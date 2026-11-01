सोनभद्र: क्लास रूम में उतरा आसमान, एस्ट्रो लैब से बच्चे समझ रहे अंतरिक्ष के रहस्य
खगोलीय घटनाओं को लाइव देख रहे, सोनभद्र से अनूप कुमार की खास रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 5:04 PM IST
सोनभद्र: सोनभद्र के इस सरकारी स्कूल के बच्चे अब केवल किताबों में नहीं, बल्कि सौरमंडल की खगोलीय घटनाओं को लाइव देख रहे हैं. अब तक आसमान में चमकते सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखकर बच्चों के मन में कई सवाल उठते थे. सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? दिन और रात क्यों होते हैं? मौसम में बदलाव कैसे आता है? सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति क्या है? इन सवालों के जवाबों तक पहुंच पाना उनके लिए अब आसान हो गया है.
सोनभद्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय लोढ़ी में जिला प्रशासन ने जिले की पहली एस्ट्रो लैब स्थापित की है. यहां आसमान और अंतरिक्ष की दुनिया को समझने के लिए बच्चों को 28 तरह के मॉडल और 35 मॉडल पोस्टरों की मदद से प्रायोगिक शिक्षा दी जा रही है. खास बात ये है कि इस लैब की स्थापना के लिए किसी बड़े बजट की जरूरत नहीं पड़ी. अब प्रशासन की योजना 5 से 6 परिषदीय विद्यालयों के समूह पर एक एस्ट्रो लैब स्थापित करने की है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी बड़े शहरों के निजी स्कूलों जैसी प्रायोगिक शिक्षा मिल सके.
किताबों से निकलकर मॉडल के जरिए समझ रहे विज्ञान: सोनभद्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थापित एस्ट्रो लैब बच्चों के लिए विज्ञान की एक नई दुनिया खोल रही है. यहां बच्चे सौरमंडल, ग्रहों की संरचना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और दिन-रात होने जैसी खगोलीय घटनाओं को मॉडल के माध्यम से समझ रहे हैं. पहले इन विषयों को बच्चे किताबों में पढ़ते थे और चित्रों के जरिए समझने की कोशिश करते थे, लेकिन अब मॉडल को देखकर और उनके माध्यम से प्रयोग करके इनकी बारीकियों को जान रहे हैं.
एस्ट्रो लैब में केवल खगोल विज्ञान ही नहीं, बल्कि विज्ञान के दूसरे सिद्धांतों को भी मॉडल के जरिए समझाने की व्यवस्था की गई है. इसका उद्देश्य बच्चों को रटकर पढ़ने के बजाय सीखने के लिए प्रेरित करना है. खास बात ये है कि इस लैब का लाभ सिर्फ उच्च प्राथमिक विद्यालय लोढ़ी के बच्चों को ही नहीं मिल रहा, बल्कि आसपास के तिलौली, पेटराही समेत दूसरे गांवों के परिषदीय विद्यालयों के बच्चे भी यहां पहुंच रहे हैं.
एक बार में 12 से 15 बच्चों को प्रशिक्षण: विद्यालय में एक बार में 12 से 15 विद्यार्थियों को लैब में प्रायोगिक गतिविधियां करने का अवसर मिलता है. इसके लिए बच्चों के अलग-अलग बैच बनाए जाते हैं और प्रतिदिन उन्हें लैब में सीखने का मौका दिया जाता है.
विद्यालय में दो स्मार्ट क्लास भी संचालित हैं. यहां सबसे पहले बच्चों को स्मार्ट क्लास में वीडियो के माध्यम से खगोलीय घटनाओं की जानकारी दी जाती है. इसके बाद उन्हें एस्ट्रो लैब में ले जाकर संबंधित मॉडल दिखाए जाते हैं.
विद्यालय की विज्ञान शिक्षिका प्रिया घोष के मुताबिक, इस तरीके से पढ़ाई कराने पर बच्चों की विषय में रुचि बढ़ रही है. जिन वैज्ञानिक घटनाओं को समझना पहले मुश्किल होता था, अब बच्चे उन्हें मॉडल के जरिए आसानी से समझ पा रहे हैं.
2 लाख रुपये से तैयार जिले का पहला एस्ट्रो लैब: इस एस्ट्रो लैब की सबसे खास बात इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई धनराशि है. सोनभद्र को नीति आयोग की ओर से 2 लाख रुपये का पुरस्कार मिला था. जिला प्रशासन ने इसी धनराशि का उपयोग करते हुए, उच्च प्राथमिक विद्यालय लोढ़ी में जिले की पहली एस्ट्रो लैब स्थापित की.
जिला प्रशासन का मानना है कि बड़े शहरों के निजी विद्यालयों में बच्चों को किताबों के साथ-साथ प्रयोग और मॉडल के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है लेकिन, ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में इस तरह की सुविधाएं सीमित हैं. इसी अंतर को कम करने और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है.
21 अक्टूबर को हुआ एस्ट्रो लैब का शुभारंभ: उच्च प्राथमिक विद्यालय लोढ़ी में एस्ट्रो लैब का शुभारंभ जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने 21 अक्टूबर को किया था. इसके बाद से विद्यालय में बच्चों को नियमित रूप से एस्ट्रो लैब की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. आसपास के गांवों के परिषदीय विद्यालयों के बच्चे भी यहां आकर खगोल विज्ञान और विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को समझ रहे हैं.
विद्यालय प्रबंधन के मुताबिक, एस्ट्रो लैब बनने के बाद बच्चों और अभिभावकों की विद्यालय की सुविधाओं के प्रति रुचि बढ़ी है. बच्चों में विज्ञान विषय को लेकर उत्सुकता दिखाई दे रही है. इससे आने वाले समय में विद्यालय में नामांकन बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है.
इनमें एक गृह विज्ञान और दूसरे कला विषय के टीचर हैं. हालांकि, 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक के मानक के अनुसार विद्यालय में अभी एक अध्यापक का पद रिक्त है. नामांकन के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 में विद्यालय में 116 विद्यार्थी थे. साल 2025-26 में ये संख्या बढ़कर 141 हो गई. विद्यालय प्रबंधन को उम्मीद है कि एस्ट्रो लैब और दूसरी शैक्षणिक सुविधाओं के चलते अगले वित्तीय वर्ष में नामांकन में फिर से बढ़ोतरी होगी.
स्कूल में ये सुविधाएं: उच्च प्राथमिक विद्यालय लोढ़ी में बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है. विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय के साथ दिव्यांग शौचालय की व्यवस्था है. बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर कूलर और सबमर्सिबल की सुविधा भी मौजूद है. इसके अलावा विद्यालय में बिजली और पंखे की व्यवस्था है.
ग्राम प्रधान हरिदास के सहयोग से विद्यालय का सुंदरीकरण भी कराया गया है. शिक्षा विभाग की ओर से यहां गणित किट, विज्ञान किट, लाइब्रेरी और खेलकूद का सामान भी उपलब्ध कराया जाता है. विद्यालय को हर साल मिलने वाली 50 हजार रुपये की कंपोजिट ग्रांट से भवन और दूसरी जरूरी सुविधाओं का रखरखाव किया जाता है.
विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि पढ़ाई के अनुकूल माहौल तैयार करने के साथ बच्चों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.
विज्ञान की पढ़ाई को नया आयाम: परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को प्रयोग आधारित शिक्षा से जोड़ने की ये पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है. खासकर विज्ञान जैसे विषय में केवल किताबी ज्ञान से कई बार बच्चों के लिए सिद्धांतों को समझना मुश्किल होता है. सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ग्रहण लगने की प्रक्रिया हो या पृथ्वी के घूमने से दिन और रात होने का सिद्धांत, मॉडल के जरिए इन्हें समझना बच्चों के लिए आसान हो जाता है.
मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी के मुताबिक, प्रशासन की कोशिश है कि 5 से 6 विद्यालयों के समूह पर एक विद्यालय में इस तरह की एस्ट्रो लैब स्थापित की जाए. इससे आसपास के सभी स्कूलों के बच्चों को एक ही स्थान पर प्रायोगिक शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी. लोढ़ी में स्थापित लैब के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और अब इस मॉडल को दूसरे विद्यालयों तक पहुंचाने की तैयारी है.
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