स्पेशल TET परीक्षा 2026: सेवारत शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत, 3 नवंबर को मिलेगा विशेष अवकाश
उत्तर प्रदेश शासन ने विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा के सेवारत शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के दिन विशेष अवकाश की मंजूरी दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 5:32 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सेवारत शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटर्स अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश शासन ने आगामी 3 नवंबर 2026 को होने वाली 'विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा' में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है. शासन स्तर पर गहराई से विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि के लिए विशेष अवकाश दिया जाएगा. इस संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग की ओर से शिक्षा निदेशक (बेसिक) को आधिकारिक दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.
दो पालियों में संपन्न होगी परीक्षा: संयुक्त सचिव लाल मणि यादव की तरफ से जारी आधिकारिक पत्र में इस व्यवस्था का पूरा ब्योरा साझा किया गया है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या-03/2026 के तहत इस विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा का संचालन कर रहा है. 3 नवंबर 2026 को होने वाली यह परीक्षा दो अलग-अलग पालियों में पूरी कराई जाएगी. पहली पाली की परीक्षा का समय सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा, जबकि दूसरी पाली दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक चलेगी.
प्रदेश के 6 प्रमुख मंडलों में बनाए गए हैं 131 परीक्षा केंद्र: परीक्षार्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 6 बड़े मंडल मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र तय किए गए हैं. इन शहरों में आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी शामिल हैं, जहां के विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को केंद्र बनाया गया है. कुल 131 परीक्षा केंद्रों पर हजारों अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाने और पात्रता हासिल करने के लिए मैदान में उतरेंगे. इतनी बड़ी परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
बिना किसी बाधा के आराम से परीक्षा दे सकेंगे शिक्षक: शासन ने यह विशेष अवकाश इसलिए स्वीकृत किया है ताकि विभिन्न सरकारी व एडेड स्कूलों में पढ़ा रहे सेवारत शिक्षक बिना किसी प्रशासनिक अड़चन के आसानी से परीक्षा में शामिल हो सकें. इस फैसले से उन शिक्षकों की बड़ी चिंता दूर हो गई है, जिन्हें परीक्षा वाले दिन छुट्टी मिलने को लेकर संशय बना हुआ था. शासन ने शिक्षा निदेशक (बेसिक) को निर्देश दिया है कि इस निर्णय का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए आगे की सभी आवश्यक कार्यवाहियां तुरंत सुनिश्चित की जाएं. शासन के इस कदम से स्पेशल एजुकेटर्स और शिक्षकों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है.
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