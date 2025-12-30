ETV Bharat / state

यूपी में SIR; अब 6 जनवरी को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन, छह फरवरी तक दाखिल कर सकेंगे आपत्तियां

यूपी में एसआईआर की तिथियों में बदलाव. ( Photo Credit; Chief Electoral Officer )