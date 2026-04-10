ETV Bharat / state

यूपी में कटे 2.05 करोड़ मतदाताओं के नाम, कुल वोटर्स की संख्या 13.39 करोड़

लखनऊ: UP में SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है. प्रदेश में कुल वोटर्स की संख्या 13.39 करोड़ रह गई है. साल 2024 की तुलना में फाइनल वोटर लिस्ट से 2.05 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे हैं. हालांकि 84 लाख से अधिक नए मतदाता जुड़े हैं. शुक्रवार को लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी का धन्यवाद दिया.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम चला. इस 166 दिवसीय अभियान में सभी जनपदों, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों पर अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा. अभियान की सफलता में 75 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 18,026 बीएलओ सुपरवाइजरों और 1,77,516 बूथ लेवल अधिकारियों ने निष्ठा से कार्य किया. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों और करोड़ों मतदाताओं ने भी पूर्ण सहयोग दिया. साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया ने प्रचार-प्रसार और जागरूकता में योगदान दिया.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पूरे कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से संचालित किया गया. 27 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई, जिसके बाद 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक गणना चरण चला. 6 जनवरी 2026 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई और उसी दिन से 6 मार्च तक दावा और आपत्ति की प्रक्रिया जारी रही. इसके बाद 27 मार्च तक सुनवाई और निस्तारण की कार्यवाही पूरी की गई और अंततः 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई.



लिस्ट से नाम कटा तो क्या करें: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत अंतिम मतदाता सूची voters.eci.gov.in और ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध है. यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप फॉर्म 6 भरकर पंजीकरण करा सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन https://voters.eci.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से किया जा सकता है और आवेदन फॉर्म डाउनलोड भी किया जा सकता है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के निर्णय के विरुद्ध धारा 24 (क) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रथम अपील की जा सकती है. जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध धारा 24 (ख) के तहत, जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष द्वितीय अपील की जा सकती है.

मसौदा सूची में 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 मतदाता दर्ज थे, जिनमें पुरुषों की संख्या 54.83 प्रतिशत और महिलाओं की 45.17 प्रतिशत थी. तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 4,119 थी, जबकि 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 3,33,981 दर्ज की गई थी. जेंडर रेशियो उस समय 824 था. अंतिम सूची में यह संख्या बढ़कर 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 हो गई. खास बात यह रही कि महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी बढ़कर 54.54 प्रतिशत तक पहुंच गई और जेंडर रेशियो भी सुधरकर 834 हो गया.

मसौदा सूची के मुकाबले अंतिम सूची में कुल 84 लाख 28 हजार 767 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई. इसमें पुरुष मतदाताओं में 42 लाख 27 हजार 902 और महिला मतदाताओं में 42 लाख 778 की बढ़ोतरी हुई, जबकि तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई. उत्तर प्रदेश के फाइनल मतदाता सूची में अब 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 वोटर हैं. जबकि पुरानी मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे. पुरानी मतदाता सूची और नए मतदाता सूची में SIR में 2 करोड़ 5 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं. अभियान के दौरान नए मतदाताओं को जोड़ने और सूची को अद्यतन करने में व्यापक स्तर पर काम किया गया.

प्रयागराज में सबसे अधिक नाम जुड़े: जिलों की बात करें तो प्रयागराज में सबसे अधिक 3 लाख 29 हजार 421 मतदाता जुड़े, जबकि लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर भी शीर्ष पांच जिलों में शामिल रहे. वहीं विधानसभा क्षेत्रों में साहिबाबाद, जौनपुर, लखनऊ पश्चिम, लोनी और फिरोजाबाद में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई.

नोटिस और सुनवाई: पुनरीक्षण के दौरान नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया भी बड़े पैमाने पर संचालित की गई. लगभग 1.04 करोड़ मतदाताओं के मिलान से जुड़े मामले सामने आए, जबकि 2.22 करोड़ मामलों में तार्किक विसंगतियां पाई गईं. 14 जनवरी से नोटिस जारी किए गए और 21 जनवरी से सुनवाई शुरू हुई, जिसे 27 मार्च तक पूरी तरह निस्तारित कर लिया गया. इस पूरी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना विधिक प्रक्रिया और उचित कारण के सूची से हटाया न जाए. मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुनवाई केवल निर्धारित केंद्रों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मतदान केंद्रों पर भी की गई ताकि लोगों को कम दूरी तय करनी पड़े. बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर दस्तावेज एकत्र करने और अपलोड करने की प्रक्रिया भी अपनाई गई, जिससे पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हुई.

विशेष अभियान दिवस: दावा और आपत्ति अवधि के दौरान चार विशेष अभियान दिवस भी आयोजित किए गए, जिनमें 11 जनवरी, 18 जनवरी, 31 जनवरी और 22 फरवरी को मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए गए. इन कैंपों के माध्यम से नए मतदाताओं का पंजीकरण, नाम संशोधन और अन्य प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की गईं. शिकायत निस्तारण के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर प्राप्त 1.08 लाख शिकायतों में से 99.8 प्रतिशत का निस्तारण किया गया. “बुक ए कॉल विद बीएलओ” सुविधा में भी प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया, जहां 97 प्रतिशत कॉल्स का समाधान किया गया. इसके अलावा हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से हजारों कॉल्स का समाधान कर मतदाताओं को त्वरित सहायता प्रदान की गई.

