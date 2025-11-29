ETV Bharat / state

यूपी में SIR का कितना काम अभी तक पूरा हुआ?, कानपुर में BLO क्यों हुआ निलंबित, जानिए

लखनऊ: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) की प्रगति की समीक्षा की गई. इस दौरान आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सभी मंडलायुक्तों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक कर अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली. आयोग ने बीते दो दिनों में प्रदेश में मतदाता गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में हुई तेजी पर संतोष व्यक्त किया.



मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि SIR के अंतर्गत गणना प्रपत्रों के संग्रह एवं डिजिटाइजेशन का कार्य पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ किया जा रहा है. अब तक प्रदेश में लगभग 8.66 करोड़ मतदाताओं (करीब 56 प्रतिशत) के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूर्ण हो चुका है. उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि चूंकि गणना प्रपत्रों के संग्रह की अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए शेष बचे मतदाताओं से शीघ्रातिशीघ्र प्रपत्रों का संग्रह सुनिश्चित कराया जाए.



ये भी निर्देश दिए: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में गणना प्रपत्र संग्रह की गति बढ़ाने पर जोर दिया. जिन बूथों पर प्रगति अपेक्षाकृत कम है, वहां बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को प्रोत्साहित करते हुए अतिरिक्त दक्ष कार्मिकों की सहायता लेने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाकर वापस लें।



ये भी कहा: साथ ही मृत, स्थानांतरित (शिफ्टेड), अनट्रेस्ड एवं डुप्लीकेट मतदाताओं को शीघ्र चिन्हित करने के भी निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से दर्ज हो, जबकि मृत, शिफ्टेड, अनट्रेस्ड एवं डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी अभी से फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 की पर्याप्त संख्या में छपाई करा लें, ताकि दावे और आपत्तियों के दौरान किसी प्रकार की कमी उत्पन्न न हो.

कानपुर में लापरवाही बीएलओ को पड़ी भारी, निलंबित

कानपुर में चल रहे विशेष ग्रहण पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के दौरान नियमों का पालन न करने पर प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है. दरअसल, बिल्हौर क्षेत्र में तैनात बीएलओ कमल सिंह ड्यूटी के समय बिना अनुमति बाहर चले गए थे जैसे ही इस मामले की जानकारी प्रशासनिक अफसरों को हुई तो इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए. मामले की पुष्टि और एसीएम की रिपोर्ट आने के बाद जिला अधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि कई सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एआरओ गणना पत्रों की समय पर वापसी और सही पालन में लापरवाही कर रहे थे.इस वजह से पांच एआरओ को भी नोटिस जारी कर उनके द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है. वहीं, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की बीएलओ प्रज्ञा वाजपेई को बेहतरीन कार्य और समय पर रिपोर्ट भेजने के लिए बीएलओ ऑफ द डे घोषित कर सम्मानित किया गया है. वहीं, एसआईआर की ऑनलाइन समीक्षा बैठक में जिला खाद विपणन अधिकारी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अजय विक्रम सिंह ने समय से पहले छोड़ दिया. इस पर आपत्ति जताते हुए जिलाधिकारी ने नोटिस जारी किया है.



