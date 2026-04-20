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NASA की Night Map रिपोर्ट: Space से जगमगा उठा उत्तर प्रदेश, दुनिया के सबसे रौशन इलाक़ों में शामिल

नासा के वर्ल्ड नाइट मैप ने यूपी को दी नई पहचान ( Photo Credit; ETV Bharat )



लखनऊ: नासा की ओर से जारी वर्ल्ड नाइड मैप में उत्तर प्रदेश को दुनिया में सबसे अधिक रोशन क्षेत्रों में एक दिखाया गया है. नासा के इस मैप पर यूपी सरकार के उर्जा विभाग ने बताया बड़ी उपलब्धि बताया है. ऊर्जा मंत्री ने अपने बयान में कहा कि नासा की इस रिपोर्ट से उत्तर प्रदेश की ऊर्जा नीति, प्रबंधन क्षमता और डेवलपमेंट विजन को दुनिया भर में एक पहचान मिली है. यह उपलब्धि न सिर्फ प्रदेश के लिए गर्व का विषय है, बल्कि भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र में और अधिक इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और सेल्फ रिलाइंस की दिशा में एक मजबूत आधार भी है. यूपी में बिजली उत्पादन में रिकार्ड वृद्धि यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि इस वैश्विक मान्यता के पीछे प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता और किए गए व्यापक सुधारों की अहम भूमिका रही है. राज्य में पिछले कुछ वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि की गई है, जिससे बढ़ती मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है, साथ ही दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से बिजली की उपलब्धता को भी मजबूत किया गया है.