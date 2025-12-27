ETV Bharat / state

यूपी में SIR खत्म, 2.89 करोड़ वोटरों के नाम क्यों कटेंगे, जानिए 5 वजहें

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की समय-सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई. चुनाव आयोग ने पहले दो बार इसकी तारीख बढ़ाई थी, लेकिन तीसरी बार विस्तार नहीं दिया गया. इसके साथ ही गणना प्रपत्र भरने और जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.





2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटेंगे: वर्तमान में प्रदेश की मतदाता सूची में कुल 15.44 करोड़ नाम दर्ज हैं. एसआईआर के बाद 2.89 करोड़ नाम हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है. वहीं, 1.11 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे.





इन कारणों से कटेगा लिस्ट से नाम