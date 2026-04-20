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NASA की Night Map रिपोर्ट: Space से जगमगा उठा उत्तर प्रदेश, दुनिया के सबसे रौशन इलाक़ों में शामिल

नासा के वर्ल्ड नाइट मैप में उत्तर प्रदेश की दमक, हर घर रोशनी की सरकार की नीति को मिली अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता

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नासा के वर्ल्ड नाइट मैप ने यूपी को दी नई पहचान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 4:08 PM IST

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Updated : April 20, 2026 at 4:45 PM IST

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लखनऊ: नासा की ओर से जारी वर्ल्ड नाइड मैप में उत्तर प्रदेश को दुनिया में सबसे अधिक रोशन क्षेत्रों में एक दिखाया गया है. नासा के इस मैप पर यूपी सरकार के उर्जा विभाग ने बताया बड़ी उपलब्धि बताया है. ऊर्जा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि नासा की इस रिपोर्ट से उत्तर प्रदेश की ऊर्जा नीति, प्रबंधन क्षमता और डेवलपमेंट विजन को दुनिया भर में एक पहचान मिली है. यह उपलब्धि न सिर्फ प्रदेश के लिए गर्व का विषय है, बल्कि भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र में और अधिक इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और सेल्फ रिलाइंस की दिशा में एक मजबूत आधार भी है.

यूपी में बिजली उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि

यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि इस वैश्विक मान्यता के पीछे प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता और किए गए व्यापक सुधारों की अहम भूमिका रही है. राज्य में पिछले कुछ वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि की गई है, जिससे बढ़ती मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है, साथ ही दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से बिजली की उपलब्धता को भी मजबूत किया गया है.

लाइन लॉस में भारी कमी

अरविंद कुमार ने कहा कि घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना की तीसरी इकाई का सफल सिंक्रनाइजेशन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है. उन्होंने बताया कि ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली में अभूतपूर्व सुधार करते हुए प्रदेश में नए उपकेंद्रों की स्थापना, जर्जर लाइनों का आधुनिकीकरण और अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया है. इससे न सिर्फ बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर और निर्बाध हुई है, बल्कि लाइन लॉस में भी उल्लेखनीय कमी आई है, जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा रही है.

निर्बाध बिजली आपूर्ति से उद्योग को नई गति

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अनेक सुधारों को तेजी से लागू किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और उपभोक्ता सुविधा में क्रांतिकारी सुधार हुआ है. उपभोक्ताओं को अब अपनी बिजली खपत की रियल-टाइम जानकारी मिल रही है, वहीं विद्युत चोरी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है. प्रदेश में आज “सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और गुणवत्तापूर्ण बिजली” का संकल्प साकार होता दिखाई दे रहा है. निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होने से कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को नई गति मिली है.

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Last Updated : April 20, 2026 at 4:45 PM IST

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