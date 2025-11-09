ETV Bharat / state

यूपी में SIR: मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया कैसी हो, चुनाव आयोग ने क्या कहा; जानिए

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की. इस दौरान उन्होंने एसआईआर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (special intensive revision) की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए. कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो.



सभी दलों के साथ हो चुकी बैठकें: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों में राजनीतिक दलों के साथ बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें SIR की प्रक्रिया और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई है. राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अनुरोध भी किया गया है जो बीएलओ के सहयोगी के रूप में पुनरीक्षण कार्य में भाग लेंगे.





इन जिलों में अभी काम धीमा: समीक्षा में यह पाया गया कि अधिकांश जिलों ने गणना प्रपत्रों की छपाई का कार्य लगभग पूरा कर लिया है, जबकि प्रयागराज, मेरठ, हरदोई, बहराइच, वाराणसी, बलरामपुर, सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया, अमरोहा, जौनपुर, फतेहपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कासगंज, आगरा, उन्नाव, बदायूं, बांदा तथा हापुड़ जैसे जिलों में वितरण की गति धीमी है. इन जिलों में 15 नवम्बर तक शत-प्रतिशत वितरण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.





बीएलओ डाउनलोड करें ऐप: रिणवा ने सभी जिलों को निर्देशित किया कि बीएलओ अपने मोबाइल में बीएलओ ऐप का नवीनतम वर्जन 8.7 डाउनलोड करें और जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र दिए जा रहे हैं, उन्हें ऐप पर रियल टाइम मार्क करते रहें, ताकि वितरण की प्रगति ऑनलाइन दर्ज हो सके.



मतदाता ऐसे भरें गणना प्रपत्र: उन्होंने बताया कि voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर कोई भी मतदाता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और मतदाता पहचान पत्र संख्या के माध्यम से गणना प्रपत्र ऑनलाइन भर सकता है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में शामिल नामों को वर्तमान सूची से मैपिंग का कार्य अगले दो दिनों में पूरा किया जाए.



इस हेल्पलाइन की मदद भी लें: मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने Book a Call with BLO की नई सुविधा शुरू की है. इसके तहत कोई भी मतदाता voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर बीएलओ से कॉल करने का अनुरोध कर सकता है. बीएलओ को 48 घंटों के भीतर संपर्क कर समाधान देना होगा. इस सुविधा का प्रचार वोटर हेल्पलाइन 1950 की तरह व्यापक रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं.



मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों में जिला संपर्क केन्द्र (DCC) सक्रिय कर दिए गए हैं, जहां मतदाताओं की कॉल्स दर्ज कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा. किसी भी जिले के डीसीसी से संपर्क करने के लिए उस जिले का एसटीडी कोड जोड़कर 1950 डायल करना होगा.



रोज साझा करें प्रगति: उन्होंने सभी जिलों को निर्देशित किया कि SIR के दौरान प्रतिदिन की प्रगति मीडिया के साथ साझा करें और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से भी अपडेट दें. किसी भी भ्रामक सूचना पर तत्काल तथ्यात्मक जवाब देने को कहा गया.



मानदेय का भुगतान तुरंत करें: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ के मानदेय का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए.