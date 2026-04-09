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"आयोग में 20 हजार मामले चल रहे लम्बित"; राज्य सूचना आयुक्त बोले- साल 2006 से 181 अफसरों पर लगाया गया दंड

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा की.

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त मो. नदीम
उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त मो. नदीम (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 10:54 PM IST

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बाराबंकी : उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त मो. नदीम ने गुरुवार को जन सूचना अधिकारियों के साथ आरटीआई कानून के तहत मिलने वाली शिकायतों की समीक्षा की. बाराबंकी जिले के अलग-अलग विभागों के करीब 129 मामले आयोग में लम्बित हैं.



मीडिया से बात करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना आयोग में दिन पर दिन शिकायतों की संख्या बढ़ रही है. इससे साफ है कि जिला स्तर पर ठीक ढंग से मामलों का निस्तारण नहीं हो रहा है. जनमानस द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाएं उन्हें नहीं दी जा रही हैं. उन्होंने बताया कि आज की तारीख तक आयोग में 20 हजार मामले लम्बित हैं. उन्होंने बताया कि पिछले 02 वर्षों में आयोग ने 50 हजार से ज्यादा मामलों का निस्तारण किया है.

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की. (Video credit: ETV Bharat)

"20 साल से अदा नहीं किया जुर्माना" : राज्य सूचना आयुक्त मो नदीम ने बताया कि साल 2006 से 180 अफसरों ने आज तक जुर्माना अदा नहीं किया है. उन्होंने बताया कि लापरवाही पर 181 अफसरों पर आयोग ने दंड लगाया है. इनमें से तमाम अधिकारी तो ऐसे हैं जो वर्तमान में बाराबंकी जिले में ही नहीं हैं. इनसे वसूली की कार्यवाही तेज की जाएगी.

उन्होंने कहा कि हैरानी की बात तो यह कि सूचना आयोग द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बावजूद भी पिछले 20 वर्षों से जुर्माना अदा नहीं किया है. समीक्षा बैठक के दौरान राज्य सूचना आयुक्त आज सख्त लहजे में दिखाई दिए. उन्होंने कहा कि जन मानस द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाओं को देने में देरी करने वाले कार्यवाही के लिए तैयार रहें.

यह भी पढ़ें : सरोजनीनगर तहसीलदार पर 25 हजार का जुर्माना, DM सूचना आयुक्त कोर्ट में तलब, RTI का जवाब न देने पर कार्रवाई

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