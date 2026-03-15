ETV Bharat / state

UP SI Exam Controversy; अजय राय बोले- भाजपा के ब्राह्मण समाज के मंत्री और विधायक दें इस्तीफा

अजय राय ने कहा- ब्राह्मण समाज ने हमेशा संघर्ष किया है, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ रहा.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 5:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र संबंधी मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है. विपक्षी दलों के नेता लगातार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर हैं. उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा है कि सरकार में लगातार ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है.

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों और सरकार में मंत्रियों के साथ ही डिप्टी सीएम को तत्काल इस्तीफा देने की बात कही. कहा कि वह अपने समाज के साथ खड़े हों और आवाज बुलंद करें. ब्राह्मण समाज हमेशा ही अत्याचार और अन्याय के खिलाफ रहा है. हम ऐसे लोगों का डटकर मुकाबला करेंगे.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय (ETV Bharat)

बता दें कि यूपी एसआई भर्ती परीक्षा में एक ऐसा सवाल पूछा गया था, जिसका एक विकल्प पंडित था. सीधे तौर पर इस सवाल के विकल्प के रूप में कहीं से भी यह सही नहीं लग रहा. ऐसे में लोगों की इस प्रश्नपत्र के सवाल को लेकर भावनाएं भड़क गईं. यूपी के तमाम ब्राह्मण विधायकों समेत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच किस तरह की बन चुकी है. पहले एक फिल्म आई. भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने उसको परमिशन दी. सेंसर बोर्ड से उसे परमिशन दी गई. उसका नाम था घूसखोर पंडत. यह जो प्रश्न ऐसा ही दरोगा भर्ती में आया है, जिसमें पंडित को अवसरवादी बताया जा रहा है.

भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जनसंघ की स्थापना किसने की? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की. उनके दिखाए हुए रास्ते पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी चली है. उनके जाने के बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ.

उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा संघर्ष किया है, लड़ा है. पंडित मंगल पांडेय को आप देख सकते हैं. 1857 में अंग्रेजों को भगाने के लिए किसने क्रांति की थी? किसने सबसे पहले शस्त्र उठाए? मंगल पांडेय ने उठाया था. उन्हें पता था कि अंग्रेज भागेंगे. तभी हमारे यहां के लोग शासन करेंगे.

उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों को भगाने का कार्य किया और खुद शहीद हुए. क्या वह जानते थे कि आज अवसर मिलेगा. रानी लक्ष्मीबाई जो शहीद हुईं इन गद्दारों ने उनकी मुखबिरी की गई. ब्राह्मण समाज अत्याचार और अन्याय के खिलाफ रहने वाला समाज है. जो हमेशा अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़े हैं. हम सब लोग अपने सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि डटकर मुकाबला करिए. भारतीय जनता पार्टी के लोग आज पूरी तरह से हमारा अपमान कर रहे हैं. इतना तिरस्कार आप क्यों कर रहे हैं? इतना आपके मन में तिरस्कार की भावना कैसे बैठी है?

अजय राय ने कहा कि मैं आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण नेता हैं, जो लोग आज मंत्री बने हैं, बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं. डिप्टी सीएम बने हैं, तत्काल इस्तीफा दें और अपने समाज के साथ खड़े हों.अपने समाज की बात को बुलंद करिए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्राह्मण समाज का तिरस्कार किया जा रहा है. अगर थोड़ा सा भाव परशुराम का आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आइए और समाज के साथ खड़े हो जाइए. हम डटकर खड़े हैं और सभी को डटकर खड़े होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: UPSI भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र बवाल; EXAM को लेकर भर्ती बोर्ड ने जांच के दिए आदेश, लखनऊ-बनारस में ब्राह्मण महासभा का विरोध प्रदर्शन

यह भी पढ़ें: लखनऊ को ग्रीन कॉरिडोर की सौगात; राजनाथ-सीएम योगी ने किया लोकार्पण, राजधानी वासियों को जाम से मिलेगी मुक्ति

TAGGED:

CONGRESS NEWS
AJAY RAI
UP GOVERNMENT
UP CONGRESS
UP SI EXAM CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.