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यूपी के राज्य कर्मचारियों को छोटी दिवाली पर मिला महंगाई भत्ते का तोहफा, 63 फीसद मिलेगा डीए

राज्य कर्मचारियों को छोटी दिवाली पर मिला महंगाई भत्ते का तोहफा. ( ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटी दीवाली पर राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है. प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने का शासनादेश जारी कर दिया है. बढ़ी हुई दर का लाभ कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 से मिलेगा। इससे राज्य कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा.

प्रमुख सचिव आलोक कुमार के स्तर से जारी शासनादेश के मुताबिक, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ नकद किया जाएगा. यानी कर्मचारियों को नवंबर की सैलरी में बढ़े हुए डीए का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, नगर स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान वाले पदधारकों को लाभ मिलेगा. चार महीने का एरियर पीएफ खाते में होगा जमा सरकार ने 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक के महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान की व्यवस्था भी स्पष्ट कर दी है. इस अवधि की बकाया राशि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा की जाएगी.