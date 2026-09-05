ETV Bharat / state

ग्लोबल सेमीकंडक्टर बाजार पर यूपी की नजर: 'सेमीकॉन' में वैश्विक कंपनियों को चिप मैन्युफैक्चरिंग और निवेश का न्योता

ग्लोबल सेमीकंडक्टर बाजार पर यूपी की नजर ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश ने ताइवान के ताइपे में आयोजित तीन दिवसीय 'सेमीकॉन में राज्य के उभरते सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया. उत्तर प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने भारत में अपना विनिर्माण केंद्र स्थापित करने और विस्तार की इच्छुक ताइवानी कंपनियों के सामने राज्य के प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढांचे, आकर्षक नीतिगत प्रोत्साहनों, बड़े कुशल कार्यबल और तेज़ी से आकार ले रहे इलेक्ट्रॉनिक्स हब को प्रमुखता से रेखांकित किया. सेमीकंडक्टर हब बनेगा उत्तर प्रदेश: सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक उद्योगपतियों के समक्ष चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेंसर, डेटा सेंटर और मजबूत सप्लाई-चेन विकास के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी और निवेश का प्रस्ताव रखा. इस आयोजन में प्रमुख सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी आलोक कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल में इन्वेस्ट यूपी की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेरणा शर्मा तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनीष मीना शामिल थे.