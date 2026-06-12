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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, अगला विधानसभा चुनाव गौ माता के नाम पर लड़ा जाएगा'

जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मथुरा पहुंचे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी 81 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार की शाम को मथुरा पहुंचे. भक्तों ने शंकराचार्य का स्वागत किया. बता दें, शंकराचार्य गोवर्धन रोड स्थित खंडेलवाल सेवा सदन में रात्रि विश्राम करेंगे. शुक्रवार सुबह यात्रा आगे के लिए रवाना होगी. जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए होगा. 10 सालों में सरकार की कथनी और करनी दोनों में अंतर जनता जान चुकी है. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) जगतगुरु ने कहा, अगर देश में कोई गाय का प्रश्न लेकर निकले तो स्वाभाविक सी बात बन जाती है, ब्रज क्षेत्र में गाय की दुर्दशा और देश में गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में यात्रा की जा रही है. भगवान श्री कृष्ण की नगरी में पहुंचकर एक नई ऊर्जा मिली है, यह वही स्थान है जहां भगवान ने अवतार लिया था और एक रात के लिए रुके थे और गोकुल चले गए. भगवान श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले गाय की सेवा की थी, गाय की सेवा करने के बाद मथुरा वापस लौटे वृंदावन में अपनी लीलाएं कीं, यहीं से गाय की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है यहां से यात्रा आगे के लिए प्रस्थान होगी.