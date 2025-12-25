ETV Bharat / state

यूपी के छात्रों के लिए बड़ा मौका; छात्रवृत्ति के लिए कर सकेंगे री-एप्लाई, 14 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन

समाज कल्याण विभाग ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को दिया दोबारा मौका. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

लखनऊ: समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025–26 के तहत दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में एक अहम राहत देते हुए उन पात्र छात्र-छात्राओं को दोबारा अवसर प्रदान किया है, जो समय पर मास्टर डेटा लॉक न हो पाने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे.

विभाग द्वारा जारी संशोधित समय-सारिणी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी.

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि इस संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रवृत्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्रुटिरहित और समयबद्ध बनाना है, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित न रह जाए.

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह के अनुसार, शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डेटा तैयार करने की प्रक्रिया 2 जनवरी 2026 तक चलेगी. विश्वविद्यालयों एवं एफिलिएटिंग एजेंसियों द्वारा फीस और छात्र संख्या का सत्यापन 9 जनवरी तक किया जाएगा. वहीं, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डेटा एवं फीस सत्यापन की प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूर्ण की जाएगी.

सामान्य, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र 14 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की हार्ड कॉपी आवश्यक अभिलेखों सहित 21 जनवरी तक शिक्षण संस्थानों में जमा करनी होगी. संस्थान स्तर पर सत्यापन 27 जनवरी तक, विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र सत्यापन 28 जनवरी से 7 फरवरी तक किया जाएगा.