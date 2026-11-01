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सोनभद्र: क्लास रूम में उतरा आसमान, एस्ट्रो लैब से बच्चे समझ रहे अंतरिक्ष के रहस्य

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सोनभद्र: सोनभद्र के इस सरकारी स्कूल के बच्चे अब केवल किताबों में नहीं, बल्कि सौरमंडल की खगोलीय घटनाओं को लाइव देख रहे हैं. अब तक आसमान में चमकते सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखकर बच्चों के मन में कई सवाल उठते थे. सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? दिन और रात क्यों होते हैं? मौसम में बदलाव कैसे आता है? सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति क्या है? इन सवालों के जवाबों तक पहुंच पाना उनके लिए अब आसान हो गया है.

एस्ट्रो लैब (Video Credit; ETV Bharat) सोनभद्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय लोढ़ी में जिला प्रशासन ने जिले की पहली एस्ट्रो लैब स्थापित की है. यहां आसमान और अंतरिक्ष की दुनिया को समझने के लिए बच्चों को 28 तरह के मॉडल और 35 मॉडल पोस्टरों की मदद से प्रायोगिक शिक्षा दी जा रही है. खास बात ये है कि इस लैब की स्थापना के लिए किसी बड़े बजट की जरूरत नहीं पड़ी. अब प्रशासन की योजना 5 से 6 परिषदीय विद्यालयों के समूह पर एक एस्ट्रो लैब स्थापित करने की है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी बड़े शहरों के निजी स्कूलों जैसी प्रायोगिक शिक्षा मिल सके.

एस्ट्रो लैब के बारे में (Photo Credit; ETV Bharat) किताबों से निकलकर मॉडल के जरिए समझ रहे विज्ञान: सोनभद्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थापित एस्ट्रो लैब बच्चों के लिए विज्ञान की एक नई दुनिया खोल रही है. यहां बच्चे सौरमंडल, ग्रहों की संरचना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और दिन-रात होने जैसी खगोलीय घटनाओं को मॉडल के माध्यम से समझ रहे हैं. पहले इन विषयों को बच्चे किताबों में पढ़ते थे और चित्रों के जरिए समझने की कोशिश करते थे, लेकिन अब मॉडल को देखकर और उनके माध्यम से प्रयोग करके इनकी बारीकियों को जान रहे हैं. सोनभद्र में एस्ट्रो लैब (Photo Credit; ETV Bharat) एस्ट्रो लैब में केवल खगोल विज्ञान ही नहीं, बल्कि विज्ञान के दूसरे सिद्धांतों को भी मॉडल के जरिए समझाने की व्यवस्था की गई है. इसका उद्देश्य बच्चों को रटकर पढ़ने के बजाय सीखने के लिए प्रेरित करना है. खास बात ये है कि इस लैब का लाभ सिर्फ उच्च प्राथमिक विद्यालय लोढ़ी के बच्चों को ही नहीं मिल रहा, बल्कि आसपास के तिलौली, पेटराही समेत दूसरे गांवों के परिषदीय विद्यालयों के बच्चे भी यहां पहुंच रहे हैं. एक बार में 12 से 15 बच्चों को प्रशिक्षण: विद्यालय में एक बार में 12 से 15 विद्यार्थियों को लैब में प्रायोगिक गतिविधियां करने का अवसर मिलता है. इसके लिए बच्चों के अलग-अलग बैच बनाए जाते हैं और प्रतिदिन उन्हें लैब में सीखने का मौका दिया जाता है. क्लसारूम में बच्चे. (Photo Credit; ETV Bharat) विद्यालय में दो स्मार्ट क्लास भी संचालित हैं. यहां सबसे पहले बच्चों को स्मार्ट क्लास में वीडियो के माध्यम से खगोलीय घटनाओं की जानकारी दी जाती है. इसके बाद उन्हें एस्ट्रो लैब में ले जाकर संबंधित मॉडल दिखाए जाते हैं. विद्यालय की विज्ञान शिक्षिका प्रिया घोष के मुताबिक, इस तरीके से पढ़ाई कराने पर बच्चों की विषय में रुचि बढ़ रही है. जिन वैज्ञानिक घटनाओं को समझना पहले मुश्किल होता था, अब बच्चे उन्हें मॉडल के जरिए आसानी से समझ पा रहे हैं. 2 लाख रुपये से तैयार जिले का पहला एस्ट्रो लैब: इस एस्ट्रो लैब की सबसे खास बात इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई धनराशि है. सोनभद्र को नीति आयोग की ओर से 2 लाख रुपये का पुरस्कार मिला था. जिला प्रशासन ने इसी धनराशि का उपयोग करते हुए, उच्च प्राथमिक विद्यालय लोढ़ी में जिले की पहली एस्ट्रो लैब स्थापित की. एस्ट्रो लैब (Photo Credit; ETV Bharat) जिला प्रशासन का मानना है कि बड़े शहरों के निजी विद्यालयों में बच्चों को किताबों के साथ-साथ प्रयोग और मॉडल के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है लेकिन, ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में इस तरह की सुविधाएं सीमित हैं. इसी अंतर को कम करने और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है.