लखनऊ में 'पावर कट' का तोड़ बनी 'सौर ऊर्जा'; एक महीने में रिकॉर्ड 9500+ परिवारों ने छतों पर लगाया सोलर प्लांट
UPNEDA के डायरेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि मई माह में सौर ऊर्जा माह मनाया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 10:58 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 11:08 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी इस समय दोहरी मार झेल रही है. एक तरफ आसमान से बरसती आग और दूसरी तरफ बेपटरी हुई बिजली सप्लाई, लेकिन इस संकट के बीच लखनऊ के लोगों ने एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है जिसने इतिहास रच दिया है. महज एक माह के अंदर शहर के रिकॉर्ड 9,560 परिवारों ने पारंपरिक बिजली को अलविदा कहकर सौर ऊर्जा (Solar Energy) को अपना लिया.
लखनऊ के इतिहास में पहली बार किसी एक माह में इतनी बड़ी संख्या में सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं. इसके साथ ही लखनऊ में सोलर उपभोक्ताओं का आंकड़ा एक लाख के पार कर गया है, जो यह साबित करता है कि अब लखनऊ 'पावर कट' के भरोसे नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी से रोशन हो रहा है.
लखनऊ देश का पहला जिला बन गया है, जिसने पीएम सूर्यघर योजना (PM Surya Ghar Yojana) के तहत एक लाख से अधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है. यहां पर लगातार सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया में तेजी आ रही है. देखिए संवाददाता अखिलेश्वर पांडेय की खास रिपोर्ट...
"प्रदेश में अब तक लगे पांच लाख 60 हजार से अधिक सोलर पैनल" : यूपीनेडा के अधिकारियों के मुताबिक, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक 9.91 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. इन आवेदनों के एवज में लगभग पांच लाख 60 हजार से ज्यादा रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं. इन संयंत्रों से उत्तर प्रदेश के 5.64 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं. उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पीएम सूर्य घर के तहत योजना की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और पारदर्शी क्रियान्वयन तय किया है.
"यूपी में डेवलप हुई 1900 मेगावाट रूफटॉप सौर क्षमता" : यूपी में लगभग 1900 मेगावाट रूफटॉप सौर क्षमता डेवलप की जा चुकी है. लाभार्थियों को अब तक 3,602 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय सब्सिडी और 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा चुकी है. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रोजाना करीब 2,000 रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा रहे हैं. 6,000 से अधिक पंजीकृत वेंडरों के साथ उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में देश में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है.
"36 से 40 करोड़ रुपये तक पहुंचा कारोबार" : उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र का कारोबार बढ़कर रोजाना 36 करोड़ से 40 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. इस योजना से अब तक 70 हजार से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं. उनका कहना है कि 9,200 सरकारी भवनों पर 247 मेगावाट, जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 900 मेगावाट और 691 वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों पर 220 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित की जा चुकी है.
आइये जानते हैं क्या कहते हैं सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ता?
भारी भरकम बिजली बिल और गर्मी में भीषण बिजली कटौती से तंग आकर लखनऊ में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपने घर पर सोलर पैनल लगवाए हैं. इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है. 'ईटीवी भारत" ने ऐसे उपभोक्ताओं से बात कर पूछा कि आपने वर्षों बाद अचानक मई के इस महीने में ही सोलर पैनल लगवाने का फैसला क्यों किया? पहले के बिजली बिल और अब सोलर लगने के बाद की स्थिति में क्या अंतर महसूस हो रहा है? भीषण गर्मी में आपके घर के उपकरण कैसे चल रहे हैं?
"पहले आता था 6000, अब आ रहा सिर्फ 1400 बिल" : जानकीपुरम निवासी उपभोक्ता विनोद अवस्थी का कहना है कि दिन में दो या तीन बार हर रोज बिजली कटती है तो बहुत परेशानी हो रही थी. यही सोच कर मैंने सोलर पैनल लगवाया. सोलर पैनल लगवाने के बाद बड़ी राहत मिली है. उनका दावा है कि पहले ₹6000 तक बिल आता था, अब इस महीने सिर्फ ₹1400 बिल आया है तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि बिल बहुत कम हो गया है. घर में दो एसी चलते हैं, पंखे चल रहे हैं. फ्रिज भी दो चल रहे हैं. वाशिंग मशीन भी चलती रहती है. अब कोई दिक्कत नहीं होती. अब बिजली की कोई समस्या नहीं. सर्दी में करीब 300 रुपये के आस-पास ही बिल आएगा.
"सोलर पैनल लगवाने से अब बेफिक्र हो गए" : आईआईएम रोड निवासी उपभोक्ता अखिलेश का कहना है कि सोलर पैनल लगाने से हमारा बिजली खर्च बहुत कम हो गया. हमारा बिजली बिल 2000 से 2200 रुपये तक आता था, अब सोलर पैनल लगवा लिया है तो अब बिजली की कोई फिक्र ही नहीं करनी पड़ती है. अब आराम से हम कूलर एसी चलाते हैं, लेकिन बिजली बिल की परवाह नहीं होती है. अब लखनऊ में ज्यादातर घरों में लोग सोलर पैनल लगवा ले रहे हैं और क्यों न लगवाएं जब बिजली बिल काफी कम देना पड़ता है. सुविधाएं भी खूब मिलती हैं, इसलिए सभी लोग अपने यहां सोलर पैनल लगवा रहे हैं.
आइये जानते हैं क्या कहते हैं डीलर?
सोलर पैनल लगाने वाले डीलर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि मई माह में लखनऊ में हजारों की संख्या में लोगों ने सोलर पैनल लगवाए हैं. मेरे यहां रोजाना ही कम से कम पांच से 10 इंक्वारी सोलर पैनल लगवाने की हो रही है. उनका कहना है कि मई माह में पूरे लखनऊ के डीलरों के पास जो पैनल के डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके पास पैनल की कमी पड़ गई. मजदूरों की कमी पड़ गई. लोगों की तीन-तीन साइट चल रही हैं और स्टॉलर मिल ही नहीं रहे.
उन्होंने बताया कि मई माह में आलम ये हुआ कि लोगों ने अलग-अलग कंपनियों के सोलर लगवाए. लोग सबसे ज्यादा तीन किलोवाट का सोलर अपने घर पर लगवा रहे हैं. यूपीनेडा के मुताबिक, एक लाख 80 हजार रुपये तक का खर्च आता है. कोई एक लाख 70 हजार रुपये में भी लगा देता है तो कोई एक लाख 60 हजार रुपये में भी लोग अपना कमीशन काट कर कम पर लगा देते हैं.
उन्होंने बताया कि तीन किलोवाट पर 78 हजार सेंट्रल गवर्नमेंट से और 30 हजार रुपये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में उपभोक्ता को मिलते हैं. उनका कहना है कि सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया की बात करें तो कई प्रोसेस होते हैं. पहले हम उपभोक्ता का बिजली का बिल देखते हैं. कितना लोड स्वीकृत है. अगर तीन किलो वाट स्वीकृत है तो तीन किलो वाट की प्रक्रिया पूरी करते हैं. आधार, पैन कार्ड और बिजली का बिल लेकर लोन की प्रक्रिया पूरी करते हैं.
उन्होंने बताया कि अगर कैश पर लेना है तो फिर वह प्रक्रिया शुरू करते हैं. लोन के लिए फाइल बैंक को जाती है. बैंक सर्वे करता है. अगर उपभोक्ता का सिविल अच्छा होता है तो लोन स्वीकृत हो जाता है और एजेंसी को बता दिया जाता है. इसके बाद इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है. बिजली विभाग की टीम जाती है वह सर्वे करती है. अगर स्मार्ट मीटर लगा होता है तो दो से तीन दिन में काम हो जाता है.
उन्होंने बताया कि अगर स्मार्ट मीटर नहीं होता है तो थोड़ा समय लगता है. अब तो सभी घरों में स्मार्ट मीटर ही है तो सोलर जल्दी लग जाता है. अगर उपभोक्ता के सभी दस्तावेज पूरे हैं और कैश पेमेंट कर रहा है तो हम एक दिन में ही लगा सकते हैं. एक दिन में लग जाता है लेकिन, शुरू होने में सप्ताह तक का समय लग जाता है. अगर लोन कराता है तो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर प्रक्रिया पूरी हो जाती है. लखनऊ में सब कुछ सही चल रहा है.
आइये जानते हैं क्या कहते हैं यूपीनेडा के निदेशक?
"उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा" : उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) के डायरेक्टर रविंद्र कुमार का कहना है कि सौर ऊर्जा के एडॉप्शन को बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसमें पीएम सूर्यघर योजना की बात करें तो इसमें हाल ही में उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है.
"1900 मेगावाट से ज्यादा की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी..." : उन्होंने बताया कि मई माह में सौर ऊर्जा माह मनाया गया था. इसके तहत कंपटीशन हुआ था, जिसमें इंस्टॉलेशन की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर आया था. पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक हम 5,65,000 घरों को रूफटॉप सोलर पैनल से लैस कर चुके हैं, जिससे 1900 मेगावाट से ज्यादा की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी हमने अचीव की है.
उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष में इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को हम डबल कर सकें. हम अधिक से अधिक लोगों तक जागरूकता फैला रहे हैं. विभिन्न हितधारक हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं. उनकी समस्या के समाधान की कोशिश कर रहे हैं. जिस प्रकार से अलग-अलग जनपदों ने हमारे प्रदेश में सोलर पैनल लगवाने में रुचि दिखाई है, हमें पूरा यकीन है इस लक्ष्य की हम प्राप्ति कर लेंगे. हाल ही में लखनऊ पूरे देश में एक लाख से अधिक रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाला जनपद बना है, यह हमारे लिए खुशी की बात है.
आइये जानते हैं क्या कहते हैं ऊर्जा मंत्री?
सवाल : एक महीने में 9,560 नए कनेक्शन आना अभूतपूर्व है. विभाग ने इतनी भारी मांग को इतनी जल्दी कैसे पूरा किया? सप्लाई चेन की क्या स्थिति रही?
"6000 से ज्यादा वेंडर कार्यरत" : इस सवाल पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का कहना है कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में अब 6000 से ज्यादा वेंडर कार्यरत हैं. सोलर पैनल की कोई कमी नहीं है. सही समय पर वेंडर्स को कई कंपनियों के सोलर पैनल उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए डिमांड चाहे जितनी आ जाए लेकिन, सप्लाई चेन नहीं टूट सकती.
सवाल : लखनऊ में सोलर प्लांट की संख्या एक लाख पार होने से मुख्य ग्रिड (MVVNL) पर लोड कितना कम हुआ है? क्या इससे बिजली कटौती में कोई सुधार देखने को मिलेगा?
इस सवाल पर उनका कहना है कि निश्चित तौर पर लखनऊ में बड़ी संख्या में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. यही कारण है कि देश में लखनऊ जिला सोलर पैनल लगवाने के मामले में नंबर एक पर आया है. जहां तक ग्रिड पर लोड कम होने की बात है तो इसका असर जरूर पड़ा है.
"उपभोक्ताओं को मिल रही 24 घंटे बिजली" : उन्होंने कहा कि लखनऊ की बिजली डिमांड इसीलिए पूरी हो पा रही है. उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिल रही है. आवेदकों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था है इसलिए लोग बढ़-चढ़कर सोलर पैनल लगवा रहे हैं, जिससे उन्हें हर माह के बिजली बिल से छुटकारा मिल सके. उपभोक्ताओं के खातों में सब्सिडी उनके सभी दस्तावेज पूर्ण होने पर हरहाल में 30 दिन के अंदर आ जाती है, इसमें देरी नहीं होती है.
'मई महीने की ऐतिहासिक छलांग'
- 23 अप्रैल 2026 (91,003 प्लांट) बनाम 25 मई 2026 (1,00,563 प्लांट) (लखनऊ).
- उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,47,729 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए.
- राज्य की कुल स्थापित क्षमता 1161.756 मेगावाट तक पहुंच गई.
- आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष की शुरुआत अप्रैल 2025 में 15,836 इंस्टॉलेशन से हुई थी, जो मई और जून में बढ़कर 18,509 और 18,494 तक पहुंच गए.
जनवरी, फरवरी और मार्च का आंकड़ा
- जुलाई में 29,850 संयंत्र स्थापित हुए तो अगस्त और सितंबर में भी यह गति बरकरार रही.
- अक्टूबर में थोड़ी गिरावट के बाद नवंबर और दिसंबर में फिर से तेजी आई.
- नवंबर में 30,894 और दिसंबर में 31,164 इंस्टॉलेशन दर्ज किए गए.
- वर्ष के अंतिम तीन महीनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई.
- जनवरी 2026 में 33,314, फरवरी में 35,804 और मार्च में रिकॉर्ड 52,729 संयंत्र स्थापित किए गए, जो पूरे वर्ष का सर्वाधिक आंकड़ा रहा. (सोर्स : यूपीनेडा)
ऑनलाइन आवेदन की ये है प्रक्रिया
- सर्वप्रथम यूपीनेडा की वेबसाइट (https://www.pmsuryaghar.gov.in) पर क्लिक करें.
- होमपेज पर 'Apply for Rooftop Solar' के विकल्प पर क्लिक करें.
- अपना राज्य, जनपद, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) सिलेक्ट करें.
- अपना बिजली उपभोक्ता नंबर (Consumer Number) और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करें.
ऑनलाइन आवेदन की ये है प्रक्रिया
- OTP आने के बाद पोर्टल पर लॉग इन करें.
- डैशबोर्ड पर जाकर 'Rooftop Solar Application Form' फिल करें.
- स्वयं की बेसिक जानकारी, बिजली बिल का विवरण और आवश्यक दस्तावेज़ (पहचान पत्र, पता प्रमाण और बैंक पासबुक) अपलोड कर दें.
- फॉर्म सबमिट होने पर संबंधित डिस्कॉम के अधिकारी आपके आवेदन और साइट का सर्वे करेंगे.
ऑनलाइन आवेदन की ये है प्रक्रिया
- अप्रूवल मिलने के बाद पोर्टल पर सूचीबद्ध किसी भी वेंडर का चयन कर अपने घर पर सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.
- सोलर पैनल इंस्टॉल होने के बाद, बिजली विभाग 'नेट मीटर' लगाएगा.
- उपभोक्ताओं के घर पर अब स्मार्ट मीटर लगे हैं ऐसे में नेट मीटर की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती.
- डिस्कॉम की तरफ से इंस्टॉलेशन का प्रमाण पत्र जारी होगा.
- अपना बैंक खाता विवरण पोर्टल पर दर्ज करें.
- सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी.
जानिये कितनी मिलती है सब्सिडी?
एक किलोवाट : 30,000 रुपये (केंद्र सरकार)
दो किलोवाट : 60,000 रुपये (केंद्र सरकार)
तीन किलोवाट : 78,000 रुपये (केंद्र सरकार)