यूपी में SIR: इस दिन बूथ पर पढ़कर सुनाई जाएगी वोटर लिस्ट, क्या करें वोटर?

लखनऊ: SIR यानी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से जुड़ी बड़ी खबर. यूपी में एसआईआर सूची को अब बूथों पर मतदाताओं के सामने पढ़कर सुनाया जाएगा. इसके साथ ही शिकायतों और आपत्तियों का निस्तारण भी किया जाएगा. इस संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने गुरुवार को वर्चुअल बैठक कर दिशा-निर्देश दिए.





किस दिन पढ़ी जाएगी सूची?: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी 18 जनवरी 2026 को मिशन मोड में विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस दिन प्रत्येक मतदान बूथ पर आलेख्य मतदाता सूची तथा अप्राप्त (Uncollectable) श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं की सूची को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की निर्धारित समय से पूर्व उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए, ताकि कार्यक्रम सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से सम्पन्न हो सके.





कैसे होगा सत्यापन: उन्होंने बताया कि इस अवसर पर बूथ लेवल अधिकारियों के पास छह जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची, गणना अवधि के दौरान अप्राप्त श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं की सूची, साथ ही अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृतक एवं डुप्लीकेट मतदाताओं से संबंधित सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे मतदाता अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन मौके पर ही कर सकेंगे.





ये फार्म बूथों पर मिलेंगे: मतदाताओं की सुविधा के लिए दावे एवं आपत्तियों से संबंधित फार्म-6 (घोषणा-पत्र सहित), फार्म-6A, फार्म-7 तथा फार्म-8 (घोषणा-पत्र सहित) पर्याप्त संख्या में सभी बूथों पर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए. पात्र नागरिकों से अपील की गई कि वे अभियान के दौरान उपस्थित होकर नाम जोड़ने, संशोधन अथवा विलोपन से संबंधित आवेदन निर्धारित प्रपत्रों पर समय रहते प्रस्तुत करें.



