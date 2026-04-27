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क्या है तिब्बत की 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति, पीएम मोदी के बनारस दौरे से क्यों जुड़ रहा कनेक्शन?, जानिए

28 अप्रैल को काशी में प्रस्तावित है पीएम मोदी का दौरा, इस बार भी काशी को तोहफा देंगे.

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काशी में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान में बना सोवा रिग्पा अस्पताल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 11:49 AM IST

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वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वाराणसी का दौरा 28 अप्रैल को प्रस्तावित है. वाराणसी में पीएम मोदी कई योजनाओं एवं परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे. इसी क्रम में वाराणसी को सोवा रिग्पा अस्पताल का उपहार भी आमजन को मिलेगा. लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है. यहां 45 बेड उपलब्ध होंगे. यह अस्पताल लोगों को सस्ती दवाएं तो उपलब्ध कराएगा ही. साथ ही, क्रोनिक डिजीज का इलाज भी यहां पर हो सकेगा. इस अस्पताल का लाभ न सिर्फ वाराणसी की जनता को मिलेगा, बल्कि पूर्वांचल के जिलों के साथ ही आस-पास के राज्यों के मरीजों को भी यहां पर इलाज की सुविधा मिल सकेगी.

हॉस्पिटल में सुविधाओं की जानकारी देते डीन (Video Credit; ETV Bharat)

वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नरेन्द्र मोदी का फोकस वाराणसी में सड़क, यातायात, पर्यटन जैसी सुविधाओं को सही करने के साथ ही, यहां स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर रहा है. यही कारण है कि वाराणसी में लगातार अस्तपालों की संख्या में बढ़ी. लोगों को विश्वस्तरीय सुविधाएं अपने ही जनपद में मिल जा रही हैं. इसी क्रम में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान में बने सोवा रिग्पा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होने जा रहा है. इससे लोगों को सस्ती दवाओं और अच्छे इलाज की सुविधा मिल सकेगी.

साल 1993 से अब तक अस्पताल का विकास: बता दें कि सोवा रिग्पा अस्पताल पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा केंद्र है, जो लगभग 5,000 साल पुरानी 'सोवा रिग्पा' (स्वास्थ्य विज्ञान) पद्धति का उपयोग करता है. यहां जड़ी-बूटियों, खनिज और बाह्य उपचारों से मरीजों का इलाज किया जाता है. यह अस्पताल मुख्य रूप से लद्दाख (लेह) और वाराणसी में स्थित हैं, जहाँ आमची मरीजों की जांच करते हैं.

डीन फैकल्टी ऑफ सोवा रिग्पा एंड भोट ज्योतिष, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, दुर्जित दमदूल बताते हैं कि सोवा रिग्पा एक प्राचीनतम मेडिकल सिस्टम है. यहां पर 1993 से सोवा रिग्पा शुरू हुआ है. आज तक देखा जाए तो इसका बहुत विकास हुआ है. यहां आईपीडी (IPD), ओपीडी (OPD), थेरेपी विंग भी है. इसके साथ ही, जो सोवा रिग्पा नया कॉलेज और हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें 2 ब्लॉक हैं, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा हॉस्पिटल है. यह 45 बेड का अस्पताल है. इसमें थेरेपी विंग भी अलग से है.

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वाराणसी, सोवा रिग्पा अस्पताल (Photo Credit; ETV Bharat)
सोवा रिग्पा में ज्यादातर क्रोनिक डिजीज का इलाज: डीन ने बताया कि अभी 5 ओपीडी चल रहा है. IPD भी रोज चलाए जा रहे हैं, जिसे 4 MO देखते हैं. सोवा रिग्पा में इलाज को लेकर वे बताते हैं, इसमें अभी क्रोनिक डिसीज में अधिक काम हो रहा है. वैसे तो सभी बीमारियों का इलाज होता है. अधिकतर आर्थराइटिस (Arthritis), डायबिटीज (Diabetes) और पैर की कोई बीमारी, गैस, के मरीजों को देखते हैं. इसके लिए मरीजों को दवा उपलब्ध कराई जाती है और अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश की जाती है.
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केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान में बना सोवा रिग्पा अस्पताल. (Photo Credit; ETV Bharat)

पहाड़ी औषधियों पर मंत्रों का प्रयोग: अस्पताल में आने वाले मरीजों को अलग प्रकार से दवाएं तैयार करके दी जाती हैं. यह दवाएं औषधि होती हैं. उनमें मंत्र का प्रयोग भी किया जाता है. दवा बनाने की विधि को लेकर दुर्जित दमदूल बताते हैं कि यहां दवाएं बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है. जो दवाएं होती हैं वे ज्यादातर पहाड़ों से औषधियां लाकर बनाई जाती हैं. उन्हीं से दवाएं बनती हैं. दवाएं बनाने का तरीका दूसरों से अलग है. सबसे प्राचीन तरीका इसमें प्रयोग किया जाता हैं. इसके साथ ही, मंत्र का प्रयोग करके हम लोग दवा बनाते हैं.

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जड़ी बूटियों, पहाड़ी औषधियों से बनती दवाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)

कॉलेज में नीट के माध्यम से एडमिशन: कुलसचिव सुनीता चंद्रा ने बताया, सोवा रिग्पा अपने आप में एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है. यहां एडमिशन नीट के माध्यम से होते हैं, जिसमें सालाना 15 सीट हम ओवरऑल मेरिट से लेते हैं. इसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने हमें फंड जारी किया है. इस अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं हैं. बच्चों के कोर्स में थेरेपी को शामिल किया गया है. इसमें महिलाओं से संबंधित, ज्वाइंट पेन के लिए और लिवर संबंधी इलाज के लिए लोग यहां पर आते हैं. पहले ओपीडी में 50-60 लोग ही आते थे, आज के समय में 200 लोग आ रहे हैं. बहुत सी जगहों से रिफर केसेज भी आते हैं.

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45 बेड की सुविधा. (Photo Credit; ETV Bharat)
हास्पिटल में हैं 08 विभाग, सभी के अलग हेड: कुलसचिवने बताया, नए अस्पताल में ओपीडी शिफ्ट कर ली जाएगी. अभी कुछ मरीज रोजाना भी आ रहे हैं, जिनकी थेरेपी होती है. यहां अभी 8 विभाग संचालित हैं और इनके अलग-अलग हेड हैं. नए अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है. इसमें डेडिकेटेड पॉवर सप्लाई लगाई गई है. पूरे भारत में 07 जगहों पर सोवा रिग्पा का संचालन किया जा रहा है.
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अस्पताल में होते कई तरह के इलाज (Photo Credit; ETV Bharat)
सस्ते दर में मिलती दवाएं: सोवा रिग्पा अस्पताल में मरीजों को ₹25 का रजिस्ट्रेशन कराना होता है. यहां पर लोगों को जड़ी बूटियों (हर्ब्स) से बनी दवाएं दी जाती हैं, जोकि सस्ते दर पर लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं. इसकी शुरुआत साल 1993 में सारनाथ में एक छोटे से कमरे में हुई थी. साल 1996 में यहां पर कोर्स तैयार करने के साथ ही शैक्षणिक कार्य भी शुरू कर दिया गया. साल 2001 में इसे मान्यता प्रदान की गई. 2020 में संस्कृति मंत्रालय ने सोवा रिग्पा अस्पताल बनाने के लिए बजट दिया था. आज यह मेडिकल कालेज और अस्पताल के रूप में तैयार हो चुका है, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे.ये भी पढ़ें: बनारस में बेसहारा बुजुर्गों को मिला आशियाना; होटल जैसी मिलेंगी सुविधाएं, PM ने दिया गिफ्ट

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