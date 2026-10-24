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UP Special TET 2026: 3 नवंबर को होगी परीक्षा, एग्ज़ाम सिटी स्लिप जारी; जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET) का आयोजन आगामी 3 नवंबर को. ( ईटीवी भारत )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET) का आयोजन आगामी 3 नवंबर को प्रदेश के 6 मंडल मुख्यालयों में किया जाएगा.

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा जनपद की अग्रिम जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, जबकि प्रवेश पत्र 31 अक्टूबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे.

अभ्यर्थी वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए संबंधित लिंक पर जाकर अपनी आवश्यक प्रविष्टियां (डिटेल्स) दर्ज करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं.

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना संबंधी विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट [https://upessc.up.gov](https://upessc.up.gov) पर उपलब्ध करा दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा का विज्ञापन आयोग द्वारा 5 सितंबर, 2026 को प्रकाशित किया गया था.

परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी. प्रथम पाली का समय पूर्वाह्न 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली का समय अपराह्न 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है.

आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, विज्ञापन संख्या 03/2026 के तहत यह परीक्षा प्रदेश के 6 प्रमुख मंडल मुख्यालयों—प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा में आयोजित की जाएगी.

31 अक्टूबर से जारी होंगे प्रवेश पत्र, बिना एडमिट कार्ड प्रवेश नहीं

आयोग ने स्पष्ट किया है कि जनपद की अग्रिम सूचना परीक्षा का प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) नहीं है. अभ्यर्थी 31 अक्टूबर, 2026 से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अपना मूल प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को वैध प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

दो पालियों में होगी परीक्षा : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज की तरफ से विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा 3 नवम्बर को होगी. यह परीक्षा प्रदेश के 6 मंडलों में आयोजित की जाएगी, जिनमें प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ एवं आगरा मंडल शामिल हैं.





उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि यह परीक्षा निर्धारित केंद्रों पर दो पालियों में संपन्न कराई जाएगी, जिसमें प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पाली अपराह्न 02:30 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी.





आयोग के उपसचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा और समयबद्ध यात्रा को देखते हुए आवंटित परीक्षा जनपद का विवरण आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए लिंक पर जाकर अपना लॉगिन विवरण अंकित करते हुए अपने आवंटित परीक्षा जनपद की अग्रिम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र 31 अक्टूबर से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे. किसी भी अभ्यर्थी को वैध प्रवेश पत्र और निर्धारित पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी.

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