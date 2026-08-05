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सीतापुर में प्रेम प्रसंग के विवाद में अधेड़ की गोली मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार

प्रेम प्रसंग से जुड़े पुराने विवाद में प्रेमी के पिता की हत्या. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सीतापुर: इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के मातिनपुरवा गांव के पास मंगलवार देर रात एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़े पुराने विवाद का सामने आया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है.

पुलिस के अनुसार बेलामऊ गांव निवासी विजय विक्रम (48) मंगलवार देर रात किसी काम से निकले थे. इसी दौरान मातिनपुरवा मार्ग के पास उन्हें घेरकर गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

वहीं सूचना पर एसपी अंकुर अग्रवाल अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह फॉरेंसिक टीम समेत भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी.

मृतक के परिजनों ने क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर बदलू राठौर पर हत्या का आरोप लगाया. पुलिस की जांच में सामने आया कि करीब 1 साल पहले बदलू राठौर की पुत्री का विवाह लखीमपुर खीरी निवासी युवक से हुआ था.