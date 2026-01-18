ETV Bharat / state

यूपी में SIR: वोटर आज बूथों पर जाकर जरूर सुनें लिस्ट, नाम न होने पर करें ये काम...

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दे चुके हैं दिशा निर्देश, आज बूथों पर पढ़कर सुनाई जाएगी लिस्ट.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 8:58 AM IST

लखनऊ: अगर आप एसआईआर में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर चुके हैं तो आज आप एक काम जरूर करिएगा. आज अपने बूथ पर जाकर आप एसआईआर सूची के नामों को जरूर सुनें. अगर आपका नाम उस सूची में न हो तो आप तुरंत ही बीएलओ से संपर्क करें.

मुख्य निवार्चन अधिकारी दे चुके हैं आदेश: दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए 18 जनवरी को एक बार फिर प्रदेश के सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने मतदेय स्थलों (बूथों) पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं. सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा.


ऐसे वोटरों के नाम भी पढ़े जाएंगे: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया में उन मतदाताओं के नाम भी पढ़े जाएंगे, जिन्हें विभिन्न कारणों से आलेख्य मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है. इनमें मृतक, अनुपस्थित, दोहरी प्रविष्टि, स्थानांतरित मतदाता, अथवा गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर बीएलओ को वापस न देने वाले मतदाता शामिल हैं.

अगर नाम न हो तो...: उन्होंने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने-अपने बूथ पर जाकर आलेख्य मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें. यदि किसी मतदाता का नाम सूची में दर्ज नहीं है तो वह घोषणा पत्र के साथ फॉर्म-6 भरकर संबंधित बीएलओ को उपलब्ध करा सकता है. इसके अतिरिक्त, ECINET या voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है.

गलती होने पर ये काम करें: मतदाता सूची में दर्ज किसी भी प्रकार की त्रुटि के सुधार के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है. किसी भी जानकारी अथवा सहायता के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी संपर्क कर सकते हैं. रिणवा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की स्पष्ट मंशा है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटने न पाए. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी पात्र मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है.



