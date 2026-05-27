योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बोले अविमुक्तेश्वरानंद- हिंदू भावनाओं का राजनीतिक लाभ लिया जा रहा
गौरक्षा यात्रा लेकर फतेहपुर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, केंद्र और प्रदेश सरकार पर लगाए कई आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 5:06 PM IST
फतेहपुर: गौरक्षा और सनातन धर्म के संरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश भ्रमण पर निकले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मंगलवार को बांदा से होते हुए फतेहपुर जनपद पहुंचे. विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं और सनातन धर्म के अनुयायियों ने उनका स्वागत किया. यात्रा के दौरान बेंदा घाट से होकर जब उनका काफिला सुजानपुर गांव पहुंचा तो ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला. यहां हेमलता पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने चरण पादुका धोकर आरती उतारी और फूलमाला और अंगवस्त्र भेंट कर जगद्गुरु का अभिनंदन किया.
गौरक्षा यात्रा के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हिंदू और सनातन धर्म के नाम पर जनता से समर्थन मांगा गया, लेकिन सत्ता में आने के बाद गौमाता की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में बूचड़खानों को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत मांस निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है.
सभा में उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान गौरक्षा और सनातन संस्कृति की बात कर जनता का विश्वास हासिल किया, लेकिन वर्तमान समय में देशभर में मांस कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई बूचड़खानों को सुविधाएं और आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे गौवंश की हत्या बढ़ी है. उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर मांस की सप्लाई की जा रही है और यह स्थिति सनातन समाज के लिए चिंता का विषय है.
शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भगवा वस्त्र धारण करने मात्र से कोई संत या सन्यासी नहीं बन जाता. उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में गौरक्षा के प्रति गंभीर होती तो प्रदेश में गौहत्या और अवैध पशु कटान पूरी तरह बंद हो चुका होता. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार सनातन धर्म और हिंदू भावनाओं का राजनीतिक लाभ लेने का कार्य कर रही है.
अपने संबोधन में उन्होंने पौराणिक उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार रावण ने साधु का वेश धारण कर माता सीता का हरण किया था, उसी प्रकार आज कुछ नेता भगवा वस्त्र पहनकर सनातन समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को हिंदू समाज के लिए हानिकारक बताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की.
सभा के अंत में शंकराचार्य ने सनातन धर्मावलंबियों से कहा कि वे गौहत्या का समर्थन करने वालों को वोट न दें और केवल उन्हीं जनप्रतिनिधियों का समर्थन करें जो गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने हैं. गौरक्षा के लिए ठोस कानून बनाने की बात करें, उन्होंने कहा कि गौसेवा और गौरक्षा प्रत्येक सनातनी का धर्म और कर्तव्य है.
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