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यूपी शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड फर्जी शिकायतकर्ताओं पर ऐसे कसेगा शिकंजा

बोर्ड ने ऐसे व्यक्तियों की विस्तृत सूची तैयार कराने के निर्देश दिए हैं.

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यूपी शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड का फैसला. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 7:33 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड ने फ़र्ज़ी, तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के माध्यम से शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बोर्ड ने ऐसे व्यक्तियों की विस्तृत सूची तैयार कराने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने बार-बार निराधार शिकायतें देकर प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है.


उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष अली ज़ैदी ने इंदिरा भवन स्थित बोर्ड कार्यालय में संबंधित जांच अधिकारी को निर्देशित किया कि ऐसे सभी मामलों से संबंधित अभिलेख, शिकायतों का इतिहास और जांच फाइलें प्राथमिकता के आधार पर संकलित कर शीघ्र प्रस्तुत की जाएं.

सूची में शामिल व्यक्तियों की उपलब्ध आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, तथा विभिन्न विभागों में उनके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का पूरा ब्यौरा भी एकत्र किया जाए.

अली ज़ैदी ने कहा कि प्रारंभिक और विधिक परीक्षण के बाद प्रदेश के शीर्ष पेशेवर शिकायतकर्ताओं की सूची आवश्यक कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन का समय, संसाधन और सार्वजनिक धन झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की जाँच में व्यर्थ नहीं होने दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आईजीआरएस प्रणाली पर बोर्ड का निस्तारण रिकॉर्ड बेहतर रहा है. जनहित में की गई तथ्यात्मक और साक्ष्य-आधारित शिकायतों का हमेशा स्वागत किया जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत द्वेष, दबाव बनाने या संस्थागत कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से की जाने वाली झूठी एवं भ्रामक शिकायतों को किसी भी स्तर पर प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा.

अली ज़ैदी ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों और लागू विधिक प्रावधानों के आधार पर सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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