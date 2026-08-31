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यूपी के 61 शिक्षकों को मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार-2025: बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी की सूची, शिक्षक दिवस पर होंगे सम्मानित

शिक्षक दिवस पर होगा सम्मान: 75 जिलों से चुने गए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 61 शिक्षक. ( Photo Credit: ETV Bharat )