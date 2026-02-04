ETV Bharat / state

सोनभद्र का किला; जहां आज भी जिंदा है तिलिस्म और एक अनूठी प्रेम कहानी

जादू टोने-तिलिस्म को समेटे जानिए किले की रानी चंद्रकांता की प्रेम कहानी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कल्पना से जन्मी अमर गाथा: बता दें, विजयगढ़ किले की पहचान को देशभर में प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री को जाता है. सन् 1888 में लिखे गए उनके सुप्रसिद्ध उपन्यास ‘चंद्रकांता’ की कथा इसी विजयगढ़ किले से प्रेरित है.

महाभारत काल से भी जुड़ा है दुर्ग: मान्यता है कि हजारों साल पुराने इस दुर्ग का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा है. कभी विजय गिरि के नाम से पहचान रखने वाले इस दुर्ग पर ऋषियों ने तपस्या की थी, बाद में यह किला बना. ऐसी मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था, तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले पर विश्राम कराया था. कुछ किताबों में किले की कहानी राजा चेत सिंह से भी जुड़ी बतायी जाती है.

राजा विजयपाल ने कराया पुनर्निर्माण: कुछ समय तक इस किले पर पाल वंश का भी शासन रहा. वर्ष 1040 ईस्वी में पाल राजा विजयपाल ने किले का पुनर्निर्माण कराया, जिसके बाद इसे दोबारा मजबूती मिली. अंग्रेजों के दौर में यह किला काशी नरेश चेत सिंह के अधीन रहा, जिन्हें विजयगढ़ का अंतिम शासक भी माना जाता है.

कैमूर पहाड़ियों के बीच बसा किला: सोनभद्र जिले के नगवां क्षेत्र में स्थित कैमूर पहाड़ियों के बीच, 400 फीट ऊंची चट्टान पर खड़ा यह विजयगढ़ किला अत्यंत प्राचीन माना जाता है. सोनभद्र के इतिहासकार दीपक कुमार केसरवानी के अनुसार, इसका निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोल जाति के आदिवासी राजाओं ने कराया था. हालांकि किले का क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि मौर्य काल में उत्तर भारत पर निगरानी रखने के लिए रोहतासगढ़ और चुनारगढ़ के साथ-साथ विजयगढ़ किले का भी सामरिक महत्व था.

कहा जाता है कि किले के तहखाने में छिपा है खजाना, जिसके लालच में कई लोग गए पर कभी नहीं लौटे. यहां पर कई ऐसे रहस्य हैं, जो वाकई में चौंका देने वाले हैं. ETV Bharat के 'किले: हिस्ट्री और मिस्ट्री' के इस पहले एपीसोड में आइए जानते हैं फोर्ट का इतिहास और स्टोरी...

लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस किले की गलियों, सुरंगों और रहस्यमयी तहखानों में चंद्रकांता की कहानी रची गई, वो कोई कल्पना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मौजूद विजयगढ़ किला है?

सोनभद्र: डीडी नेशनल पर आने वाला ‘चंद्रकांता’ शो सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं था, बल्कि 90 के दशक की एक ऐसी याद थी, जिसने बच्चों-युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को एक साथ टीवी स्क्रीन के सामने बांधे रखा. हालात ऐसे थे कि बिजली चली जाए तो लोग जनरेटर का इंतजाम कर लेते थे, लेकिन चंद्रकांता देखना नहीं छोड़ते थे. तिलिस्म, ऐयारी, रहस्यमयी तहखाने और राजकुमारी चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह की अमर प्रेम कहानी ने दर्शकों को जिस दुनिया में पहुंचाया था, वो दुनिया आज भी लोगों की कल्पनाओं में जिंदा है.

उपन्यास की नायिका राजकुमारी चंद्रकांता को विजयगढ़ की राजकुमारी बताया गया है, जबकि नायक वीरेंद्र सिंह नौगढ़ (चंदौली) के राजकुमार हैं. ये कहानी विजयगढ़, नौगढ़ और चुनारगढ़ के बीच प्रतिस्पर्धा, युद्ध, जादू-टोना, तिलिस्म और रहस्यमयी सुरंगों के इर्द-गिर्द घूमती है. हालांकि यह कथा काल्पनिक है, लेकिन इन वास्तविक किलों के उल्लेख ने कहानी को जीवंत बना दिया.

किले के आस-पास घूमने योग्य स्थान. (Photo Credit; ETV Bharat)

बाद में इसी उपन्यास पर आधारित डीडी नेशनल का धारावाहिक ‘चंद्रकांता’ आया, जिसने बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों-सभी को अपना दीवाना बना लिया. इसी लोकप्रियता ने विजयगढ़ किले को एक रहस्यमयी पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाई.

ये थी चन्द्रकांता की प्रेम कहानी: यह शुद्ध लौकिक प्रेम कहानी दो दुश्मन राजघरानों से शुरू होती है. नवगढ़ और विजयगढ़ के बीच, प्रेम-घृणा का कांट्रडिक्शन आगे बढ़ता है. विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नवगढ़ के राजकुमार विरेंद्र, दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, लेकिन राज परिवारों में दुश्मनी है. दुश्मनी का रीजन ये है कि विजयगढ़ के महाराज नवगढ़ के राजा को अपने भाई की हत्या का जिम्मेदार मानते है.

हालांकि इसका जिम्मेदार विजयगढ़ का महामंत्री क्रूर सिंह है, जो कि चंद्रकांता से शादी करने और विजयगढ़ का महाराज बनने का सपना देखता है. जब उसको अपने इस मकसद में कामयाबी नहीं मिल पाई, तो विजयगढ़ छोड़ कर चला गया और चुनारगढ़ पहुंच गया. क्रूर सिंह ने चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त के साथ मित्रता कर ली. उसके बाद उसने राजा को बताया कि वह किसी भी सूरत में विजयगढ़ की रानी चंद्रकांता को हासिल करना चाहता है. क्रूर सिंह के कहने पर शिवदत्त ने चंद्रकांता को पकड़ लिया और जब चंद्रकांता ने वहां से भगाना चाहा, तो उन्हें एक तिलिस्म में कैद कर दिया.

उसके बाद राजकुमार विरेंद्र चंद्रकांता को छुड़ाकर वहां से ले आते हैं और कथा का अंत नौगढ़ के राजा सुरेन्द्र सिंह के पुत्र वीरेन्द्र सिंह तथा विजयगढ़ के राजा जयसिंह की पुत्री चन्द्रकांता के परिणय से होता है.

किले तक ऐसे पहुंचे. (Photo Credit; ETV Bharat)

किले के अंदर देखने को मिलती ये खास चीजे: सोनभद्र के इतिहासकार दीपक कुमार ने बताया, सोनभद्र के जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज से किला लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पूरब (East) की तरफ स्थित है. यह वादियों से घिरा हुआ है.

किले के भीतर छिपे रहस्य और विशेष स्थल: विजयगढ़ किला सोनभद्र जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है. चारों ओर ऊंची पहाड़ियां और घने जंगल इसे और भी रहस्यमय बना देते हैं. रानी चंद्रकांता का महल: बता दें, किले का 'रंग महल' भी काफी मशहूर है, जो कि 'चंद्रकांता' उपन्यास में राजकुमारी का घर बताया गया है. यह महल अब खंडहर हो चुका है. राम सरोवर: कभी न सूखने वाला तालाब: यहां 4 तालाब हैं, जिनमें मीरा सागर और राम सागर बेहद खास हैं. किले के भीतर लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राम सरोवर इस किले का सबसे बड़ा रहस्य है. यह बारहमासी तालाब है, जिसमें साल के बारहों महीने पानी भरा रहता है. आज तक ये तालाब कभी नहीं सूखा. किले के भीतर बने ये तालाब आज भी कांवड़ियों के लिए पानी का स्रोत हैं. साथ ही इसकी गहराई के बारे में आज तक कोई पता नहीं कर पाया. रहस्यमयी सुरंगों की कहानियां: लोककथाओं के अनुसार, विजयगढ़ किले से चुनारगढ़ और नौगढ़ तक जाने वाली गुप्त सुरंगें मौजूद थीं. हालांकि इनका आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये कथाएं पीढ़ियों से प्रचलित हैं. धार्मिक स्थल: किले के टॉप पर एक प्राचीन भगवान गणेश का मंदिर और सूफी संत बाबा मीरान शाह की मजार स्थित है. यहां हर साल उर्स और मेला आयोजित होता है, जिसमें दूर-दराज से लोग आते हैं. शिलालेख और नक्काशी: किले के भीतर प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख और मन्दिर हैं. वहीं दीवारों पर कुछ आकृतियां बनी हैं. कहीं कहीं सुंदर नक्काशी भी की गई है.

चंद्रकांता उपन्यास और विजयगढ़ का संबंध. (Photo Credit; ETV Bharat)

इतिहासकार की नजर में विजयगढ़: सोनभद्र के इतिहासकार दीपक कुमार केसरवानी का कहना है कि मौर्य काल में मगध साम्राज्य में उत्तर भारत पर नजर बनाये रखने के लिए, रोहतास गढ़ किला, चुनारगढ़ किले के साथ-साथ विजयगढ़ किला का भी विशेष महत्व रखता था. काशी नरेश चेत सिंह का भी इस किले पर आधिपत्य रहा. इसके अलावा देवकीनन्दन खत्री के चंद्रकांता उपन्यास और उस पर बने टीवी सीरियल से यह किला काफी प्रसिद्ध हुआ. इसको देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं.

किले के आसपास घूमने के लिए जगह-

धंधरौल जलाशय और बांध- एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है.

अमिला भवानी धाम- किले से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित माता का मंदिर है.

विजयगढ़ किले तक कैसे पहुंचे?

रॉबर्ट्सगंज से दूरी: लगभग 30 किमी (ये जिले के पूर्व दिशा में स्थित है).

निकटतम रेलवे स्टेशन: सोनभद्र (जो कि मिर्जापुर-इलाहाबाद और नई दिल्ली से सीधे जुड़ा हुआ है)

वाराणसी से सोनभद्र (जिला मुख्यालय, राबर्ट्सगंज) की दूरी: लगभग 100 किमी है.

वाराणसी से सोनभद्र के लिए परिवहन निगम की सीधी बस सेवा उपलब्ध है.

सोनभद्र रेलवे स्टेशन या सोनभद्र बस डिपो पहुंचकर टूरिस्ट किले के लिए ऑटो या टैक्सी बुक करके किले तक पहुंच सकते हैं.

अंतिम 12 किमी का रास्ता पहाड़ी है.

किले तक पहुंचने के लिए लगभग 200 खड़ी सीढ़ियां चढ़नी होती हैं.

किले के घने जंगलों के बीच में स्थित होने के कारण सामान्यतः सुबह 8 बजे से शाम 6 से 7 बजे तक ही यहां पर आमतौर पर रुकते हैं.

कई बार उठी है विकास की आवाज: दीपक कुमार ने बताया, वैसे तो टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए तमाम वादे किए जाते हैं लेकिन इस किले की बेहतरी के लिए न के बराबर काम हुआ है. वर्तमान में सोनभद्र जिला प्रशासन इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहा है, हाल ही में यहां का संपर्क मार्ग दुरुस्त कराया गया है, जिससे अब यहां पहुंचना आसानी से संभव है. इसके अलावा किले के नीचे एक पुलिस चौकी भी स्थापित की गई है. यहां न सिर्फ सोनभद्र से बल्कि आसपास के प्रदेशों जैसे बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ से पर्यटक भी इस किले को देखने के लिए आते हैं. लेकिन यहां पर व्यवस्थाओं का अभाव है. पर्याप्त पेयजल, शौचालय, परिसर में साफ-सफाई, सड़कों का निर्माण और पर्यटकों के रुकने के लिए शेड की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे पर्यटकों को यहां निराशा ही हाथ लगती है. अभी जो यहां की स्थिति है अगर यही स्थिति कुछ साल और रही तो यह किला पूरी तरह खंडहर बन जाएगा और इतिहास का जीता जागता सबूत मिट्टी में मिल जाएगा.

