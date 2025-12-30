यूपी में SIR; अब 6 जनवरी को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन, छह फरवरी तक दाखिल कर सकेंगे आपत्तियां
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषित तिथियों में संशोधन, 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 5:44 PM IST
लखनऊ : भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बदलाव किया है. अब मतदाता सूची के ड्रॉफ्ट का प्रकाशन 6 जनवरी को होगा. इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा. पहले 31 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होना था. जबकि 31 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक आपत्तियां दाखिल की जानी थी.
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया. जानकारी दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण (Special intensive review) के नए कार्यक्रम के अनुसार अब मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को होगा.
दावे और आपत्तियां 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया है कि 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस का चरण चलेगा. गणना प्रपत्रों पर निर्णय लेने के साथ दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा.
इसके बाद सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित इस संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना है.
उन्होंने बताया कि इससे प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित रूप से दर्ज हो सकेगा. वहीं बता दें कि वर्तमान में प्रदेश की मतदाता सूची में कुल 15.44 करोड़ नाम दर्ज हैं. एसआईआर के बाद इनमें से 2.89 करोड़ नाम हटाए जाने हैं. 1.11 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे.
जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे, उनमें 1.26 करोड़ मतदाता स्थानांतरित पाए गए हैं. इसके अलावा 46 लाख मृत पाए गए हैं. 23.70 लाख डुप्लीकेट वोटर मिले हैं. 83.73 लाख अनुपस्थित पाए गए हैं. जबकि 9.57 लाख अन्य श्रेणी में शामिल हैं.
