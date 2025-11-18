ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉ. शाहीन और डॉ. अदील अब कभी नहीं कर पाएंगे डॉक्टरी; चिकित्सा लाइसेंस रद

डॉ. शाहीन ने 2005 में रजिस्ट्रेशन कराया था. जबकि, जम्मू के रहने वाले डॉ. अदील अहमद ने 2010 में यूपी में रजिस्ट्रेशन कराया था.

Etv Bharat
डॉ. शाहीन और डॉ. अदील के फाइल फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के मामले में गिरफ्तार डॉ. शाहीन और डॉ. अदील अहमद अब कभी चिकित्सा से जुड़े कोई काम नहीं कर पाएंगे. दोनों का मेडिकल रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल ने निरस्त कर दिया है. स्टेट काउंसिल ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल के निर्देश पर की है.

इंडियन मेडिकल काउंसिल (IMC) ने कई डॉक्टरों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत इस कार्रवाई की सिफारिश की थी. आईएमसी ने सभी स्टेट मेडिकल काउंसिल को इस सम्बन्ध में पत्र भेजा था कि अगर कोई डॉक्टर इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद कर दिया जाए.

डॉ. शाहीन ने 2005 में रजिस्ट्रेशन कराया था. मूल रूप से जम्मू के रहने वाले डॉ. अदील अहमद ने जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया था. फिर वहां से एनओसी लेकर यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल में 2010 में रजिस्टर कराया. उसने निजी प्रैक्टिस के नाम पर पंजीकरण कराया था.

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल के निदेशक डॉ. अमित घोष ने बताया कि डॉ अदील और डॉ. शहीन को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्ट होने चलते गिरफ्तार किया जा चुका है. इसको देखते हुए दोनों का मेडिकल लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है.

एक चिकित्सक की आड़ में यह एक घिनौनी वारदात के लिए साजिश रचने में शामिल रहे हैं. इन सभी पर राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल की ओर से कार्रवाई का निर्देश जारी हुआ था. उसी के तहत इनका चिकित्सा लाइसेंस रद किया गया है.

ये भी पढ़ेंः दिल्ली ब्लास्ट का मालद्वीव से जुड़ा कनेक्शन; डॉ. परवेज अंसारी 3 साल वहां रहा, आतंकी संगठनों के आया करीब

TAGGED:

DELHI RED FORT CAR BLASTS CASE
FARIDABAD TERROR MODULE
JAMMU KASHMIR TERROR DOCTORS MODULE
TERRORISM IN LUCKNOW
DELHI CAR BLASTS CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.