यूपी के विशेष शिक्षकों को सौगात: नियमित शिक्षकों के बराबर मिलेगा वेतन, 4 महीने में लागू होगा हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का आदेश, राज्य सरकार को दिया आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 9:01 AM IST
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों व दिव्यांगजन को शिक्षा देने वाले रिसोर्स शिक्षकों के हक में एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश दिया है कि संविदा पर कार्यरत इन शिक्षकों को नियमित विशेष शिक्षकों के समान ही वेतनमान और सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाएं. वर्षों से महज 6 हजार रुपये प्रतिमाह के मामूली मानदेय पर काम करने वाले इन शिक्षकों के लिए यह फैसला किसी बड़ी संजीवनी से कम नहीं है. हाईकोर्ट ने सरकार को इस आदेश पर अमल करने के लिए 4 महीने का समय दिया है.
समान काम तो समान वेतन क्यों नहीं
न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने विपिन मिश्रा समेत 24 संविदा शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला सुनाया. याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया कि एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों योजना के तहत उनकी नियुक्ति हुई थी. संविदा पर होने के बावजूद वे सरकारी स्कूलों में सामान्य और नियमित विशेष शिक्षकों की तरह ही बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका मूल्यांकन, परामर्श, पुनर्वास और निगरानी करते हैं. जब काम और जिम्मेदारियां पूरी तरह एक समान हैं, तो वेतन में इतना बड़ा भेदभाव क्यों?
कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलें कीं खारिज
अदालत ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि IEDC योजना के नियमों धारा 12.3 में स्पष्ट प्रावधान है कि विशेष शिक्षकों को राज्य के समकक्ष शिक्षकों के समान ही वेतन दिया जाना चाहिए. महज नियुक्ति का स्वरूप संविदा बताकर किसी का हक नहीं मारा जा सकता. राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि कुछ शिक्षकों ने बाद में नई नियुक्तियां स्वीकार कर ली थीं, इसलिए वे पुराने लाभों के हकदार नहीं हैं, जिसे हाईकोर्ट ने पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया.
आरसीआई मानकों पर खरे, लंबे समय से दे रहे सेवाएं
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी रेखांकित किया कि ये सभी शिक्षक भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा तय मानकों के अनुसार पूरी तरह से योग्य हैं और सालों से निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं. कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन सभी शिक्षकों को समान वेतनमान के साथ-साथ,वार्षिक वेतन वृद्धि,नियमानुसार अवकाश मातृत्व लाभ जहाँ लागू हो सेवा की निरंतरता के साथ सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विशेष शिक्षकों की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि संविदा पर तैनात रिसोर्स शिक्षकों को 4 माह के भीतर नियमित शिक्षकों के समान वेतन और सभी सेवा लाभ दिए जाएं.