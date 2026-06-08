ETV Bharat / state

कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्र को रौंदा, पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों उछल कर सड़क पर जा गिरे.

Photo Credit; ETV Bharat
तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 को कुचला. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: सचेंडी थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एक बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार पिता-पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी. धर्मंगदपुर नहर पुल पर हुए इस भीषण हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और घायल युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया.

उन्नाव जिले के असोहा ब्लॉक स्थित बौमऊ गांव के रहने वाले दयाशंकर शर्मा अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर किसी काम से जा रहे थे. जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल सचेंडी के धर्मंगदपुर नहर पुल के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों उछल कर सड़क पर जा गिरे, जिसके कारण दयाशंकर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक की गति तेज थी, दुर्घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर सचेंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

मामले की जानकारी देते हुए सचेंडी थाना प्रभारी दीना नाथ मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना का कारण बने ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है. उन्होंने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: एक्सीडेंट, मर्डर या लूट: सोनभद्र में परिजनों का हंगामा, घंटों रखा रोड जाम...सत्यम की पत्नी को चाहिए इंसाफ़ !

TAGGED:

TRUCK CRUSHED FATHER AND SON
KANPUR ROAD ACCIDENT
FATHER SON ACCIDENT KANPUR
कानपुर सड़क हादसा
TRAGIC ROAD ACCIDENT KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.