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यूपी:कौशल प्रमाणपत्र अब डिजीलॉकर पर, ऑनलाइन होगा सत्यापन

UPSDM से प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को डिजीलॉकर की सुविधा ( Photo Credit; ETV Bharat )