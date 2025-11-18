ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉ. शाहीन और डॉ. अदील अब कभी नहीं कर पाएंगे डॉक्टरी; चिकित्सा लाइसेंस रद

लखनऊ: दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के मामले में गिरफ्तार डॉ. शाहीन और डॉ. अदील अहमद अब कभी चिकित्सा से जुड़े कोई काम नहीं कर पाएंगे. दोनों का मेडिकल रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल ने निरस्त कर दिया है. स्टेट काउंसिल ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल के निर्देश पर की है.

इंडियन मेडिकल काउंसिल (IMC) ने कई डॉक्टरों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत इस कार्रवाई की सिफारिश की थी. आईएमसी ने सभी स्टेट मेडिकल काउंसिल को इस सम्बन्ध में पत्र भेजा था कि अगर कोई डॉक्टर इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद कर दिया जाए.

डॉ. शाहीन ने 2005 में रजिस्ट्रेशन कराया था. मूल रूप से जम्मू के रहने वाले डॉ. अदील अहमद ने जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया था. फिर वहां से एनओसी लेकर यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल में 2010 में रजिस्टर कराया. उसने निजी प्रैक्टिस के नाम पर पंजीकरण कराया था.