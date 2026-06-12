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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, अगला विधानसभा चुनाव गौ माता के नाम पर लड़ा जाएगा'

गौ संरक्षण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज, शंकराचार्य का समर्थन करने जुटे लोग.

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जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मथुरा पहुंचे. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 11:24 AM IST

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मथुरा: जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी 81 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार की शाम को मथुरा पहुंचे. भक्तों ने शंकराचार्य का स्वागत किया. बता दें, शंकराचार्य गोवर्धन रोड स्थित खंडेलवाल सेवा सदन में रात्रि विश्राम करेंगे. शुक्रवार सुबह यात्रा आगे के लिए रवाना होगी. जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए होगा. 10 सालों में सरकार की कथनी और करनी दोनों में अंतर जनता जान चुकी है.

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जगतगुरु ने कहा, अगर देश में कोई गाय का प्रश्न लेकर निकले तो स्वाभाविक सी बात बन जाती है, ब्रज क्षेत्र में गाय की दुर्दशा और देश में गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में यात्रा की जा रही है. भगवान श्री कृष्ण की नगरी में पहुंचकर एक नई ऊर्जा मिली है, यह वही स्थान है जहां भगवान ने अवतार लिया था और एक रात के लिए रुके थे और गोकुल चले गए. भगवान श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले गाय की सेवा की थी, गाय की सेवा करने के बाद मथुरा वापस लौटे वृंदावन में अपनी लीलाएं कीं, यहीं से गाय की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है यहां से यात्रा आगे के लिए प्रस्थान होगी.

गाय के नाम पर लड़ा जाएगा अगला विधानसभा चुनाव: शंकराचार्य ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बृजवासी और प्रदेश के लोग बिजली, पानी की समस्या को छोड़कर गाय के प्रति प्रेम और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगें. गाय माता की सेवा और सुरक्षा का पक्का वादा करने के बाद ही वही पार्टी चुनाव में जीतकर आएगी. भगवान श्री कृष्ण को मरवाने के लिए कंस ने पूतना को भेजा और उसने भी कृष्ण को दूध पिलाया बचाने के लिए नहीं, मारने के लिए आज भी लोग भेष बदलकर आते हैं, मारने के लिए हमारे यहां भी कालनेमि और पूतना जैसे लोग बैठे हुए हैं.

सरकार की कथनी और करनी में फर्क: जगद्गुरु शंकराचार्य ने आगे कहा, 10 साल से अधिक का समय बीत गया है, ना तो गंगा शुद्धिकरण हुई और ना ही यमुना जी का चल आचमन करने लायक हुआ. लेकिन जो बुद्धि का भ्रम था वह सब दूर हो चुका है जनता को पक्का मालूम हो चुका है कि ये लोग अब कुछ नहीं करने वाले हैं. अब संत समाज किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं करेगा.

चुनाव को लेकर सारी रणनीतियां ध्वस्त: अविमुक्तेश्वरानंद ने सवालों का जवाब देते हुए कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कोई रणनीति तैयार नहीं करनी. जिन्होंने तैयार की है वह सब ध्वस्त हो चुकी हैं, जो गाय की सुरक्षा और सेवा के लिए पूरी तरह से आगे आएगा, वही चुनाव जीतेगा.

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