कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्र को रौंदा, पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों उछल कर सड़क पर जा गिरे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 1:07 PM IST
कानपुर: सचेंडी थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एक बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार पिता-पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी. धर्मंगदपुर नहर पुल पर हुए इस भीषण हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और घायल युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया.
उन्नाव जिले के असोहा ब्लॉक स्थित बौमऊ गांव के रहने वाले दयाशंकर शर्मा अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर किसी काम से जा रहे थे. जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल सचेंडी के धर्मंगदपुर नहर पुल के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों उछल कर सड़क पर जा गिरे, जिसके कारण दयाशंकर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक की गति तेज थी, दुर्घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर सचेंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
मामले की जानकारी देते हुए सचेंडी थाना प्रभारी दीना नाथ मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना का कारण बने ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है. उन्होंने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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