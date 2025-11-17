ETV Bharat / state

सोनभद्र खनन हादसा; रेस्क्यू टीम ने मलबे से बरामद किए 3 और शव, अब तक कुल 4 मौतें

आशंका जताई जा रही है कि मलबे में लगभग 12 लोग दबे हो सकते हैं. टीम अभी भी ऑपरेशन में जुटी हुई है.

Photo Credit; ETV Bharat
सोनभद्र खनन हादसा, रेस्क्यू टीम ने मलबे से 3 और शव बरामद किए. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 10:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनभद्र: सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में खनन हादसे के बाद चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस की टीम को 3 और शव मिले हैं. अब तक कुल 4 लाशों को मलबे से बरामद किया गया है. जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू टीम अभी भी ऑपरेशन में जुटी हुई है. अभी कई मजदूरों के दबे होने आशंका जताई जा रही है. बताया जाता है कि मलबे में लगभग 12 लोग दबे हो सकते हैं.

टीम अभी भी ऑपरेशन में जुटी हुई है. (Video Credit; ETV Bharat)

ये है पूरा मामला: यहां कृष्णा माइनिंग वर्क्स में तमाम मजदूर काम करते हैं. रोजाना की तरह बीते शनिवार शाम भी मजदूर काम में जुटे थे. इस दौरान पत्थर की खदान ढहने लगी. इससे पहले कि मजदूर संभल पाते उनके ऊपर कई पत्थर गिर पड़े. करीब 15 से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए थे. शनिवार रात से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तो 1 शव मिला, जबकि रविवार रात 3 शव एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किए.

रेस्क्यू कर्मियों ने बताया कि एक बड़ी चट्टान जो कि लगभग 6 मीटर चौड़ी है और 18 मीटर लंबी है. उसके नीचे मजदूर दबे हुए हैं. जिसे तोड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है. ओबरा थानाध्यक्ष विजय चौरसिया ने 4 शव बरामद होने की पुष्टि की है और बताया कि शनिवार और रविवार रात ऑपरेशन चलाया गया. इसके बाद कुल मिलाकर अब तक 4 मजदूरों की डेड बॉडी बरामद की गई है. ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : सोनभद्र में पत्थर की खदान ढही; एक मजदूर का शव मला, मलबे में 11 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका, SDRF-NDRF की टीमें जुटी

TAGGED:

MINING ACCIDENT 4 DEAD BODIES FOUND
SONBHADRA STONE QUARRY COLLAPSES
SONBHADRA NEWS
सोनभद्र में खनन हादसा
MINING ACCIDENT IN SONBHADRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.