यूपी में कटे 2.05 करोड़ मतदाताओं के नाम, कुल वोटर्स की संख्या 13.39 करोड़
जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट, लखनऊ में 12 लाख से अधिक वोटर्स के नाम लिस्ट से कटे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 12:57 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 2:47 PM IST
लखनऊ: UP में SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है. प्रदेश में कुल वोटर्स की संख्या 13.39 करोड़ रह गई है. साल 2024 की तुलना में फाइनल वोटर लिस्ट से 2.05 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे हैं. हालांकि 84 लाख से अधिक नए मतदाता जुड़े हैं. शुक्रवार को लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी का धन्यवाद दिया.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम चला. इस 166 दिवसीय अभियान में सभी जनपदों, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों पर अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा. अभियान की सफलता में 75 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 18,026 बीएलओ सुपरवाइजरों और 1,77,516 बूथ लेवल अधिकारियों ने निष्ठा से कार्य किया. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों और करोड़ों मतदाताओं ने भी पूर्ण सहयोग दिया. साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया ने प्रचार-प्रसार और जागरूकता में योगदान दिया.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पूरे कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से संचालित किया गया. 27 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई, जिसके बाद 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक गणना चरण चला. 6 जनवरी 2026 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई और उसी दिन से 6 मार्च तक दावा और आपत्ति की प्रक्रिया जारी रही. इसके बाद 27 मार्च तक सुनवाई और निस्तारण की कार्यवाही पूरी की गई और अंततः 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई.
लिस्ट से नाम कटा तो क्या करें: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत अंतिम मतदाता सूची voters.eci.gov.in और ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध है. यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप फॉर्म 6 भरकर पंजीकरण करा सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन https://voters.eci.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से किया जा सकता है और आवेदन फॉर्म डाउनलोड भी किया जा सकता है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के निर्णय के विरुद्ध धारा 24 (क) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रथम अपील की जा सकती है. जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध धारा 24 (ख) के तहत, जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष द्वितीय अपील की जा सकती है.
मसौदा सूची में 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 मतदाता दर्ज थे, जिनमें पुरुषों की संख्या 54.83 प्रतिशत और महिलाओं की 45.17 प्रतिशत थी. तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 4,119 थी, जबकि 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 3,33,981 दर्ज की गई थी. जेंडर रेशियो उस समय 824 था. अंतिम सूची में यह संख्या बढ़कर 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 हो गई. खास बात यह रही कि महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी बढ़कर 54.54 प्रतिशत तक पहुंच गई और जेंडर रेशियो भी सुधरकर 834 हो गया.
मसौदा सूची के मुकाबले अंतिम सूची में कुल 84 लाख 28 हजार 767 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई. इसमें पुरुष मतदाताओं में 42 लाख 27 हजार 902 और महिला मतदाताओं में 42 लाख 778 की बढ़ोतरी हुई, जबकि तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई. उत्तर प्रदेश के फाइनल मतदाता सूची में अब 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 वोटर हैं. जबकि पुरानी मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे. पुरानी मतदाता सूची और नए मतदाता सूची में SIR में 2 करोड़ 5 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं. अभियान के दौरान नए मतदाताओं को जोड़ने और सूची को अद्यतन करने में व्यापक स्तर पर काम किया गया.
प्रयागराज में सबसे अधिक नाम जुड़े: जिलों की बात करें तो प्रयागराज में सबसे अधिक 3 लाख 29 हजार 421 मतदाता जुड़े, जबकि लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर भी शीर्ष पांच जिलों में शामिल रहे. वहीं विधानसभा क्षेत्रों में साहिबाबाद, जौनपुर, लखनऊ पश्चिम, लोनी और फिरोजाबाद में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई.
नोटिस और सुनवाई: पुनरीक्षण के दौरान नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया भी बड़े पैमाने पर संचालित की गई. लगभग 1.04 करोड़ मतदाताओं के मिलान से जुड़े मामले सामने आए, जबकि 2.22 करोड़ मामलों में तार्किक विसंगतियां पाई गईं. 14 जनवरी से नोटिस जारी किए गए और 21 जनवरी से सुनवाई शुरू हुई, जिसे 27 मार्च तक पूरी तरह निस्तारित कर लिया गया. इस पूरी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना विधिक प्रक्रिया और उचित कारण के सूची से हटाया न जाए. मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुनवाई केवल निर्धारित केंद्रों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मतदान केंद्रों पर भी की गई ताकि लोगों को कम दूरी तय करनी पड़े. बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर दस्तावेज एकत्र करने और अपलोड करने की प्रक्रिया भी अपनाई गई, जिससे पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हुई.
विशेष अभियान दिवस: दावा और आपत्ति अवधि के दौरान चार विशेष अभियान दिवस भी आयोजित किए गए, जिनमें 11 जनवरी, 18 जनवरी, 31 जनवरी और 22 फरवरी को मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए गए. इन कैंपों के माध्यम से नए मतदाताओं का पंजीकरण, नाम संशोधन और अन्य प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की गईं. शिकायत निस्तारण के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर प्राप्त 1.08 लाख शिकायतों में से 99.8 प्रतिशत का निस्तारण किया गया. “बुक ए कॉल विद बीएलओ” सुविधा में भी प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया, जहां 97 प्रतिशत कॉल्स का समाधान किया गया. इसके अलावा हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से हजारों कॉल्स का समाधान कर मतदाताओं को त्वरित सहायता प्रदान की गई.
SIR से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े
- विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 की घोषणा 27.10.2025 को की गई.
- गणना चरण 04.11.2025 से 26.12.2025 तक चला.
- मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 06.01.2026 को हुआ.
- दावा एवं आपत्ति अवधि 06.01.2026 से 06.03.2026 तक रही.
- नोटिस चरण (सुनवाई, सत्यापन) एवं दावे और आपत्तियों का निस्तारण 06.01.2026 से 27.03.2026 तक किया गया.
- मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10.04.2026 को हुआ.
- 06 जनवरी, 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल मतदाता 12,55,56,025 हैं.
- पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,88,43,159 (54.83%) है.
- महिला मतदाताओं की संख्या 5,67,08,747 (45.17%) है.
- तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 4,119 (0.01% से कम) है.
- 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 3,33,981 (0.27%) है.
- जेंडर रेशियो 824 है.
लिस्ट में चेक करें अपना नाम: यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कुल वोटर्स की संख्या 13.39 करोड़ रह गई है. साल 2024 के मुकाबले यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट से 2.06 करोड़ मतदाताओं के नाम हटे हैं. लिस्ट में आप बिना एपिक नंबर और मोबाइल नंबर के भी अपना नाम चेक कर सकते हैं. वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in/ पर जाएं और Search by Details क्लिक करें. राज्य चुनें, भाषा चुनें और इसके बाद नाम और रिश्तेदार के नाम वाला कॉलम भरें. रिश्तेदार के तौर पर परिवार के उस सदस्य का नाम लिखें, जिनका नाम पहले से लिस्ट में है.जन्मतिथि, आयु भरें और लिंक चुनें. इसके बाद जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनकर कैप्चा डालें. आपको आपका नाम लिस्ट में मिल जाएगा.
मोबाइल पर कैसे देखें अपना नाम: नाम मोबाइल नंबर से भी तलाशा जा सकता है. पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in/ पर जाएं. यहां ऊपर तीन विकल्पों में Search by Mobile चुनें और इसके बाद राज्य और भाषा का चयन करें. इसके बाद मोबाइल नंबर और कैप्चा डालें. मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिसे भरने से आपका नाम वोटर लिस्ट में दिख जाएगा.
नाम चेक करने के तीन तरीके हैं. इनमें पहला एपिक नंबर के जरिए. सबसे पहले वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in/ पर जाएं. यहां सबसे पहले भाषा चुनें और फिर एपिक नंबर भरें. इसके बाद राज्य चुनें और कैप्चा भरने के बाद सर्च का बटन क्लिक करें. नाम यूपी की वोटर लिस्ट में मिल जाएगा.
लखनऊ में 12 लाख से अधिक नाम कटे : राजधानी लखनऊ में 12 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं. वोटर लिस्ट में 2.90 लाख नए मतदाता जुड़े हैं. नवंबर में एसआईआर अभियान शुरू किया गया था. उस वक्त जिले की नौ विधानसभाओं में 39,93,535 मतदाता थे. अभियान के दौरान मृत, विस्थापित और डुप्लीकेट वोटरों को बाहर करने के बाद वोटरों की संख्या करीब 27,94,397 रह गई थी. उसके बाद अभियान चलाकर नए वोटरों को जोड़ने की कवायद शुरू हुई थी.
कन्नौज में 2 लाख नाम हटे: जिला अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत व्यापक पुनरीक्षण के बाद जिले में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं. पहले कन्नौज जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 12 लाख 89 हजार 220 थी, जो अब घटकर 10 लाख 67 हजार 332 रह गई है. इस प्रक्रिया में कुल 2 लाख 21 हजार 888 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. इनमें सबसे अधिक संख्या महिलाओं की रही, जिनके 1 लाख 22 हजार 286 वोट हटाए गए हैं. वहीं पुरुष मतदाताओं के 99 हजार 191 नाम सूची से बाहर किए गए, जबकि अन्य श्रेणी में 16 वोट काटे गए हैं. मृतक मतदाताओं के 38 हजार 44 नाम हटाए गए हैं. इसके अलावा अनुपस्थित पाए गए 97 हजार 886, स्थानांतरित यानी शिफ्टेड 1 लाख 1 हजार 449, डुप्लीकेट 19 हजार 910 और अन्य कारणों से 3 हजार 806 नाम सूची से हटाए गए हैं.
गोरखपुर में बढ़े मतदाता: गोरखपुर में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अपने कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों और मीडिया की मौजूदगी में इस सूची का प्रकाशन करते हुए बताया कि, जिले में मतदाताओं की संख्या 224533 बढ़ गई है. कहा कि 6 जनवरी 2026 को जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, उसमें मतदाताओं की संख्या 30 लाख 20 हजार 908 थी. 10 अप्रैल को प्रकाशित हो रही सूची में बढ़कर 32 लाख 45441 हो गई है. उन्होंने कहा कि इस सूची के दौरान करीब 2 लाख 42665 ऐसे मतदाता थे, जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तन कर नाम सूची में जुड़वाने का प्रयास किया.
जिलाधिकारी ने कहा कि यह सूची सभी के सहयोग से ही पूरी हो पाई है. जिसके लिए जिले स्तर पर पूरी प्रक्रिया के दौरान 23 बैठकें और तहसील स्तर पर कुछ 30 बैठकें आयोजित की गई थीं. आज भी जब सूची प्रकाशित की जा रही है तो ब्लॉक स्तर पर BDO और BLO मौजूद रहकर सूची को प्रकाशित कर रहे हैं. उनके कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख लोग मौजूद रहे. जिनके सामने यह सूची प्रस्तुत की गई है.
बाराबंकी में 2.58 लाख नाम कटे: बाराबंकी में मतदाता सूची के नाम फाइनल हो गए हैं. सूची में 2,58,297 नाम पुरानी सूची की तुलना में घटे हैं. सूची का अंतिम प्रकाशन मतदान केंद्रों पर शुक्रवार को हुआ. एडीएम निरंकार सिंह ने अंतिम मतदाता सूची तैयार कर लिए जाने की पुष्टि की है.