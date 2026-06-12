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लखनऊ में 'पावर कट' का तोड़ बनी 'सौर ऊर्जा'; एक महीने में रिकॉर्ड 9500+ परिवारों ने छतों पर लगाया सोलर प्लांट

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी इस समय दोहरी मार झेल रही है. एक तरफ आसमान से बरसती आग और दूसरी तरफ बेपटरी हुई बिजली सप्लाई, लेकिन इस संकट के बीच लखनऊ के लोगों ने एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला है जिसने इतिहास रच दिया है. महज एक माह के अंदर शहर के रिकॉर्ड 9,560 परिवारों ने पारंपरिक बिजली को अलविदा कहकर सौर ऊर्जा (Solar Energy) को अपना लिया.

लखनऊ के इतिहास में पहली बार किसी एक माह में इतनी बड़ी संख्या में सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं. इसके साथ ही लखनऊ में सोलर उपभोक्ताओं का आंकड़ा एक लाख के पार कर गया है, जो यह साबित करता है कि अब लखनऊ 'पावर कट' के भरोसे नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी से रोशन हो रहा है.

लखनऊ में सोलर क्रांति! (Photo credit: ETV Bharat)

लखनऊ देश का पहला जिला बन गया है, जिसने पीएम सूर्यघर योजना (PM Surya Ghar Yojana) के तहत एक लाख से अधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है. यहां पर लगातार सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया में तेजी आ रही है. देखिए संवाददाता अखिलेश्वर पांडेय की खास रिपोर्ट...



"प्रदेश में अब तक लगे पांच लाख 60 हजार से अधिक सोलर पैनल" : यूपीनेडा के अधिकारियों के मुताबिक, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक 9.91 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. इन आवेदनों के एवज में लगभग पांच लाख 60 हजार से ज्यादा रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं. इन संयंत्रों से उत्तर प्रदेश के 5.64 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं. उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पीएम सूर्य घर के तहत योजना की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और पारदर्शी क्रियान्वयन तय किया है.



छतों पर लगाये गये सोलर प्लांट (Photo credit: ETV Bharat)



"यूपी में डेवलप हुई 1900 मेगावाट रूफटॉप सौर क्षमता" : यूपी में लगभग 1900 मेगावाट रूफटॉप सौर क्षमता डेवलप की जा चुकी है. लाभार्थियों को अब तक 3,602 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय सब्सिडी और 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा चुकी है. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रोजाना करीब 2,000 रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा रहे हैं. 6,000 से अधिक पंजीकृत वेंडरों के साथ उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में देश में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है.





"36 से 40 करोड़ रुपये तक पहुंचा कारोबार" : उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र का कारोबार बढ़कर रोजाना 36 करोड़ से 40 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. इस योजना से अब तक 70 हजार से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं. उनका कहना है कि 9,200 सरकारी भवनों पर 247 मेगावाट, जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 900 मेगावाट और 691 वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों पर 220 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित की जा चुकी है.





ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Photo credit: ETV Bharat)

आइये जानते हैं क्या कहते हैं सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ता?

भारी भरकम बिजली बिल और गर्मी में भीषण बिजली कटौती से तंग आकर लखनऊ में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपने घर पर सोलर पैनल लगवाए हैं. इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है. 'ईटीवी भारत" ने ऐसे उपभोक्ताओं से बात कर पूछा कि आपने वर्षों बाद अचानक मई के इस महीने में ही सोलर पैनल लगवाने का फैसला क्यों किया? पहले के बिजली बिल और अब सोलर लगने के बाद की स्थिति में क्या अंतर महसूस हो रहा है? भीषण गर्मी में आपके घर के उपकरण कैसे चल रहे हैं?





"पहले आता था 6000, अब आ रहा सिर्फ 1400 बिल" : जानकीपुरम निवासी उपभोक्ता विनोद अवस्थी का कहना है कि दिन में दो या तीन बार हर रोज बिजली कटती है तो बहुत परेशानी हो रही थी. यही सोच कर मैंने सोलर पैनल लगवाया. सोलर पैनल लगवाने के बाद बड़ी राहत मिली है. उनका दावा है कि पहले ₹6000 तक बिल आता था, अब इस महीने सिर्फ ₹1400 बिल आया है तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि बिल बहुत कम हो गया है. घर में दो एसी चलते हैं, पंखे चल रहे हैं. फ्रिज भी दो चल रहे हैं. वाशिंग मशीन भी चलती रहती है. अब कोई दिक्कत नहीं होती. अब बिजली की कोई समस्या नहीं. सर्दी में करीब 300 रुपये के आस-पास ही बिल आएगा.







"सोलर पैनल लगवाने से अब बेफिक्र हो गए" : आईआईएम रोड निवासी उपभोक्ता अखिलेश का कहना है कि सोलर पैनल लगाने से हमारा बिजली खर्च बहुत कम हो गया. हमारा बिजली बिल 2000 से 2200 रुपये तक आता था, अब सोलर पैनल लगवा लिया है तो अब बिजली की कोई फिक्र ही नहीं करनी पड़ती है. अब आराम से हम कूलर एसी चलाते हैं, लेकिन बिजली बिल की परवाह नहीं होती है. अब लखनऊ में ज्यादातर घरों में लोग सोलर पैनल लगवा ले रहे हैं और क्यों न लगवाएं जब बिजली बिल काफी कम देना पड़ता है. सुविधाएं भी खूब मिलती हैं, इसलिए सभी लोग अपने यहां सोलर पैनल लगवा रहे हैं.





छतों पर लगे सोलर (Photo credit: ETV Bharat)



आइये जानते हैं क्या कहते हैं डीलर?



सोलर पैनल लगाने वाले डीलर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि मई माह में लखनऊ में हजारों की संख्या में लोगों ने सोलर पैनल लगवाए हैं. मेरे यहां रोजाना ही कम से कम पांच से 10 इंक्वारी सोलर पैनल लगवाने की हो रही है. उनका कहना है कि मई माह में पूरे लखनऊ के डीलरों के पास जो पैनल के डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके पास पैनल की कमी पड़ गई. मजदूरों की कमी पड़ गई. लोगों की तीन-तीन साइट चल रही हैं और स्टॉलर मिल ही नहीं रहे.

उन्होंने बताया कि मई माह में आलम ये हुआ कि लोगों ने अलग-अलग कंपनियों के सोलर लगवाए. लोग सबसे ज्यादा तीन किलोवाट का सोलर अपने घर पर लगवा रहे हैं. यूपीनेडा के मुताबिक, एक लाख 80 हजार रुपये तक का खर्च आता है. कोई एक लाख 70 हजार रुपये में भी लगा देता है तो कोई एक लाख 60 हजार रुपये में भी लोग अपना कमीशन काट कर कम पर लगा देते हैं.