ETV Bharat / state

यूपी में SIR: इस दिन बूथ पर पढ़कर सुनाई जाएगी वोटर लिस्ट, क्या करें वोटर?

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दिए दिशा-निर्देश, बूथों पर पूरी तैयारी रहेगी.

up-sir-draft-list-2026-how-to-check-correct-name-electoral-roll-jan-18-online
यूपी में SIR. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 8:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: SIR यानी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से जुड़ी बड़ी खबर. यूपी में एसआईआर सूची को अब बूथों पर मतदाताओं के सामने पढ़कर सुनाया जाएगा. इसके साथ ही शिकायतों और आपत्तियों का निस्तारण भी किया जाएगा. इस संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने गुरुवार को वर्चुअल बैठक कर दिशा-निर्देश दिए.


किस दिन पढ़ी जाएगी सूची?: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी 18 जनवरी 2026 को मिशन मोड में विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस दिन प्रत्येक मतदान बूथ पर आलेख्य मतदाता सूची तथा अप्राप्त (Uncollectable) श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं की सूची को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की निर्धारित समय से पूर्व उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए, ताकि कार्यक्रम सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से सम्पन्न हो सके.

कैसे होगा सत्यापन: उन्होंने बताया कि इस अवसर पर बूथ लेवल अधिकारियों के पास छह जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची, गणना अवधि के दौरान अप्राप्त श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं की सूची, साथ ही अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृतक एवं डुप्लीकेट मतदाताओं से संबंधित सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे मतदाता अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन मौके पर ही कर सकेंगे.

ये फार्म बूथों पर मिलेंगे: मतदाताओं की सुविधा के लिए दावे एवं आपत्तियों से संबंधित फार्म-6 (घोषणा-पत्र सहित), फार्म-6A, फार्म-7 तथा फार्म-8 (घोषणा-पत्र सहित) पर्याप्त संख्या में सभी बूथों पर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए. पात्र नागरिकों से अपील की गई कि वे अभियान के दौरान उपस्थित होकर नाम जोड़ने, संशोधन अथवा विलोपन से संबंधित आवेदन निर्धारित प्रपत्रों पर समय रहते प्रस्तुत करें.

ये दिशा-निर्देश दिए गए: कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी बूथों पर निर्धारित कार्यवाही पूर्ण रूप से सम्पन्न हो. आवश्यकता पड़ने पर बूथ लेवल अधिकारियों के सहयोग हेतु अतिरिक्त कार्मिकों की भी ड्यूटी लगाई जाए. साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इस विशेष अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए.


बैठक में एनजीएसपी (NGSP) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि डिफॉल्ट प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण किया जाए तथा शिकायतकर्ताओं को तथ्यपरक एवं स्पष्ट उत्तर दिया जाए, जिससे वे संतुष्ट हो सकें.

उन्होंने फार्म-6 से संबंधित लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि जो आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर लंबित हैं या जिन पर अब तक बीएलओ असाइन नहीं किया गया है, उन्हें तत्काल निस्तारित करें.

इसके साथ ही “बुक ए कॉल विद बीएलओ” से जुड़े प्रकरणों के संबंध में निर्देश दिए गए कि कोई भी मामला 48 घंटे से अधिक लंबित न रहे. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बूथ लेवल अधिकारी हर संभव प्रयास कर मतदाता से संपर्क करें और कॉल अनअटेंडेड न रहे.

ये भी पढ़ेंः कार में काटीं 2 रातें, 20 किमी पैदल चले, शायद जिंदा नहीं बचते; आगरा लौटे चारों दोस्तों ने सुनाई आपबीती

ये भी पढे़ंः जानिए रिटायरमेंट की उम्र में चैंपियन बने कपल की कहानी

TAGGED:

UP SIR DRAFT LIST 2026
यूपी एसआईआर
SIR CORRECTION
UP SIR LIST
UP SIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.