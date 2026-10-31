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स्पेशल TET परीक्षा 2026: सेवारत शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत, 3 नवंबर को मिलेगा विशेष अवकाश

स्पेशल TET अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन नहीं लेनी होगी छुट्टी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सेवारत शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटर्स अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश शासन ने आगामी 3 नवंबर 2026 को होने वाली 'विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा' में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है. शासन स्तर पर गहराई से विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि के लिए विशेष अवकाश दिया जाएगा. इस संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग की ओर से शिक्षा निदेशक (बेसिक) को आधिकारिक दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.

दो पालियों में संपन्न होगी परीक्षा: संयुक्त सचिव लाल मणि यादव की तरफ से जारी आधिकारिक पत्र में इस व्यवस्था का पूरा ब्योरा साझा किया गया है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या-03/2026 के तहत इस विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा का संचालन कर रहा है. 3 नवंबर 2026 को होने वाली यह परीक्षा दो अलग-अलग पालियों में पूरी कराई जाएगी. पहली पाली की परीक्षा का समय सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा, जबकि दूसरी पाली दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक चलेगी.