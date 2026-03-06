यूपी के समाज कल्याण मंत्रालय की बड़ी उपलब्धि; UPSC-2025 में छह अभ्यर्थियों का चयन, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग से पाई सफलता

ETV Bharat / state

लखनऊ : समाज कल्याण मंत्रालय की आवासीय कोचिंग और मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना ने एक बार फिर अपनी प्रभावशीलता साबित की है. समाज कल्याण विभाग द्वारा गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में संचालित आवासीय कोचिंग से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दो अभ्यर्थियों तथा अभ्युदय योजना के अंतर्गत मॉक इंटरव्यू में शामिल चार अभ्यर्थियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में हुआ है.

समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर युवा को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं.

समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि भागीदारी भवन की आवासीय कोचिंग से विमल कुमार को 107वीं और विपिन देव यादव को 316वीं रैंक प्राप्त हुई है. वहीं भागीदारी भवन और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत मॉक इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों में मानसी को 444वीं, महेश जायसवाल को 590वीं, अदिति सिंह को 859वीं और तनीषा सिंह को 930वीं रैंक हासिल हुई है.




समाज कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए भागीदारी भवन में आवासीय कोचिंग संचालित की जा रही है. यहां सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार की तैयारी के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विषय विशेषज्ञों के साथ वरिष्ठ आईएएस और पीसीएस अधिकारी भी अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देते हैं.


निःशुल्क आवास और अध्ययन सामग्री की सुविधा : कोचिंग में चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन, पुस्तकालय, ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं सहित आवश्यक अध्ययन सामग्री की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है.


देशभर से 958 अभ्यर्थियों का हुआ चयन : संघ लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम जारी किया. अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं.

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया : 107वीं रैंक हासिल करने वाले विमल कुमार ने बताया कि सफलता के लिए सबसे जरूरी है खुद पर संयम रखना और असफलता से सीख लेना. मूलरूप से रायबरेली जिले के गुरुबख्श पोस्ट के चांदेमऊ गांव के निवासी विमल कुमार ने आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है.

पांचवें प्रयास में हासिल की सफलता : उन्होंने 2021 में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा दी थी. लगातार प्रयास करते हुए उन्होंने पांचवें प्रयास में 107वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की. उन्होंने बताया कि घर में अक्सर बिजली की समस्या रहती थी, जिससे पढ़ाई में दिक्कत आती थी. मई 2025 में गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में रहकर उन्होंने तैयारी की और सेल्फ स्टडी के जरिए सफलता हासिल की. उनके पिता रामदेव किसान हैं, जबकि माता सियावती गृहिणी हैं.



विपिन देव ने हासिल की 316वीं रैंक : 316वीं रैंक प्राप्त करने वाले विपिन देव यादव ने बताया कि तैयारी के दौरान उन्होंने गोमती नगर के भागीदारी भवन में यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को एक वर्ष तक पढ़ाया भी, इससे उनकी अपनी तैयारी भी मजबूत होती गई. अंबेडकरनगर जिले के टांडा तहसील के निवासी विपिन देव यादव ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई पूरी की.

कई प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने पूर्व वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास किया. आयोग के सिलेबस के अनुसार तैयारी की और करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दिया. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने भाई इंद्रदेव यादव को दिया. उनके पिता राजा राम यादव किसान हैं और माता नेवाती देवी गृहिणी हैं.

संपादक की पसंद

