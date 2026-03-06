ETV Bharat / state

यूपी के समाज कल्याण मंत्रालय की बड़ी उपलब्धि; UPSC-2025 में छह अभ्यर्थियों का चयन, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग से पाई सफलता

UPSC-2025 में छह अभ्यर्थियों का चयन ( Photo credit: Social Welfare Department )

लखनऊ : समाज कल्याण मंत्रालय की आवासीय कोचिंग और मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना ने एक बार फिर अपनी प्रभावशीलता साबित की है. समाज कल्याण विभाग द्वारा गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में संचालित आवासीय कोचिंग से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दो अभ्यर्थियों तथा अभ्युदय योजना के अंतर्गत मॉक इंटरव्यू में शामिल चार अभ्यर्थियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में हुआ है. समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर युवा को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं.



समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि भागीदारी भवन की आवासीय कोचिंग से विमल कुमार को 107वीं और विपिन देव यादव को 316वीं रैंक प्राप्त हुई है. वहीं भागीदारी भवन और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत मॉक इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों में मानसी को 444वीं, महेश जायसवाल को 590वीं, अदिति सिंह को 859वीं और तनीषा सिंह को 930वीं रैंक हासिल हुई है.





समाज कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए भागीदारी भवन में आवासीय कोचिंग संचालित की जा रही है. यहां सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार की तैयारी के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विषय विशेषज्ञों के साथ वरिष्ठ आईएएस और पीसीएस अधिकारी भी अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देते हैं.



निःशुल्क आवास और अध्ययन सामग्री की सुविधा : कोचिंग में चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन, पुस्तकालय, ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं सहित आवश्यक अध्ययन सामग्री की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है.

