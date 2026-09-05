ग्लोबल सेमीकंडक्टर बाजार पर यूपी की नजर: 'सेमीकॉन' में वैश्विक कंपनियों को चिप मैन्युफैक्चरिंग और निवेश का न्योता
ताइवान में मजबूत सप्लाई-चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर का किया प्रदर्शन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 5:20 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश ने ताइवान के ताइपे में आयोजित तीन दिवसीय 'सेमीकॉन में राज्य के उभरते सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया. उत्तर प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने भारत में अपना विनिर्माण केंद्र स्थापित करने और विस्तार की इच्छुक ताइवानी कंपनियों के सामने राज्य के प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढांचे, आकर्षक नीतिगत प्रोत्साहनों, बड़े कुशल कार्यबल और तेज़ी से आकार ले रहे इलेक्ट्रॉनिक्स हब को प्रमुखता से रेखांकित किया.
सेमीकंडक्टर हब बनेगा उत्तर प्रदेश: सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक उद्योगपतियों के समक्ष चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेंसर, डेटा सेंटर और मजबूत सप्लाई-चेन विकास के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी और निवेश का प्रस्ताव रखा. इस आयोजन में प्रमुख सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी आलोक कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल में इन्वेस्ट यूपी की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेरणा शर्मा तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनीष मीना शामिल थे.
निवेश का न्योता: प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की टीम ने इंडिया-ताइवान सेमीकंडक्टर फोरम में भाग लिया और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों के साथ प्रौद्योगिकी और निवेश सहयोग को मजबूत बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की. प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश की सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत करते हुए वैश्विक कंपनियों के लिए भारत में अपने परिचालन स्थापित करने और विस्तार देने के अवसरों पर प्रकाश डाला. उन्होंने राज्य के औद्योगिक बुनियादी ढांचे, प्रगतिशील प्रोत्साहन नीतियों, कुशल कार्यबल और मजबूत प्रौद्योगिकी विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करने की योजनाओं को बताया. उत्तर प्रदेश ने ताइवानी कंपनियों को सेंसर मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, परीक्षण और सप्लाई चेन के व्यापक स्थानीयकरण के क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया.
उत्तर प्रदेश ने सेमीकॉन 2026 के मंच का उपयोग करते हुए ताइवानी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सीधे संवाद किया और राज्य को सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत प्रौद्योगिकी निवेश के एक प्रमुख गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया. प्रतिनिधि मंडल ने क्रिएटिव सेंसर इंक. के चेयरमैन यूजीन हुआंग और कंपनी के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कंपनी की भारत विस्तार योजनाओं पर चर्चा हुई. इसके अलावा मीडियाटेक और एडाटा टेक्नोलॉजी के साथ-साथ टीआईबीए बिजनेस एसोसिएशन के साथ भी निवेश अवसरों, संयुक्त उपक्रमों और दीर्घकालिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई.
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