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यूपी स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन 2026: बुजुर्ग खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ने बटोरीं सुर्खियां, कोर्ट पर दिखाई गजब की रफ्तार

यूपी स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में बुजुर्ग खिलाड़ी की परफॉर्मेंस ने बटोरीं सुर्खियां.

यूपी स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन 2026: बुजुर्ग खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस
यूपी स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन 2026: बुजुर्ग खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 13, 2026 at 7:30 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में आयोजित यूपी स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में इन दिनों एक बेहद अनोखा और प्रेरणादायी नजारा देखने को मिल रहा है. यहां बैडमिंटन कोर्ट पर 72 से लेकर 81 साल तक के बुजुर्ग खिलाड़ी फुर्ती से शॉट पर शॉट लगा रहे हैं. आमतौर पर जहां 60 की उम्र पार करने के बाद लोग आराम की जिंदगी चुनते हैं और अपना ज्यादातर समय घरों में बिताते हैं, वहीं इन बुजुर्गों का यह अद्भुत उत्साह और जज्बा देखने के लिए दूर-दूर से खेल प्रेमी स्टेडियम पहुंच रहे हैं.

बुजुर्गों का इस तरह से उत्साहित होकर खेलना न सिर्फ अन्य लोगों को मोटिवेट कर रहा है बल्कि एक संदेश भी दे रहा है कि यदि कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो उम्र महज संख्या से ज्यादा कुछ नहीं है. बुजुर्गों ने यह साबित कर दिया है कि खेल के माध्यम से न सिर्फ खुद को फिट रखा जा सकता है बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने में सहायता मिलती है. बैडमिंटन कोर्ट में परफॉर्म कर रहे बुजुर्ग सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण है. यदि, खुद को फिट रखा जाए तो बीमारियों से बचा जा सकता है.

यूपी स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन 2026: बुजुर्ग खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस (ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी एमएम लाल श्रीवास्तव की उम्र 81 वर्ष है. श्रीवास्तव इन दिनों महामाया स्टेडियम में आयोजित हो रही उत्तर प्रदेश स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में प्रतिभा कर रहे हैं. श्रीवास्तव ने बताया कि, बैडमिंटन उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि उनका पैशन है. रिटायरमेंट के बाद से उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया था और दो बार 2021 और 2022 ने राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में जीत हासिल कर विश्व स्तरीय चैंपियनशिप में पहुंचे. एमएम लाल श्रीवास्तव कहते हैं, ''फिजिकल फिटनेस होना बेहद आवश्यक है. हम रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करते हैं ताकि खुद को फिट रखा जा सके. प्रतिदिन दो घंटे बैडमिंटन की प्रैक्टिस करते हैं. इस उम्र में भी फिजिकल फिटनेस अच्छी होने के पीछे खेल का अहम योगदान रहा है.''

वहीं, गाजियाबाद के रहने वाले अनिल कुमार जैन की उम्र 72 वर्ष है. सात साल की उम्र से वो विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग ले रहे हैं. कॉलेज और नौकरी के दौरान भी विभिन्न प्रकार के खेलों से जुड़े रहे और अब रिटायर्ड होने के बाद न सिर्फ बैडमिंटन खेल रहे हैं बल्कि विभिन्न मैराथन में भी भाग ले रहे. अनिल कुमार कहते हैं कि खेल न हमें सिर्फ फिट रखता है बल्कि हमें कई तरह की बीमारियों से भी दूर रखता है. अनिल जैन खेलों के माध्यम से खुद को फिट रख रहे हैं और अपनी उम्र के अन्य लोगों को भी अपनी क्षमता के अनुसार योग, खेल आदि के लिए भी प्रेरित करते हैं.

इसके आलावा, यूपी स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में 60 प्लस कैटेगरी में परफॉर्म कर रही रेखा सिंह बताती हैं, ''बैडमिंटन खेलना एक हॉबी की तरह शुरू किया था लेकिन अब पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है. बैडमिंटन खेलने से मोटिवेशन और फिटनेस बनी रहती है. विभिन्न टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए खुद को फिट रखना बेहद आवश्यक होता है. 2019 में पहली बार टूर्नामेंट में खेला था जिसके बाद से बैडमिंटन के विभिन्न टूर्नामेंट में लगातार प्रतिभाग कर रहे हैं. सामान्य दिनों में भी अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन दो घंटे प्रैक्टिस करते हैं.'' 61 वर्षीय रेखा मूल रूप से गाजियाबाद की रहने वाली हैं.

गाजियाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र शर्मा के मुताबिक, 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 की शुरुआत हुई थी. जिसका समापन 14 सितंबर 2026 को होगा. 35+ ऐज कैटेगरी के खिलाड़ी टूर्नामेंट में प्रतिभा कर रहे हैं. टूर्नामेंट में 60 वर्ष से लेकर 81 वर्ष तक के खिलाड़ी भी प्रतिभा कर रहे हैं. 300 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें तकरीबन 35 से अधिक सीनियर सिटीजन शामिल हैं.

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