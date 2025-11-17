सोनभद्र खनन हादसा; रेस्क्यू टीम ने मलबे से बरामद किए 3 और शव, अब तक कुल 4 मौतें
आशंका जताई जा रही है कि मलबे में लगभग 12 लोग दबे हो सकते हैं. टीम अभी भी ऑपरेशन में जुटी हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 10:38 AM IST
सोनभद्र: सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में खनन हादसे के बाद चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस की टीम को 3 और शव मिले हैं. अब तक कुल 4 लाशों को मलबे से बरामद किया गया है. जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू टीम अभी भी ऑपरेशन में जुटी हुई है. अभी कई मजदूरों के दबे होने आशंका जताई जा रही है. बताया जाता है कि मलबे में लगभग 12 लोग दबे हो सकते हैं.
ये है पूरा मामला: यहां कृष्णा माइनिंग वर्क्स में तमाम मजदूर काम करते हैं. रोजाना की तरह बीते शनिवार शाम भी मजदूर काम में जुटे थे. इस दौरान पत्थर की खदान ढहने लगी. इससे पहले कि मजदूर संभल पाते उनके ऊपर कई पत्थर गिर पड़े. करीब 15 से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए थे. शनिवार रात से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तो 1 शव मिला, जबकि रविवार रात 3 शव एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किए.
रेस्क्यू कर्मियों ने बताया कि एक बड़ी चट्टान जो कि लगभग 6 मीटर चौड़ी है और 18 मीटर लंबी है. उसके नीचे मजदूर दबे हुए हैं. जिसे तोड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है. ओबरा थानाध्यक्ष विजय चौरसिया ने 4 शव बरामद होने की पुष्टि की है और बताया कि शनिवार और रविवार रात ऑपरेशन चलाया गया. इसके बाद कुल मिलाकर अब तक 4 मजदूरों की डेड बॉडी बरामद की गई है. ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है.
