कि शिकायत किस प्रकार दर्ज करनी है और उसका निस्तारण कैसे होगा. छात्रा का कहना था कि यह दस्ता विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार छात्र-छात्राएं बहकावे, ब्लैकमेलिंग या डर के कारण गलत परिस्थितियों में फंस सकते हैं.

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