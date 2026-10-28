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सिंगापुर के दिग्गज उद्योगपतियों का यूपी दौरा, सीएम योगी ने निवेशकों के सामने रखा मेगा प्लान

यूपी में एग्री-प्रोसेसिंग और वेस्ट मैनेजमेंट में नए समझौते, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के दरवाजे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख ग्रोथ इंजन बनाने और एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने पर जोर दे रही है. इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में सिंगापुर के उद्योगपतियों और निवेशकों के 14 सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की. सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के नेतृत्व में आए इस प्रतिनिधिमंडल ने लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, शहरी नियोजन और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई. यह दौरा फरवरी में मुख्यमंत्री की सिंगापुर यात्रा के बाद हुआ है.

सिंगापुर के साथ साझेदारी से बढ़ेंगी निवेश की संभावनाएं: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक सिंगापुर के निर्माता स्वर्गीय ली कुआन यू के विजन ने दुनिया को दिखाया कि किसी देश की वैश्विक पहचान उसके भौगोलिक आकार से नहीं, बल्कि उसकी सोच, कार्यक्षमता और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से बनती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत एक कमजोर अर्थव्यवस्था की छवि से बाहर निकलकर दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है. इसी तरह, पिछले साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश भी बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकलकर देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस अवधि में प्रदेश की जीडीपी, वार्षिक बजट और प्रति व्यक्ति आय तीन गुना हुई है, जबकि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी भी तीन गुना बढ़ी है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बिना जनता पर कोई नया कर लगाए लगातार राजस्व अधिशेष वाला राज्य बना हुआ है. मुख्यमंत्री ने फरवरी में अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से हुई मुलाकातों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उस यात्रा के दौरान करीब 60,000 करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर सहमति बनी थी. सिंगापुर में आयोजित रोड शो के दौरान निवेशकों को सुरक्षा, स्थिरता और तेजी से काम करने का भरोसा दिया गया था, और राज्य सरकार आज भी इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है. MoU से उत्पादन तक निवेशकों को मिलेगा सहयोग: मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार की प्राथमिकता निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारना और परियोजनाओं में उत्पादन शुरू कराना है. उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन (एमओयू) से विनिर्माण और परियोजना की शुरुआत से उत्पादन तक हर चरण में राज्य सरकार निवेशकों के साथ खड़ी रहेगी. इसके लिए उन्हें जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का उद्देश्य निवेश प्रस्तावों को केवल कागजों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें रोजगार और औद्योगिक विकास में बदलना है. बैठक में मुख्यमंत्री ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के पास समर्पित 'सिंगापुर सिटी' और हाईटेक औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संगम और विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ा यह क्षेत्र उत्तर भारत का प्रमुख सप्लाई चेन हब बन सकता है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए 75 हजार एकड़ से अधिक का लैंड बैंक उपलब्ध है और 27 एकीकृत विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं. वहीं, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के छह रणनीतिक केंद्रों को 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं. लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी पर जोर: मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के सामने साझेदारी के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की बात कही. इनमें जेवर एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और फ्रेट कॉरिडोर के जरिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग का विकास शामिल है. इसके साथ ही सेमीकंडक्टर फैब यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य हाईटेक विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया गया. डेटा सेंटर, क्लाउड सेवाओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कचरा प्रबंधन और जल पुनर्चक्रण जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी के अवसर तलाशने की बात कही गई. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में बनने वाले कुल मोबाइल फोन का करीब 55 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है. उन्होंने प्रदेश की कृषि क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करने में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका है. प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का करीब 21 प्रतिशत योगदान है. ऐसे में सिंगापुर की उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग और निर्यात से जुड़ी विशेषज्ञता के साथ साझेदारी की व्यापक संभावनाएं हैं. पर्यटन और शहरी विकास में भी निवेश के अवसर: मुख्यमंत्री ने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन ने पूरी दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश की प्रबंधन क्षमता को प्रदर्शित किया है. उन्होंने कहा कि इस अनुभव को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं और वेलनेस परियोजनाओं से जोड़कर नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं. अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन, प्रयागराज और बौद्ध सर्किट जैसे प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों पर विश्वस्तरीय होटल, कन्वेंशन सेंटर और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं के विकास की काफी संभावनाएं हैं. इसके अलावा, लखनऊ, स्टेट कैपिटल रीजन और नई टाउनशिप के नियोजित विकास में सिंगापुर की शहरी नियोजन विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सकता है. बैठक से पहले सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा किया. सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के चेयरमैन मार्क ली और अन्य सदस्यों ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे, कारोबार करने में आसानी और निवेश अनुकूल नीतियों की सराहना की. उन्होंने ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित हो रही फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइसेज पार्क और सेमीकंडक्टर क्लस्टर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बताया. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रदेश की पारदर्शी और तेज कार्यप्रणाली से वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है और सिंगापुर की कंपनियां उत्तर प्रदेश के साथ दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी को लेकर उत्साहित हैं.