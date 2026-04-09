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"आयोग में 20 हजार मामले चल रहे लम्बित"; राज्य सूचना आयुक्त बोले- साल 2006 से 181 अफसरों पर लगाया गया दंड

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त मो. नदीम ( Photo credit: ETV Bharat )